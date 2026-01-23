  • Megjelenítés
Pánikban a francia milliárdosok: tömegesen menekülhetnek a luxusingatlanokból
Pánikban a francia milliárdosok: tömegesen menekülhetnek a luxusingatlanokból

Megtörni látszik a párizsi luxusingatlan-piac tavalyi fellendülése, ahogy a politikai bizonytalanság és a gazdagellenes közhangulat egyre több tehetős franciát késztethet arra, hogy elhagyja az országot – idézi a Bloomberg a Barnes nemzetközi ingatlanügynökség éves jelentését.
Tavaly a Barnes adatai szerint a francia fővárosban és környékén húszéves rekordot döntve 22 százalékkal emelkedett a tranzakciók száma, és hasonló növekedést mértek az egymillió eurót meghaladó értékű ingatlanoknál is. A lendület azonban októbertől alábbhagyott: Richard Tzipine, a Barnes párizsi piacért felelős vezetője szerint ügyfeleik jelentős része fontolgatja ingatlanjai eladását és a Franciaországból való elköltözést. Sokan Olaszországot, Svájcot, Luxemburgot vagy Izraelt választanák új lakóhelyül, mivel

a költségvetési hiány betömésére tervezett vagyonadó-emelés híre alaposan elvette a legtehetősebbek kedvét a franciaországi élettől.

Emmanuel Macron elnök 2024-es előrehozott választásai óta Franciaország gyakorlatilag kormányozhatatlanná vált, a nemzetgyűlésben egyetlen pártnak sincs többsége, a miniszterelnökök pedig egymást váltják. Ez a politikai instabilitás közvetlenül érinti a prémium ingatlanpiacot is. Eközben némi optimizmusra ad okot, hogy a külföldi – elsősorban amerikai – vevők továbbra is szívesen vásárolnak Párizsban.

A 2025-ös erős tranzakciós számok a megelőző két év 15, illetve 3 százalékos visszaesése után következtek: abban az időszakban a magasabb kamatok és a franciaországi tüntetésekről szóló híradások egyaránt visszavetették a keresletet. Az árak tavaly stagnáltak, miután korábban összesen 10 százalékot estek.

Párizs továbbra is a szupergazdagok tíz legkeresettebb célpontja között szerepel, de több város megelőzte: a Barnes rangsorában Madrid vezet, őt követi Milánó, Dubaj, Miami és Marbella. A spanyol tengerparti város harminc helyet ugrott előre: kedvező éghajlata, színvonalas iskolái és kórházai, valamint a gyakorlatilag nem létező örökösödési adó miatt lett különösen vonzó a legvagyonosabbak számára.

