Végre itthon is van hó, de vajon működhet-e Magyarországon is a „sneckdown”?

Az angol snow és neckdown – azaz a hó és a forgalomlassító útszűkítés – szavakból jött létre a „sneckdown” kifejezés, amivel sok facebookozó találkozhatott az év eleji Nagy Magyar Hóesésben. Minden olyan évben, amikor hosszabb ideig fehér marad egy városi környezet, újra felröppen a gondolat, felmerül a kérdés: mi lenne, ha az autós közlekedés tényleg csak annyi területet használna, amennyit feltétlenül szükséges, és a többit átadná zöldebb és emberközpontúbb urbanisztikai célokra? Utánajártunk, hogy itthon ez vajon reális lehetőség-e.

Olyan országokban, ahol hosszú ideig megmarad a hó, illetve évente akár több alkalommal is esik, az ilyenkor letakarított, használt, illetve havasan maradt területek jó indikációi lehetnek annak, hogy egy okos városfejlesztés hol tudna több területet átadni a gyalogosoknak vagy a növényzetnek, illetve

merre lenne okosabb vezetni a forgalmat a meglévő struktúrákhoz képest.

A „sneckdown” kifejezést egyébként a Wikipédia szerint Aaron Naparstek, a Streetsblog alapítója alkotta meg 2014-ben, és Clarence Eckerson, a Streetfilms rendezője tette népszerűvé, majd a közösségi médián keresztül terjedt el széles körben.

A jelenségről sok külföldi tanulmány készült már az évek során. Ezt itt például egy chicagói építésziroda, a fennartható építészettel és dizájnnal fogalkozó Moss írta 2014-ben, helyi példákon bemutatva, hogyan lehetne parkolósávok és sarkok visszavételével emberközpontúbb utcákat és bujább növényzetet létrehozni. A cikk arra biztat, hogy keressük ezeket a kihasználatlan aszfaltfoltokat, mert átalakításuk okosabb, biztonságosabb, fenntarthatóbb városi tereket eredményezhet - erre pedig mi sem alkalmasabb, mint az átmenetileg fehérbe burkolózó aszfalt.

Chicagói utcák. Kép forrása: Moss-Design.

Az Egyesült Államok egyébként is a trend egyértelmű éllovasa: már a fogalom is itt született, és itt a legtöbb a dokumentált eset. Egy philadelphiai kereszteződés például hónyomok alapján kapott tartós járdaszélesítést; New Yorkban és Chicagóban évek óta közösségi „sneckdown-vadászat” zajlik. Kanada is kifejezetten erős ebben, közösségi példák főként Montrealban és Torontóban vannak. Európában az Egyesült Királyságban láthatóak jó példák, maga a „#sneckdown” korán „átgyűrűzött” Angliába és hamar felhívta a figyelmet a módszerre. Svédországban pedig szintén a közösségnek köszönhetően terjedt a trend, az éghajlat miatt is jól adaptálható a módszer a skandináv régióban.

A jelenség a kivételesen intenzív hóesés miatt idén télen Magyarországon is téma lett, és a közösségi médiában is sokszor feltűnt a „#sneckdown”. Mi a Magyar Kerékpárosklub Facebook-posztjára figyeltünk fel, amely egy animációt osztott meg arról, hogyan is történhetne ez a gyakorlatban.

Ahogy az alábbi, animált videóban is látható, a hó megmutatja azokat a sávokat, kanyaríveket, burkolt felületeket és a „senkiföldjeit”, amelyek az év nagy részében a jelenlegi forgalmi kialakítás részeként léteznek, de a gyakorlatban kihasználatlanok – írja a klub.

„A sneckdown így vizuális bizonyíték arra, hogy mennyi közterületet foglalunk el túlméretezett útfelületekkel, hol lehetne biztonságosabban, logikusabban szervezni a forgalmat, és

mely területek lennének visszaadhatók a gyalogosoknak, a kerékpározásnak vagy a közösségi életnek"

– olvasható a klub bejegyzésében.

"Ez természetesen csak egy játék, egy gondolatébresztő, gondolatformáló dolog. A szakembereknek segítséget és visszajelzést ad, tanulságot jelenthet, mindenki másnak pedig látványosan megmutatja, hogy a közlekedési célra használt közterületeknek mekkora hányadát használjuk ténylegesen és mennyi "holt" tér marad ezen kívül. Az autóközlekedésre optimalizált közlekedéstervezési rendszerünk rengeteg ráhagyást alkalmaz - minden más közterületi funkció kárára - azért, hogy az autóval való közlekedésünk minél kényelmesebb legyen. A sneckdown jelenség ezt a kérdést veti fel, hogy nem estünk-e ebben kicsit a ló túloldalára? Persze csak ez alapján nem lehet úgy átrajzolni egy-egy helyszínt, önmagában ez nem perdöntő. Amit az ilyen témájú képeken, videókban látunk, az szintén inkább a gondolatébresztést szolgálja" - nyilatkozta nekünk Bereczky Ákos, az Értékterv Kft. mikromobilitási szakértője.

Megkérdeztük a témában illetékes állami intézményt, az Építési és Közlekedési Minisztériumot is, hogy Magyarországon van-e az ilyen típusú város- illetve közlekedésfejlesztésre példa, illetve, hogy akár a jövőben – vagy idén, a nagy hóra való tekintettel – terveznek-e ilyet. Kérdéseinkre Madurovicz András okleveles építőmérnök, a minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára válaszolt.

„Itthon is végzünk felülvizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy a korábban épült, illetve tervezett úthálózat megfelel-e az előírásoknak, szükséges-e például a gyalogosok védelme, a közlekedésbiztonság növelése érdekében beavatkozásokat tenni” – mondta a szakember.

A közutak tervezésére vonatkozó hatályos előírások kiemelten foglalkoznak a gyalogosok útpályákon való biztonságos átvezetésével, így a szigetek, pályaelválasztó elemek, járdaoldali szűkítések – félszigetek – szükségességével, kialakításával is.

Madurovicz szerint ezek geometriai tervezése nem a „sneckdown”-nal történik, hanem az előírások alapján, meghatározott járműparaméterek figyelembevételével, és szoftverrel végzett, úgynevezett járhatósági vizsgálattal.

A „sneckdown” egyébként ennek a valóságban történő vizualizációjára, illetve a tervezőasztalon végzett vizsgálatok validálására alkalmas lehet,

de mivel itthon csak relatíve rövid ideig van hó, nem lenne mértékadó a kialakult hómentes területek alapján tervezni.

A járművek, amelyekre a vizsgálatok során a hivatal méretez – például a kommunális járművek, illetve akár tűzoltóautók – nem biztos, hogy épp a havazás pár napjában járnak arrafelé, tehát nem lenne mértékadó az ilyenkor tapasztalt forgalom alapján tervezni, hiszen azok nem feltétlenül vezetnének a megfelelő következtetésekre – mondta a szakember.

„Más országokban, ahol hosszú hetekig vannak hóval borított útpályák, ott lehet, hogy nagyobb eséllyel megjelennek a méretezéskor figyelembe veendő járművek, a járműközlekedés jobban hasonlít a hétköznapihoz",

így ilyen helyeken jó eséllyel relevánsabb eredményeket is mutatna egy ilyenkor végzett mérés

– tette hozzá Madurovicz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images