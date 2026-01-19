Az ingatlanfejlesztést támogatja az új magyar barnamezős adatbázis

Építőipar 2026 Találkozzon ön is az építőipar hazai szereplőivel!

Az újonnan elérhető online adatbázis közel 12 000 hektárnyi magyarországi barnamezős területet tartalmaz, ebből mintegy 2500 hektár Budapest területén található. A nyilvántartás nyilvánosan elérhető online, ez átláthatóságot és hozzáférhetőséget biztosít a fejlesztők, befektetők és helyi hatóságok számára.

Következmények az ingatlanfejlesztők és befektetők számára

A BarKA elindítása számos fontos szempontot vet fel a magyar ingatlanpiac szereplői számára:

Közhiteles nyilvántartás: A BarKA a magyar jog szerint hivatalos közhiteles nyilvántartásként jött létre, ami biztosítja a benne szereplő adatok megbízhatóságát és hitelességét.

Jobb átvilágítási lehetőségek: A nyilvántartás központi forrásként szolgál a potenciális fejlesztési területek azonosításához, lehetővé téve a hatékonyabb előzetes értékeléseket és területkiválasztási folyamatokat.

Szabályozási megfelelés: A fejlesztőknek tudniuk kell, hogy a barnamezős területek általában környezeti értékelést igényelnek, és a magyar környezetvédelmi jogszabályok alapján speciális helyreállítási kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mielőtt a fejlesztés megkezdődhet.

Befektetés tervezése: Az átfogó katalógus világosabb áttekintést nyújt a befektetőknek a rendelkezésre álló barnamezős lehetőségekről, ami a területek azonosítási szakaszának egyszerűsítésével potenciálisan felgyorsíthatja a projektek ütemtervét.

A BarKA bevezetése pozitív fejleményt jelent Magyarországnak a fenntartható földhasználat és a városi regeneráció előmozdítására irányuló erőfeszítéseiben, miközben

növeli az ingatlanpiac átláthatóságát.

