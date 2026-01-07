A világ egyik vezető logisztikai vállalata költözik a Wing népligeti irodaházába

A DHL Supply Chain, a világ egyik vezető logisztikai vállalatának üzleti szolgáltatóközpontja a Wing fejlesztette, vegyesfunkciós Liberty irodaházat választotta új központjának - írja közleményében a Wing.

A vállalat idén szeptemberben egy

több mint 3000 négyzetméteres irodaterületet vesz majd birtokba,

amellyel a 40 000 négyzetméter alapterületű multifunkcionális projekt eléri a 95%-os bérbeadottságot.

Az irodaház 100%-ban zöldárammal működik és közel nulla energiaigényű, BREEAM Excellent minősítéssel rendelkezik. A DHL a 2. emeleten alakítja ki új, budapesti központját közel 400 munkatárs részére. Az irodaházban egy 650 férőhelyes, Parkl-rendszerrel és a wigo-parkolóhelyekkel működő mélygarázs is található.

Fotó: Palkó György. Forrás: WING

A legfontosabb cél egy olyan, lehetőség szerint modern fejlesztés megtalálása volt, amely megfelel a vállalat fenntarthatósági elvárásainak, és a költözést megalapozó pénzügyi mutatókat is teljesíti – mondta Pál Tamás, az iO Partners üzletfejlesztési igazgatója, amely a tranzakcióban a DHL Supply Chain-t képviselte.

Címlapkép forrása: WING. Fotó: Palkó György