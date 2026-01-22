Itt a bejelentés: a VI. kerület után Budán is betiltanák az Airbnb-t

Az ingatlan.com közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje Facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés -
közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.
Airbnb-ügyben a VI. kerület volt az első, amely megtiltotta a rövid távú lakáskiadást, Budapesten pedig 2026 végéig életben van az Airbnb-moratórium, amelynek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új airbnb engedélyt szerezni a fővárosban, de a már engedélyekkel rendelkező lakásokat rövid távra is bérbe lehet adni belföldi vagy külföldi turistáknak.
A VI. kerületi tiltás nyomán 2026 januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, az albérletkínálat viszont közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025 januári szinthez képest - ismertette Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.
Az I. kerületben 2026 januárjában a kiadó használt társasházi lakások
havi bérleti díjának középértéke 300 ezer volt, ami 4 százalékos drágulást jelent
tavaly januárhoz képest. A budavári eladó használt lakások medián négyzetméterára pedig 15 százalékkal közel 1,9 millió forintra nőtt.
