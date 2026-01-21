Hivatalos: az MBH Banké az Otthon Centrum

A szükséges hatósági engedélyek birtokában lezárult a tranzakció, amelynek keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától - közölte a hitelintézet.

A még novemberben bejelentett ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport a szinergialehetőségek kiaknázásaval - fogalmazott a bank közleménye. Ginzer Ildikó vezérigazgató-helyettes további részletekről is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában:

Az MBH Bank célja, hogy a következő években, várhatóan 2028-ban – a vonatkozó feltételek fennállása esetén –

az Otthon Centrum fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét is megvásárolja.

„Célunk, hogy ne csupán hitelintézetként, hanem komplex otthonteremtési szolgáltatóként jelenjünk meg, aki az ügyfél mellett áll a megtakarítástól az ingatlan kiválasztásán át a hitelezésig. Az Otthon Start programnak köszönhetően jelenleg kiemelkedően élénk a lakáspiac, ami még inkább felértékeli az otthonteremtési ökoszisztéma jelentőségét. Az Otthon Centrum cégcsoportba kerülésével hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése irányába” – mondta a tranzakció lezárásával kapcsolatban Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, aki szintén interjút adott nekünk novemberben, amelyben az ügyletről is beszélt:

Az Otthon Centrum csoport

több mint 200, országos lefedettségű irodával,

közel 1400 ingatlanközvetítővel és

500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik.

Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése. A cégcsoport a jövőben is a

jelenlegi menedzsment vezetésével, valamint a megszokott többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább,

így az MBH Bank mellett a többi banki partnerrel való együttműködés is megmarad.

A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagyrészt közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez. Az MBH Bank közleménye szerint a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítménye jelentős növekedési potenciált hordoz: a két márka együttműködése révén a bankcsoport részesedése tovább erősödhet.

