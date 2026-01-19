  • Megjelenítés
Az ingatlanfejlesztést támogatja az új magyar barnamezős adatbázis
Ingatlan

Az ingatlanfejlesztést támogatja az új magyar barnamezős adatbázis

A BarKA Magyarország első átfogó, országos barnamezős területek jegyzéke, amelyet a Minisztérium nemrégiben tett közzé a fenntartható városfejlesztés és ingatlanbefektetések elősegítése érdekében.
Az újonnan elérhető online adatbázis közel 12 000 hektárnyi magyarországi barnamezős területet tartalmaz, ebből mintegy 2500 hektár Budapest területén található. A nyilvántartás nyilvánosan elérhető online, ez átláthatóságot és hozzáférhetőséget biztosít a fejlesztők, befektetők és helyi hatóságok számára.

Krüpl László MRICS
Schönherr Ügyvédi Iroda, Partner
Krüpl László a Schönherr Ügyvédi Iroda partnere, az ingatlan-tranzakciók széles spektrumában nyújt jogi támogatást a hazai és nemzetközi ügyfeleinek, kiemelkedő tapasztalata van a zöldmezős beruházáso
Következmények az ingatlanfejlesztők és befektetők számára

A BarKA elindítása számos fontos szempontot vet fel a magyar ingatlanpiac szereplői számára:

  • Közhiteles nyilvántartás: A BarKA a magyar jog szerint hivatalos közhiteles nyilvántartásként jött létre, ami biztosítja a benne szereplő adatok megbízhatóságát és hitelességét.
  • Jobb átvilágítási lehetőségek: A nyilvántartás központi forrásként szolgál a potenciális fejlesztési területek azonosításához, lehetővé téve a hatékonyabb előzetes értékeléseket és területkiválasztási folyamatokat.
  • Szabályozási megfelelés: A fejlesztőknek tudniuk kell, hogy a barnamezős területek általában környezeti értékelést igényelnek, és a magyar környezetvédelmi jogszabályok alapján speciális helyreállítási kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mielőtt a fejlesztés megkezdődhet.
  • Befektetés tervezése: Az átfogó katalógus világosabb áttekintést nyújt a befektetőknek a rendelkezésre álló barnamezős lehetőségekről, ami a területek azonosítási szakaszának egyszerűsítésével potenciálisan felgyorsíthatja a projektek ütemtervét.

A BarKA bevezetése pozitív fejleményt jelent Magyarországnak a fenntartható földhasználat és a városi regeneráció előmozdítására irányuló erőfeszítéseiben, miközben

növeli az ingatlanpiac átláthatóságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

