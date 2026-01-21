Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Arra kértük a Portfolio Ingatlan TOP50-es legutóbbi, 2025-ös listáján szereplő szakembereket, hogy ha kapacitásuk engedi, értékeljék a mögöttünk álló évet és foglalják össze kilátásaikat az idei esztendőre. Válaszaikból többek között kiderül, hogy végre visszatérhet a likviditás a piacra, és hogy a legfőbb kockázat a folyton változó szabályozói környezet, amit szorosan követnek a szigorodó energiahatékonysági követelmények.



Az alábbi kérdéseinkre válaszoltak az ingatlanpiac nagyágyúi:

1. Hogyan értékelhető 2025 az ingatlanpiac és az ön cége, illetve intézménye szempontjából?

2. Mi jelenti a legnagyobb kihívást 2026-ban a szektor és a vállalat számára?

3. Milyen fejlesztések, terjeszkedés és innovációk hozhatnak előrelépést 2026-ban?

4. Mely jogszabályok jelentenek kockázatot, és melyek segíthetik a piac rendeződését? Válaszaikat a beérkezés sorrendjében közöljük.

Noah Steinberg, WING elnök-vezérigazgató

1. A WING az elmúlt években tudatosan építette fel diverzifikált, hazai és nemzetközi portfólióját, amely stabil működési alapot biztosít a jelenlegi változékony gazdasági környezetben is. 2025-ben a piacon már látszott a fokozatos stabilizálódás, ugyanakkor szegmensenként eltérő dinamikával: a lakó- és ipari területek aktívabbak voltak, miközben az irodapiacon továbbra is a minőség és a bérlői döntések óvatossága határozta meg a tempót. Mi ebben a környezetben is kiemelkedő évet zártunk: a lakóüzletágban 7 projektben több száz lakást értékesítettünk, ezek közül a Le Jardin 1 és a Park West 2 lakásait teljes egészében értékesítettük és az újabb ütemeik is elérhetőek. Több, mint 20 iroda-bérleti megállapodást kötöttünk összesen 16 000 m²-re, a HOP Technology Office Park gyakorlatilag teljes bérbeadottság mellett működik, a Libertyt pedig számos nemzetközi vállalat választotta – legutóbb a DHL Supply Chain, amely több mint 3 000 négyzetméteren rendezi be itt budapesti központját. A Liget Center Classic esetében februárban költözik be a nemzetközi ügyvédi iroda, a Wolf Theiss, amellyel az épület ugyancsak elérte a 100%-os bérbeadottságot, a Telekom Campus 2025-től újra teltházzal üzemel.

Az általunk kezelt ipari portfolióban pedig 110 000 m²-t meghaladó volumenre írtunk alá bérleti szerződéseket, köztük a fóti East Gate, az East Gate Pro, valamint a reptér közelében található Airport City logisztikai parkjainkban. Retail területen szintén erős évet zártunk: mindkét bevásárlóközpontunk bérbeadottsága közel 100%, az egri Agria Parkban és az óbudai Gobuda Mallban pedig több új, vonzó üzlet nyitott. Emellett 2025-ben a Tribe Budapest Airport Hotel megnyitásával és az üzemeltetési üzletágunk indításával a hotel divíziónkat is tovább erősítettük, és

a tőkepiaci jelenlétünk is újabb visszaigazolást kapott: az intézményi és lakossági kötvénykibocsátásaink több, mint kétszeres túljegyzés mellett zárultak.

Külföldön is erős fejlesztési és tranzakciós aktivitással voltunk jelen. Németországban a Bauwert megkezdte Berlin egyik legambiciózusabb városfejlesztési projektjének, a mintegy 1700 lakást magában foglaló Segelflieger Quartiernek az építését. Lengyelországban az ECHO Group befejezte és sikeresen értékesítette a varsói Towarowa22 szuperblokk első irodaházát, ahol többek között a Netflix is bérel irodát, közben pedig a projekt egy 150 méter magas iroda- és egy lakótorony fejlesztésével folytatódik. Szintén kiemelkedő mérföldkő volt, hogy a vállalat értékesítette a Resi4Rent bérlakás-platformja több mint felét – ez az elmúlt évek egyik legnagyobb lakóingatlan-tranzakciója volt az országban –, amely várhatóan az idei évben zárul. Összességében 2025 számunkra egyszerre szólt teljesítésről és felkészülésről: kiemelkedő eredményeket hoztunk, miközben előkészítettük a következő évek növekedését is.

2. Az idei évre a WING és az ingatlanfejlesztési szektor legnagyobb kihívása a geo- és gazdaságpolitikai környezetből fakadó kiszámíthatatlanság. Az a szereplő lesz versenyelőnyben, aki proaktívan, rugalmasan tud alkalmazkodni a finanszírozási, keresleti és kivitelezési feltételek változásaihoz. Ingatlanszakmai szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy a lakáspiaci változásokhoz milyen ütemben tud alkalmazkodni a kínálat. Az Otthon Start programot a szakma pozitívan fogadta, és a kereslet alapján bőven van tér Otthon Start-kompatibilis új építésű lakások fejlesztésére; ugyanakkor 2025-ben a hitelek közel 95 százaléka a használt lakások piacára áramlott. 2026 kulcskérdése, hogy kialakul-e egy egészséges egyensúly az új és a használt lakások piaca között. Európai szinten kiemelt kérdés, hogy a fenntarthatósághoz kapcsolódó kvóták és elvárások miként illeszthetők a jelenlegi gazdasági realitásokhoz és a technológiai átalakulás, az AI térnyerése és a digitalizáció tempója is meghatározó.

3. A WING 2026-nak erős és tudatosan felépített alapokra támaszkodva vág neki. Diverzifikált fejlesztési portfóliónk és meghatározó régiós jelenlétünk stabil, kiszámítható működést biztosít. Magyarországon továbbra is minden fő szegmensben aktívak maradunk, ugyanakkor a cégcsoporton belül a lakóingatlan-fejlesztések kerülnek kiemelt fókuszba. Kilépünk Budapestről, első vidéki fejlesztésünk Debrecenben indul, miközben a Living márka a prémium szegmensben is megjelent a Mártonhegyi Villaparkkal. 2026-ban nyolc lakóprojektben közel 1500 lakás fejlesztése fut párhuzamosan. Mindezt a minőségi irodák, az ipari és logisztikai fejlesztések, bevásárlóközpontjaink, valamint a szállodai üzletág stabilan kiegészíti.

4. A legnagyobb kihívást továbbra is a gyakran változó jogszabályi környezet jelenti, ami növeli a tervezési és a kivitelezési költségeket.

Itthon a piacot leginkább azok a szabályok fogják érinteni, amelyek az energia- és közműcsatlakozások feltételeit, kapacitáslekötést, engedélyezést és határidőket érintik. Az elmúlt 10-15 év elmaradt hálózatfejlesztései mára kockázattá váltak; különösen a villamoshálózat kapacitáshiánya. Vagyis elsősorban a piacrendező intézkedések segíthetik a hatékonyabb működést: gyorsabb, kiszámíthatóbb engedélyezés, egyszerűbb megfelelési előírások, valamint érdemi ösztönző és ütemterv a hálózatfejlesztések felgyorsítására.

Scheer Sándor, vezérigazgató, Market Építő Zrt.

1. A 2025-ös év a Market Csoport számára a stabilizáció és stratégiai építkezés éve volt: a volatilis piaci környezet ellenére sikerült erős rendelésállományt fenntartani, különösen az ipari, logisztikai és nagy hozzáadott értékű projektek területén, ahol a minőség és a komplex projektmenedzsment adta versenyelőnyünket. Bár az irodapiac mérséklődött, a lakóingatlan-, hotelfejlesztések és logisztikai beruházások élénkülést mutattak. Működésünk stabil pontja volt a BEM Center Irodaház, amely év végére elérte a 100%-os bérbeadottságát, valamint a Kimpton BEM Budapest 5*-os hotel, amely sikeresen bevezetésre került a hazai szállodapiacon. Emellett számos olyan projekt kivitelezése zajlott, amelyek a saját szegmensükben úttörőnek számítanak, műszaki komplexitásuk, innovációjuk és piaci jelentőségük miatt, például a Havi Logistics modern élelmiszer-logisztikai központja, a BudaPart, mely Magyarország egyik legnagyobb városfejlesztése, a Hungaroring Forma–1-es versenypálya konzorciumban zajló átfogó felújítása, valamint a budapesti Körszálló átalakítása, amely „The Icon” by Marriott Residences Budapest néven, az ország első branded residence fejlesztéseként valósul meg.

2. A legnagyobb kihívás nem a volumen, hanem a megvalósíthatóság kérdése lesz. 2026-ban csak azok a projektek lesznek életképesek, amelyek műszakilag, pénzügyileg és fenntarthatósági szempontból is a legmagasabb minőséget képviselik. A finanszírozási környezet és a befektetői elvárások szelektivitása miatt a „közepes” megoldások ideje lejárt. A Market Csoport számára a fő feladat, hogy ebben a környezetben is megőrizze a tőle elvárt prémium minőséget és megbízhatóságot, miközben a digitális és zöld átállás szigorodó követelményeit nem extraként, hanem alapvetésként integrálja minden egyes projektjébe.

3. 2026-ban a növekedést elsősorban a csúcstechnológiás ipari és logisztikai fejlesztések, valamint a magas minőségű, energiahatékony lakó- és szállásprojektek fogják hajtani, amelyekben a Market Csoport is tovább kíván erősödni. A csoport tovább fejleszti fenntarthatósági és digitalizációs kompetenciáit, beleértve a BIM-alapú tervezést, az energiahatékony üzemeltetést és az ügyfélközpontú szolgáltatásokat. Ezzel párhuzamosan a piacon a minőségi, energiahatékony lakóingatlanok, a megfizethető lakhatási formák és a stabil bérlői háttérrel rendelkező ipari/logisztikai projektek jelentik a fő növekedési motorokat, amelyekre a Market és leányvállalatai is fókuszálnak.

4. Az építési és energetikai előírások szigorodását mi nem kockázatként, hanem a piactisztulás eszközeként értékeljük: ezek hosszú távon a minőségi szereplőket erősítik. Ugyanakkor a beruházói döntésekhez elengedhetetlen a kiszámítható jogszabályi környezet.

A legnagyobb kockázatot mindig a bizonytalanság jelenti

– legyen szó például az építési előírások szigorodásáról és az energetikai, fenntarthatósági követelmények emelkedéséről, támogatási rendszerekről vagy adózási kérdésekről. A szektornak stabil, évekre előre tervezhető keretrendszerre van szüksége ahhoz, hogy a fejlesztések a valós piaci igényekre, és ne a pillanatnyi változásokra reagáljanak. Cégcsoportunk célja, hogy ezek a keretek között a lehető legmagasabb szakmai és műszaki színvonallal olyan épületeket és városi tereket valósítson meg, amelyek évtizedek múlva is értéket képviselnek.

Banai Ádám, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

1. A 2025-ös év a hazai lakáspiac szempontjából több meghatározó eseményt is hozott. Év elején a lakossági állampapírpiaci megtakarítások felől érdemi többletkereslet érkezett a piacra, ami az új lakások iránti keresletet jelentősen növelte. Az első negyedévben 8 százalékkal nőttek országos átlagban a lakásárak egy negyedév alatt, míg Budapesten mintegy 11 százalékkal. Az év eleji keresleti sokk lecsengését követően a kormány bejelentette nyár elején az Otthon Start programot 3%-os kedvezményes lakáshitellel. Az Otthon Start már a szeptemberi indulása előtt érdemben növelte a lakáspiaci keresletet. A lakásárak éves növekedési üteme jelentősen gyorsult, és a harmadik negyedévre 20 százalék fölé emelkedett. A megemelkedő keresletre a kínálati oldal is reagált, és már 2025 év elejétől nagyobb számban érkeztek újlakásprojektek a piacra. Az Otthon Start újabb lökést adhat a kínálatösztönzésnek azzal, hogy a kormány kiemelt beruházási státuszt biztosít a programmal kompatibilis fejlesztéseknek.

Összességében a 2025-ös évet a lakáspiac szempontjából nem csak a megemelkedett kereslet, de az élénkülő újlakás-kínálat is jellemezte.

Ez utóbbi a harmadik negyedévben látott gyorsuló áremelkedést is megfogta Budapesten. A kereskedelmiingatlanok piacán mindenképpen pozitív fejlemény, hogy 2-3 évnyi csökkenést követően 2025-ben a befektetési volumenben fordulat mutatkozott, a kereskedelmiingatlan-piac befektetési forgalma ismét emelkedett a régiós tendenciát követve. Magyarországon alacsony bázisról közel 130 százalékkal, a többi V4 országban pedig átlagosan 120 százalékkal emelkedett a tranzakciós volumen. Ugyanakkor

a főbb bérleti piacokon a kereslet-kínálat viszonya a túlkínálat irányába billent el, és e folyamat még nem ért véget.

Ez a bérleti piaci bizonytalanság negatív hatással van a befektetési keresletre és fejlesztési aktivitásra is.

2. Az Otthon Start hatására jelentősen nőtt a felvett lakáshitelek tipikus hitelfedezeti mutatója, ami kockázatemelkedést tükröz. Az MNB-nek 2026-ban kiemelt figyelemmel kell kísérnie a hazai lakás- és hitelpiacot, hogy ne alakuljon ki túlzott eladósodás a hitelfelvevő háztartások oldalán. A hazai lakáspiac legnagyobb kihívása jelenleg a jelentős mértékű áremelkedés, és annak következményei. Kérdés, hogy az érdemben élénkülő kínálat mennyire tud lépést tartani a kereslettel, és enyhíteni az árnövekedésen.

A kínálat növekedése az elmúlt évekre jellemző alacsony megújítási ráta miatt is kiemelten fontos.

A kereskedelmiingatlan-piacon a 2025-ben növekvő befektetési forgalom miatt még nem bizakodhatunk teljes mértékben. A koronavírus-járvány előtti időszakot jellemző éves forgalom kevesebb mint felét értük el. Ennek további növekedése, több külföldi befektető idevonzása és a régiós országok forgalomnövekedésével való lépéstartás lesz a következő évek nagy kihívása. Ezen és a bérleti piacok túlkínálatos helyzetének leküzdésén is a gazdasági aktivitás általános, széles bázisú fellendülése és a kiszámítható szabályozási környezet segíthetne.

4. Az elmúlt időszak egyik kiemelt változása volt az ingatlanpiacon a társasházi építményi jog elnevezésű új jogintézmény bevezetése. Ezt néhány, a hitelezésre vonatkozó alapvető jogszabály módosításával vezette be a jogalkotó 2025 utolsó hónapjaiban. Emellett a családtámogatásokra vonatkozó jogszabályok is módosításra kerültek azzal a céllal, hogy az új jogintézmény azok esetében is alkalmazható legyen. A társasházi építményi jog jogalkotó által is kommunikált célja az újépítésű lakáskínálat bővülése, valamint a lakásárak növekedési ütemének mérséklődése. Az új jogintézmény tényleges kihasználtsága és hasznossága az ingatlannyilvántartásban való technikai megvalósítástól és a piaci igényektől függ majd elsősorban. Az új jogintézmény hatékony alkalmazását szolgálva szükséges lesz a hitelezésre vonatkozó jogi keretek széleskörű, számos jogszabályt érintő további módosítása. Ehhez kapcsolódóan az MNB oldalán is felmerülnek majd főként technikai jellegű feladatok, amelyek elvégzése már megkezdődött a jegybankban.

Jellinek Dániel, partner, vezérigazgató, Indotek Group

1. 2025 az európai és a magyar ingatlanpiacon egyaránt a ciklusváltás éve volt. A kamatkörnyezet normalizálódása, a finanszírozás szigorodása és a tartósan magas építési költségek végleg lezárták az alacsony kockázati prémiumokra és könnyen elérhető hitelre épülő üzleti modellek korszakát. A stabil üzemeltetéssel, aktív menedzsmenttel és reális hozamelvárásokkal működő portfóliók fennmaradtak, miközben számos, túlzott tőkeáttétellel finanszírozott fejlesztés strukturális problémákkal szembesült. Az Indotek Group számára 2025 pozícióépítő év volt. Az opportunista, speciális helyzetekre fókuszáló befektetési modellünk ilyen környezetben működik igazán hatékonyan. A jövedelemtermelő portfólió stabil maradt, felgyorsult a lakóingatlan-fejlesztési üzletág, és tudatosan erősítettük a nemzetközi diverzifikációt.

2. 2026 legnagyobb kihívása a ciklusváltás feldolgozása lesz. A piac egy része még mindig nem árazta be teljes mértékben, hogy a 2015-2021 közötti időszak kivétel volt, nem pedig norma. A finanszírozási költségek tartósan magasabbak, a banki kockázati étvágy alacsonyabb, a szabályozási környezet pedig szigorúbb. Ez különösen ott jelent kihívást, ahol az üzleti modellek elsősorban eszközár-növekedésre épültek, valódi működési értékteremtés nélkül. 2026-ban várhatóan erősödik a restrukturálási nyomás, nem teljesítő hitelek, elakadt fejlesztések és kényszerértékesítések jelenhetnek meg. Visszatekintve elmondható, hogy az Indoteknél tradicionálisan jól szoktuk meghatározni a piac optimális belépési pontjait. A legnagyobb kihívás most az lesz, hogy a nemzetközi politikai és gazdasági környezet gyors változásaiból fakadó bizonytalanságok ellenére is pontosan ráérezzünk ezekre a pillanatokra, és a megfelelő időben hozzunk megalapozott döntéseket.

3. A 2026-os előrelépés kulcsa nem új irányok keresése, hanem a meglévő stratégia következetes mélyítése. Magyarországon a lakóingatlan-fejlesztési üzletág további bővülése várható, elsősorban strukturált, nagyobb volumenű, kontrollált keresletre, árpozícióra és finanszírozásra épülő projektek mentén. Nemzetközi szinten továbbra is azokra az országokra fókuszálunk, ahol a ciklus lefelé tartó szakasza valódi belépési pontokat teremt. Meglévő piacainkon – így például Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban és Romániában – a jelenlétünk további megerősítése a cél. Emellett új célpiacainkon, Ausztriában és Németországban aktívan keressük azokat az alulteljesítő eszközöket és nem teljesítő hiteleket, amelyek kezelése komplex restrukturálási képességet igényel. Az innovációt ebben az összefüggésben elsősorban működési oldalról értelmezzük: hatékonyabb üzemeltetés, energiafelhasználás-optimalizálás, egységesített jogi és pénzügyi döntéshozatal, valamint több országban is skálázható szervezeti struktúrák mentén. Ezt egészíti ki az IT-automatizálás kiterjesztése és az AI-alapú megoldások fokozatos bevezetése az operatív működésbe és a döntéstámogatásba, kifejezetten a hatékonyság növelése érdekében.

4. 2026-ban is meghatározó szerepe lesz a szabályozási környezetnek.

A kiszámíthatóság, egy ennyire tőkeigényes, hosszú megtérülési idejű ágazatban, a stabil, előre tervezhető építési, adózási és finanszírozási szabályok mind alapvető feltételei a beruházásoknak és a piaci bizalomnak.

Európában egyre hangsúlyosabb szempont lesz, hogy a nemzetközi piaci pozíciójuk megőrzéséért versenyző vállalatok számára a szabályozási környezet ne jelentsen további versenyhátrányt a globális konkurens piacokhoz – elsősorban az Egyesült Államokhoz és Kínához – képest. Különösen fontos, hogy az iparági sztenderdek, a környezetvédelmi előírások és az AI-használat szabályozása ne legyen indokolatlanul szigorúbb Európában, mert ez hosszabb távon rontaná az uniós vállalkozások versenyképességét. Ugyanakkor kifejezetten előremutató lehet, ha a Draghi-jelentésben megfogalmazott javaslatok mentén érdemi lépések történnek egy egységes európai tőkepiac és szabályozási környezet kialakítása felé. Ez nemcsak a finanszírozás hatékonyságát javíthatná, hanem hozzájárulhatna egy átláthatóbb, kiegyensúlyozottabb és versenyképesebb európai ingatlanpiac kialakulásához is.

Takács Ernő, elnök, Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

1. Az európai és magyar ingatlanpiac a stabilitás megőrzéséért, illetve visszaszerzéséért dolgozott, egy hektikus, időnként turbulens gazdasági és politikai környezetben. A körülmények gyors, sok esetben váratlan megváltozása, a kiszámíthatatlanság, az ingatlanipari értéklánc szereplőit eltérő mértékben sújtó vagy élénkítő ellentétes hatások, az együttműködési rendszerek időszakos bénulása, mind-mind nehezítette a 2019-es iparági lendület visszaszerzését.

Az egyes eszközosztályok teljesítménye korábban nem látott mértékű divergenciát mutatott, ami a jövőben jelentős kihívást jelent majd az iparági szereplőknek.

Mindezek ellenére a hazai ingatlanfejlesztők állták a sarat, a finanszírozók, a befektetők és a bérlők/vásárlók megnövekedett elvárásainak megfelelve stabilizálták a pozíciókat és újabb projektek előkészítésével várják a körülmények kedvezőbb alakulását.

2. A magyar ingatlanbefektetési tranzakciós piac élénkítése, ezáltal új források bevonása, a külföldi ingatlanbefektetők bizalmának visszaszerzése.

3. Az ingatlanfejlesztések területén a BIM, az új építőipari technológiák, az ingatlanüzemeltetés területén pedig proptech és az energiahatékonysági megoldások hozhatnak áttörést.

4. A szabályozási kockázatok között első helyen az 5%-os újlakás-áfa december 31.-i lejárata szerepel, aztán ide tartozik az önkormányzatok utóbbi években megnövekedett adóétvágya és a településrendezési szerződések mögé bujtatott közfeladat finanszírozási elvárások elburjánzása is. Segítség lehet a TÉKA és egyéb építésügyi jogszabályok frissítése, az ingatlanfejlesztésekhez szükséges közműkapacitások biztosításának jogszabályi előírása, a településrendezési szerződések formalizálása és ezzel kapcsolatos normatív (ezáltal kiszámítható) szabályozás bevezetése.

Kiss Gábor, vezérigazgató, Metrodom

1. A lakóingatlan-piac szempontjából a 2025-ös év sikeres volt. A kereslet több új impulzust is kapott az év folyamán, legjelentősebb hatással az állampapírban elhelyezett megtakarítások után kifizetett kamat- és tőkeösszegből erre a piacra áramló körülbelül 300 milliárd forint megjelenése járt, majd ezt követően az újabb felpezsdülést az Otthon Start program szeptemberi elindítása eredményezte. Ez utóbbi program érdemi új érdeklődést hozott a lakáspiacra, jelentősen bővítve a keresletet és a vásárlóerőt. A 2025-ös év több negyedévében is évtizedes rekordokat közelített meg, illetve ért el az értékesítési volumen a budapesti újlakás-piacon, részben emiatt, részben az Otthon Start program eredményeképpen megjelenő új keresletnek köszönhetően az új építésű lakások kínálatában is megindult a bővülés, ami 2026-ra még jelentősebb hatással lesz. Az új építésű lakóingatlanok fejlesztése szempontjából jelentős változás volt továbbá az építési szabályok keretrendszerének a módosítása (OTÉK helyett a TÉKA bevezetése), ennek a kihatásai szintén az elkövetkező években fognak hangsúlyosan megjelenni a lakáskínálatban.

2. A 2025-ös, elsősorban egyedi hatások miatt erős kereslettel jellemezhető év után a 2026-os év a várakozások szerint a normalizáció, az új piaci egyensúly kialakításának az éve lett volna. Az Otthon Start program indulása, mondhatni berobbanása után érdekes kérdés lesz, hogy az egyes hatások miként befolyásolják ennek az új egyensúlynak a szintjét:

az első vásárlási hullám laposodását követően milyen szinten stabilizálódik az Otthon Start programban részt venni kívánó vásárlók kereslete;

milyen ütemben kerülnek piacra a nemzetgazdasági kiemelésben részesített, Otthon Start program keretein belül megvalósuló új fejlesztések, ennek eredményeképpen mennyivel bővül ezen szegmensnek a kínálata;

milyen ütemben szivárog át a nem Otthon Start-kompatibilis ingatlanok, elsősorban új építésű lakások piacára az a kereslet, amely eddig elsősorban eladóként jelent meg a program generálta új lakóingatlan-tranzakciók során.

Tekintettel arra, hogy egy lakóingatlan-fejlesztési program teljes ciklus-ideje 4-5 év, ezekre a fenti hatásokra alapvetően a már futó programok finomhangolásával tudnak a fejlesztők reagálni 2026-ban, ez fogja az egyik legnagyobb kihívást jelenteni ebben az évben.

3. A Metrodom csoport a 2025-ben piacra vitt 3 lakásprojektet követően 2026-ban is újabb fejlesztéssel bővíti a kínálatát, amely beruházást egy bejáratott lokációban, a megszokott kiemelkedő műszaki és szolgáltatási színvonal megtartásával indítjuk. Emellett több projekt előkészítésén dolgozik párhuzamosan a cég, melyek a 2027-es év folyamán fognak a piacon megjelenni, de már a 2026-os év során is intenzív munkát jelentenek. Ugyanakkor természetesen a Metrodom is folyamatosan elemzi az Otthon Start programban való részvétel lehetőségét, hiszen ez a kérdés meghatározó lesz az idei és az azt követő években is. Innováció tekintetében a Metrodom továbbra is az elmúlt években kijelölt úton jár: folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek még zöldebbé, energiahatékonyabbá, jövőállóbbá teszik az általa megvalósított társasházakat, miközben folyamatosan fejleszti azokat a többlet szolgáltatásokat, hozzáadott értéket jelentő funkciókat, melyek a leendő lakók számára még otthonosabbá teszik a megvásárolt lakásokat.

4. A Metrodom csoport működésére jelenleg az alábbi jogszabályok vannak közvetlenül vagy közvetetten a legnagyobb hatással:

az Otthon Start program megvalósítására vonatkozó szabályozás, a fentiekben már ismertetettek miatt. Ez a szabályozás egyrészt üzleti lehetőségeket hordoz magába, másrészt még alaposabb mérlegeléseket, elemzéseket igényel az üzleti tervezés, stratégiaalkotás során.

program megvalósítására vonatkozó szabályozás, a fentiekben már ismertetettek miatt. Ez a szabályozás egyrészt üzleti lehetőségeket hordoz magába, másrészt még alaposabb mérlegeléseket, elemzéseket igényel az üzleti tervezés, stratégiaalkotás során. TÉKA : a jövőben engedélyeztetendő fejlesztések tekintetében materiális módosításokat tartalmaz a korábbi szabályozáshoz képest, mely egyrészt javítja a lakhatás komfortszintjét, másrészt érdemi hatással van a fejlesztések üzleti vonatkozására is.

: a jövőben engedélyeztetendő fejlesztések tekintetében materiális módosításokat tartalmaz a korábbi szabályozáshoz képest, mely egyrészt javítja a lakhatás komfortszintjét, másrészt érdemi hatással van a fejlesztések üzleti vonatkozására is. Áfa-szabályozás: jelenleg az új építésű lakóingatlanok értékesítés után felszámítandó kedvezményes, 5%-os mértékű ÁFA továbbra is időbeli korlát mellett alkalmazható. Aktuálisan a legerősebb korlátot az jelenti, hogy csak a 2026.12.31-ig végrehajtható építési engedélyt szerző fejlesztésekben található lakások jogosultak továbbra is ezen áfa-mérték alkalmazására. Mint fentebb is írtuk, a lakóingatlan beruházások tekintetében egy-egy fejlesztési program átfutási ideje akár 4-5 év is lehet, melyből az engedélyeztetés időszaka is közel egy év. Mindez azt is jelenti, hogy 2026-ban lassan elérjük azt a határt, amikor még 5%-os áfa-mérték alkalmazása mellett lehet üzleti tervet készíteni egy újonnan induló fejlesztési program értékelésére, ami a középtávú tervezést jelentősen nehezíti (a kedvezményes áfaszint normatívvá tétele, vagy a határidő jelentősebb módosítása nélkül pedig az új építésű lakások árát érdemben növeli).

Deák Tamás, finanszírozási vezető, Erste Bank Hungary Ingatlan

1. Banki oldalon a vállalati hitelnövekedés visszafogott, emiatt rendkívül nagy versenyt tapasztalunk az ingatlanhitelekért. Ez az ingatlanpiacra nézve kedvező hatás. Fejlesztések terén a hagyományos szegmensekben (iroda, kereskedelmi, logisztika) indokolt óvatosságot tapasztalunk, a szálloda és lakó szegmensek ugyanakkor remekeltek 2025-ben. Az elmúlt három éve legintenzívebb befektetési volumene még mindig szerénynek mondható, de

egyértelműen trendfordulónál vagyunk, amikor a régen várt likviditás visszatér a piacra,

egyelőre persze a kisebb méretű projektekben.

2. Legnagyobb horderejű probléma a 0,5 millió négyzetmétert meghaladó budapesti irodatöbblet, amit a piacnak ki kell nőnie. Ezzel kapcsolatban a lemorzsolódás (újrapozícionálás) és bérlői kedvezmények növekedése egyszerre van jelen, ami a banki finanszírozásokat is kihívás elé állítja.

3. Lakóingatlanfejlesztések terén üdítő pezsgést érzékelünk, melyek finanszírozásában mi is részt kívánunk vállalni. Iroda-átpozícionálásokból is ki szeretnénk venni részünket finanszírozóként. Az elmúlt évek egyik nagyszerű pénzügyi innovációját az ingatlan alapok és SZIT-ek (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságok) priváttőke-bevonásában tapasztaljuk. A széles körű jelenség olyan határon túli tranzakcióknak is lehetőséget teremt, mint az Adventum 200 millió euró léptékű lengyelországi akvizíciója.

4. A tavalyi plázastop-szigorítás és az építményi jog bevezetése kapcsán még nem tapasztaljuk sem a retail, sem a lakóingatlanfejlesztési piac jelentős reakcióját.

Nagygyörgy Tibor MRICS, vezérigazgató, Biggeorge Property

1. Cégünk 2025-ös ingatlanfejlesztési tevékenységét – a 2024-es sikerév folytatásaként – értékesítési, bérbeadási, kivitelezési, befektetési és akvizíciós rekordok jellemezték. Lakó- és kereskedelmiingatlan-fejlesztési divíziónk egyaránt hozzájárult a kiemelkedő cégcsoportszintű eredményekhez. 2025-ben több mint 800 prémium lakást értékesítettünk Budapest leginkább keresett kerületeiben és a Balaton-parton; 12 lakóingatlan-projektben 2000 lakást kiviteleztünk; 5000 további lakás építésére alkalmas előkészített projektünk van Magyarországon (közöttük Otthon Start-kompatibilis lakóprojektek);

számos jelentős telekvásárlási tranzakciót zártunk itthon és külföldön egyaránt; elkezdtük 2024-ben megfogalmazott külföldi expanziós terveink gyakorlati megvalósítását;

cégünk és projektjeink számos hazai és nemzetközi díjjal és elismeréssel gazdagodtak; a Bécsi Corner irodaházban található irodánk másfél évtized után teljesen megújult, minőségi munkakörnyezet teremtve kollégáink számára; csapatunk exponenciálisan bővült; kereskedelmi portfóliónk ipari parkjait, logisztikai létesítményeit és infrastrukturálisan előkészített területeit nagy sikerrel adtuk bérbe és értékesítettük (LogStar Park West Gate, LogStar Park Városkapu, LogStar Park Fehérvár); kivitelezés alatt álló Paris Maison hotelprojektünk mellett hamarosan indítjuk bérlakásfejlesztési tevékenységünket is; valamint 47 ingatlanalapban 334 milliárd forintos eszközállományt kezelünk.

A hazai lakóingatlan-piac főbb trendjei között érdemes kiemelnünk az országos átlagban 23,9%, budapesti viszonylatban akár 30%-ot is meghaladó, erőteljes lakásár-emelkedést; az erős tranzakciós aktivitást; a részben az állampapírokból kiáramló tőkének betudható élénk keresletet; a limitált lakáskínálatot; a lakáshitelek élénkülő piacát; valamint az új állami Otthon Start és egyéb támogatási programok vásárlásösztönző hatását.

2. A 2026-os évben fejlesztési tevékenységünkre külső tényezőként hatással lehetnek a hazai ingatlanszektorban tapasztalható piaci egyensúlytalanságok, a gazdasági környezet, az építési és bérbeadási területeken tapasztalható szabályozási változások, és a kereslet-kínálat egyenetlenségéből adódó strukturális problémák. Ebben az évben is számos új projekt indításával kívánunk hozzájárulni a kínálat-kereslet egyensúlyához, növelve az elérhető minőségi lakások számát a fővárosban, hozzájárulva a kínálat bővítéséhez és a lakhatási helyzet megoldásához.

3. A Biggeorge Property diverzifikált ingatlanportfóliója, jelenlétünk a lakó- és kereskedelmiingatlan-fejlesztés minden területén erős alapot ad a további hazai terjeszkedésre, piaci pozíciónk megőrzésére és további erősítésére.

Új fejlesztési irány cégünk számára az idén induló bérlakásfejlesztés, amelyhez nagy reményeket fűzünk.

2026-ban új szereplőként lépünk be a portugál ingatlanszcénába, ahol nagy várakozással tekintünk a nemzetközi expanzió hozta új lehetőségek, és első külföldi projektünk sikeres megvalósítása elé.

4. A hazai piaci, adminisztratív és szabályozási oldalt érintő jogszabályváltozások hatással vannak ingatlanfejlesztői napi gyakorlatunkra. Új projektjeink tervezését és indítását leginkább az építésügyi, terület- és településrendezési jogszabályok 2026-os módosulása befolyásolhatja, hatékony lebonyolításukhoz hozzájárulhat az építési engedélyezési folyamatok jelenlegi digitalizálása és a hatósági ellenőrzések automatizálása. Szektorunkat pozitív módon befolyásolja, és mind vásárlói mind befektetői szempontból egyaránt ösztönző hatással bír az adópolitikai és támogatási rendszerek közül az Otthon Start program, valamint az újlakás-építés esetében 2026-ban is érvényben lévő 5%-os áfa.

Mazsaroff Kata, ügyvezető igazgató, Colliers

1. A piaci kihívások ellenére a Colliers 2025-ben további 40%-kal növelte forgalmát, míg az azt megelőző évben rekordnak számító, 120%-os növekedést értünk el újra. Az ipari szektorban számos új szereplő jelent meg, akiket képviseltünk, köztük az autóiparból a Yizumi, szerszámgépeket és automatizált gyártósorokat fejlesztő kínai vállalat, valamint a szintén kínai származású Zoomlion, építőipari és mezőgazdasági gyártó cég. Emellett már Magyarországon tevékenykedő cégekkel is zártunk bérleti tranzakciókat az elmúlt hónapokban, többek között az Intercars és a gyógyszeriparból a Pharma Road. Az irodapiacon továbbra is a szerződéshosszabbítások domináltak, közülük a legjelentősebb a BT megállapodásának újratárgyalása volt.

Ugyanakkor az előző évekhez képest látványosan nőtt az új belépők aktivitása, egyre több vállalat jelenik meg a magyar piacon.

Kiemelkedő példa a BYD, amely Budapestet választotta 2500 fős európai és kutatás-fejlesztési központjának helyszínéül – ez a hazai innovációs és K+F célkitűzések támogatásával is összhangban áll. Mindez jól mutatja az utóbbi időszak egyre intenzívebb, elsősorban Ázsiából érkező működőtőke-beáramlását, amelynek hatása már nemcsak az ipari-logisztikai, hanem az irodapiacon is érzékelhető. Erre reagálva a két éve működő China HUB/China Desk stratégiai együttműködésünk mellett házon belüli csapatunkat is bővítettük: kínai nyelvtudással és kulturális ismeretekkel rendelkező ingatlanpiaci szakemberekkel erősítettük az industrial, office, retail és capital markets területeket. A befektetési volumen 2025-ben több mint kétszeresére nőtt, és további élénkülésre számítunk. Capital Markets üzletágunkat új alapokra helyeztük: a core tranzakciós tevékenység mellett immár venture capital, valamint debt- és financing advisory szolgáltatásokkal is kiegészült a szolgáltatás portfóliónk.

A turistaforgalom élénkülése nemcsak a hotel-, hanem a high-street szegmensben is egyértelműen pozitív hatást gyakorolt.

A fővárosi és turisztikai központokban található üzlethelyiségek iránt mind bérlői, mind befektetői oldalról erősödik a kereslet. Ennek jó példája a Vörösmarty tér 3. alatti ikonikus épület értékesítése, ahol tanácsadói csapatunk a vevőt, a Mellow Mood Hotels-t képviselte. Ingatlanüzemeltetési portfóliónk tovább bővült. Jelentős mérföldkő az Erste által akvirált HelloParks Páty 2-3. épületeinek property management megbízása, amely 2025 legjelentősebb ipari tranzakciója volt. Új, értéknövelő szolgáltatásokat is bevezettünk: a service charge audit mellett már zöldenergia-beszerzéssel és hulladékmenedzsmenttel is foglalkozunk. Célunk, hogy támogassuk a bérbeadókat és bérlőket energiafelhasználásuk optimalizálásában és karbonlábnyomuk csökkentésében, amely iránt az ESG-területen egyre nagyobb az igény. Workplace, Project Management és Design&Build csapataink 2025-ben összesen 27 projekten dolgoztak – mintegy 84 000 négyzetméternyi iroda-, ipari-, lakó- és retail területet érintve – Budapesten és vidéki városokban egyaránt. Különösen büszkék vagyunk az AutoWallis megbízásra és a Lufthansa új irodájának kivitelezésére Szegeden.

2. A kereskedelmiingatlan-piacon 2026-ban is hasonló kihívásokkal fogunk szembenézni, mint az előző években: a korlátozott kiszámíthatóság és a folyamatos rugalmasság biztosítása fogja továbbra is jellemezni a piacot. Az ipari-logisztikai szegmensben az általánosan visszafogott hazai gazdasági teljesítmény, a külföldi kereslet mérséklődése, az autóipar teljesítményének visszaesése, valamint a vámpolitikai változások költségnövelő hatása együttesen járulnak hozzá a növekvő üresedési rátákhoz és a túlkínálat kialakulásához. Ez a környezet fokozottan szelektív bérlői és befektetői magatartást eredményez.

Az irodapiacon az új fejlesztések visszafogott üteme, valamint a mérsékelten emelkedő üresedési ráták továbbra is nyomást gyakorolnak mind a hozamokra, mind a bérleti díjak stabilitására.

A jövő évben várhatóan elinduló állami cégek relokációja átmenetileg további kínálati feszültséget okozhatnak, ami rövid távon tovább növeli a piaci bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan a magas minőségű, jól pozícionált irodaterületek iránti kereslet tartósan erős, ami erősíti a piaci polarizációt. A finanszírozási környezet ugyan stabilizálódni látszik, de a hitelköltségek továbbra is magasabbak a korábbi évtized átlagánál. A bankok és alternatív finanszírozók egyre szelektívebbek, ami a transzparens, jól strukturált projektek felé tereli a tőkét. Mindemellett bizakodóak vagyunk a befektetési aktivitás további élénkülését illetően mind a végfelhasználói, mind a klasszikus ingatlanbefektetői körben. Bízunk benne, hogy a hazai piac iránti bizalom tovább erősödik, és a stabilizálódó makrogazdasági környezet támogatja a tranzakciós volumenek növekedését.

3. Többek között kiemelnénk, hogy 2026-ban tovább erősödik a technológiai innováció és a fenntarthatóság iránti elvárás és törekvés a kereskedelmiingatlan‑piaci szektorban, mind a végfelhasználók, mind a fejlesztők és tulajdonosok körében. A szolgáltatói és tanácsadói szereplőknek ezekre az új igényekre és piaci folyamatokra kell rugalmasan és agilis módon reagálniuk.

4. Két dolgot emelnék ki a jövőre vonatkozóan. Az egyik, hogy a CSRD kötelezettségek (Corporate Sustainability Reporting Directive - Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv) miatt a következő években a vállalatoknak már mérhető, hitelesített ESG-adatokkal kell szolgálniuk, ami teljesen új szintre emeli a kereskedelmiingatlan‑piaci tanácsadást, az ESG‑adatmenedzsment és a karboncsökkentési tervezés a mindennapi szolgáltatások részévé válik. Emellett a 2026-tól érvényes

szigorodó energiahatékonysági követelmények miatt a régebbi irodák és ipari ingatlanok felújítás nélkül elveszíthetik piacképességüket.

Ez komoly kockázatot jelent a tulajdonosoknak, és a tanácsadók számára is új típusú feladatokat hoz – energetikai auditot, beruházási ütemezést, megtérülési modellezést.

