  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Veszélyes a levegő több magyar városban
Ingatlan

Veszélyes a levegő több magyar városban

MTI
Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint

veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.

Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegője egészségtelen.

Még több Ingatlan

Változás a panellakások piacán: ami vidéken elkezdődött, hamarosan a fővárost is elérheti

A Raiffeisen finanszírozza az ikonikus negyed régóta várt lakóházát

Felvásároltak egy hirdetési céget a hazai ingatlanpiacon

Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Nesze neked, Otthon Start: ez rengeteg újlakás-vásárlót érint, bírsággal fenyeget a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility