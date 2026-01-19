Nesze neked, Otthon Start: ez rengeteg újlakás-vásárlót érint, bírsággal fenyeget a kormány

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra a jogszabályváltozásra, amelyről először az építésijog.hu írt, és amely december 16-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló egyes törvények módosításáról szóló 2025. évi XCIII. törvény a magáncélú ingatlanberuházások otthon startos kiemelését lényegében a Méptv., azaz a magyar építészeti törvény részévé teszi, ezzel együtt pedig

egy sor kötelezettséget ró a fejlesztőkre.

Nézzük először, hogy mik a fejlesztőkre és a kiemelt beruházásokra vonatkozó legfontosabb, ismert változások!

Az egyik legjelentősebb változás az, hogy a kiemelt beruházássá nyilvánításáról szóló rendelkezés hatályba lépésének napjától számított hat hónapon belül be kell adni az építési engedély iránti kérelmet.

be kell adni az iránti kérelmet. Amikor a fejlesztő már megszerezte az építési engedélyt, annak véglegessé válásának napjától számított három éven belül (a lakások kevesebb, mint 50%-ának értékesítése esetén négy éven belül) a megvalósuló lakások legalább 70%-ának meg kell felelnie az Otthon Start 3%-os hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

(a lakások kevesebb, mint 50%-ának értékesítése esetén négy éven belül) a megvalósuló lakások legalább 70%-ának meg kell felelnie az Otthon Start 3%-os hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételrendszerének. A beruházás építtetője két alkalommal köteles – az Otthon Start Programiroda honlapján közzétett formanyomtatványon – beszámolót benyújtani : első alkalommal a beruházásra vonatkozó építési engedély véglegessé válását követő év március 31. napjáig, második alkalommal a használatbavételi engedély véglegessé válásának napját követő 120 napon belül.

– az Otthon Start Programiroda honlapján közzétett formanyomtatványon – : első alkalommal a beruházásra vonatkozó építési engedély véglegessé válását követő év március 31. napjáig, második alkalommal a használatbavételi engedély véglegessé válásának napját követő 120 napon belül. A fejlesztő bírságot fizet, ha a 3%-os támogatott kamatfeltételeknek megfelelő lakásait nem építi fel, illetve nem értékesíti a határidőn belül, illetve ha határidőre nem tesz eleget a bejelentési/beszámolási/tájékoztatási kötelezettségeknek, vagy azok hiányosak/valótlanok.

Eddig 12 otthon startos projekt kapott kiemelést Budapesten és országszerte, illetve két újabb projekt kiemelését bocsátották társadalmi egyeztetésre, amivel közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatt értékesítendő új lakások száma.

Csakhogy a jogszabályváltozás miatt megugrik annak a kockázata, hogy ennyi otthon startos lakás nem készül el a kormány által elképzelt határidőn belül.

Az állami szándék

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint

szükséges, hogy a jelentős fejlesztői kedvezmények nemteljesüléséhez szankciórendszer társuljon,

tehát hogy a kiemelt projektben megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfeleljen a fix 3%-os hitelprogram kritériumainak.

„Célunk a kiemelői rezsimmel ugyanis nemcsak az, hogy majd egyszer valamikor új építésű lakások épüljenek, hanem az is, hogy ez a lehető leggyorsabban történjen meg, azok megfizethető áron kerüljenek értékesítésre (árkorlát és verseny) valamint a folyamatot segítve azok értékesítése is mihamarabb megindulhasson" – válaszolta Panyi a Portfolio kérdésére. Szerinte

az otthon startos lakások értékesítésére rendelkezésre álló négy év még a nagyobb fejlesztői beruházások esetén is „méltányos időintervallum”.

Panyi szerint, ha egy fejlesztő, aki a társasházi jog intézménye mellett, a 3%-os hitel által generált nagy kereslet illetve a nemzetgazdasági kiemelés mellett is bizonytalan abban, hogy összesen négy év alatt teljesíteni tudja az értékesítési előírásokat,

ott alapvetően felmerül, hogy mennyire gondolja komolyan az adott fejlesztést, és mi a fejlesztés mögötti valódi értékesítési stratégia

– mondta az államtitkár.

Szerinte az ilyen esetek és megkeresések egyben igazolják az (alapvetően nem büntetési célú) szankciórendszer felállításának és alkalmazásának legitim voltát is, amivel éppen az ilyen helyzeteket szeretné kiszűrni és megakadályozni az állam.

Hívjuk ezt komolysági faktornak

– tette hozzá.

Az államtitkár egyébként elmondta, hogy a módosítást "szakértőkkel és a piaci szereplőkkel folytatott hosszas egyeztetést követően" alkotta meg a kormány és jelezte azt is, hogy a módosítás hatálybalépését követően és ezen szabályok ismeretében is

töretlen a fejlesztői érdeklődés az otthon startos lakásfejlesztések megindítása iránt.

A fejlesztők figyelmeztetnek

Az ingatlanfejlesztők szerint azonban a módosításnak drasztikus következményei lehetnek. Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke szerint az a követelmény, hogy a kiemeléshez képest 6 hónapon belül be kell nyújtani az építési engedélykérelmet, az „szoros, de tartható program”, de csak akkor, ha csupán egyetlen ütem szerepel a beruházásban. Ahol azonban

több ütemben 1000 lakás épül, ott nem lehet 6 hónap alatt elkészíteni és beadni az építési engedélyes terveket

– válaszolta a szakember Portfolio megkeresésére.

„Szintén szoros határidő, hogy az engedély építési engedély kézhez kapása után 60 napon belül el kell kezdeni az építkezést, illetve az, hogy 3(+1) év alatt el is kell adni a lakásokat. (Az egyéves haladék azokra vonatkozik, akiknél a három év alatt történt összes értékesítés nem éri el a lakásszám felét.) Ez főleg azoknak jelent lehetetlen küldetést, akiknek több ütemes az építkezésük” – tette hozzá Kiss, aki azt jósoja, hogy

ebben a törvényjavaslatban még szükség lehet finomhangolásra.

Egy másik, a neve elhallgatását kérő ingatlanfejlesztő a változás kapcsán azt fontolgatja, hogy inkább visszafogja a tervezett projektje méretét, mert nem bízik abban, hogy vidéken a piac ilyen gyors ütemben fel tudja szívni az Otthon Start-kompatibilis lakásokat. Szerinte

A jogalkotó célja az is lehet, hogy nyomott áron történjen az értékesítés, és így biztosan időben megvalósuljon a kormány tervezte lakásmennyiség értékesítése.

Várakozása szerint a jogszabályváltozásban foglalt szűk határidők miatt más fejlesztőknek is teljes mértékben át kell alakítaniuk projektjeiket, és csökkenteniük kell majd a lakásszámot. Szerinte kizárt például, hogy három-négy éven belül el tudják adni a fővárosban egymás közelségében tervezett több ezer lakást. Szerinte a bírságösszegek – lásd alább – „a teljes projekt megtérülését mínuszba vihetik”.

Egy másik szakember felhívta a figyelmet arra, hogy potenciálisan időt nyerhet egy fejlesztő azzal, ha az első ütemre már építési engedéllyel rendelkezik, a második ütemnél – ha az másik helyrajzi számon van – az eljárás felfüggesztését kéri – de így is csak fél évvel lehet eltolni a kezdést.

Több fejlesztő egyébként az Otthonteremtési Programiroda pontos állásfoglalását kérte a jogszabály értelmezésével kapcsolatban, és még várják kérdéseikre a választ.

Ki és mekkora bírságra számíthat?

Azok a fejlesztők számíthatnak bírságra, akiknek beruházását a Méptv. 193. § (3a) alapján magáncélú kiemelt beruházássá nyilvánították a fix 3% programos lakások építése érdekében, de nem teljesítenek bizonyos határidőket. A bírságot a GVH szabhatja ki.

Mikor bírságolhat a GVH:

Ha az építtető a 70%-os arányt nem teljesíti: az építési engedély szerinti lakások legalább 70%-át az Otthon Start feltételeknek megfelelő lakásként nem értékesíti a határidőn belül (általában a jogerős építési engedélytől számított 3 év, 50% alatti értékesítésnél +1 év).

Ha határidőre nem tesz eleget a bejelentési/beszámolási/tájékoztatási kötelezettségeknek, vagy azok hiányosak/valótlanok.

Bírság mértéke:

70% alatti teljesítés esetén, lakásonként:

60-70% elérésénél: 1 000 000-3 000 000 Ft/lakás

50-60% elérésénél: 3 000 000-5 000 000 Ft/lakás

50% alatt: 5 000 000-10 000 000 Ft/lakás

Bejelentési/beszámolási/tájékoztatási kötelezettségek megszegése esetén (ismételhető, emelkedő tételek):

1. alkalom: 5 000 000 Ft

2. alkalom: 10 000 000 Ft

3. alkalom: 15 000 000 Ft

4. alkalom: 20 000 000 Ft

5. és további alkalmak: 25 000 000 Ft

A GVH a lakásonkénti bírság összegét többek között a projekt mérete és helyszíne, a 70%-tól való eltérés mértéke, az esetleges vagyoni előny, a piaci környezet és az együttműködés alapján állapítja meg. Ha a vállalkozó mégsem tudja teljesíteni vállalását, akkor méltányolható külső, vagy egyéb lakáspiaci körülmények fennállása esetén a GVH – a Méptv.-ben rögzített szempontok figyelembevételével – a bírság összegét csökkentheti.

