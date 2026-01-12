Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Hatalmas értéknövekést tapasztalhatott tavaly, aki épp időben vett és persze épp időben adott el lakóingatlant Magyaroszágon. A Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint majdnem 29%-os lehetett 2025-ben az átlagos árnövekedés országos szinten, miután az állampapír kamatkifizetések és a nyár végi Otthon Start-bejelentés megtették hatásukat. Hogy ezek után kitarthat-e a lakásár-rali, nőnek-e a bérleti díjak, tovább pörög-e a piac és több lakást adnak-e majd át idén, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben a piac szakértőit kérdeztük: számszerű várakozásaik az alábbiakban olvashatóak.

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabb képet kapjuk arról, hogy mi várható 2026 elején, 10 ingatlanszakértőt kérdeztünk meg december végén, és az ő várakozásaik átlagolásával igyekeztünk közelebb kerülni ahhoz, mi várható lakáspiacon az előttünk álló évben. A hangulatfelmérés második részében pedig Budapestre fókuszálunk.

Lakásárrali és további kilátások

Nézzük először az árakat. Ezekről féléves időtartamra kértünk előrejelzést, amire talán egyszerűbb becslést adni, míg a Magyar Nemzeti Bank Lakáspiaci Árindexében negyedéves adatokat szolgáltat.

A megkérdezett szakemberek várakozásainak mediánja azt mutatja, hogy