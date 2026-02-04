  • Megjelenítés
A Wing és az Accent veszi át a Balaton-parti hotel üzemeltetését
Ingatlan

A Wing és az Accent veszi át a Balaton-parti hotel üzemeltetését

Portfolio
Az Accent Hotel Management és a Wing nyáron létrehozott közös vállalkozása – amely a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotel üzemeltetését is végzi – januártól átveszi a siófoki Hotel Yacht Wellness & Business üzemeltetését.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Az egész évben nyitva tartó hetvenszobás szálloda a siófoki vitorláskikötőben helyezkedik el. A hotel a felső szintjén 300 négyzetméteres konferenciaközponttal, valamint 1000 négyzetméteres, panorámás wellnessrészleggel rendelkezik.

Hotel Yacht Siófok_01
Hotel Yacht Siófok.

A jövőben az üzemeltetés középpontjában a szolgáltatások színvonalának megőrzése és emelése áll, ezzel párhuzamosan szintén fejlesztik a napi üzemeltetést, a bevételoptimalizálást, az egységes minőségi sztenderdek alkalmazása mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?

Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők

Rekordévet zárt a magyar turizmus, túlszárnyalta a terveket

Spanyolországban és Portugáliában bővítette szállodaportfólióját a Gestor

Címlapkép forrása: WING, Accent

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
A techcégek miatt estek a tőzsdék
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility