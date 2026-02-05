Negyedik éve tart a kiélezett harc a magyar építőanyag-piacon, minimálisra szűkültek az árrések

2026-ban a válaszadók szerint fokozatosan megjelenhet az Otthon Start Program anyagigénye, ezzel párhuzamosan viszont több kérdőjel látszik a második félév ipari és telephelyfejlesztési kilátásaival kapcsolatban. Az új, FDI-alapú ipari beruházások terén pedig szükséges és fontos cél, hogy
a beruházókat a hazai építőanyagok beépítésére ösztönözzék,
csökkentve az importarányt és lehetőséget adva az értéklánc hazai szereplőinek.
Az idei másik kulcstényező az eleve minimális kereskedői árrések szinten tartása vagy növelése a működési költségek fedezéséhez, amelynek egyik lehetséges eszköze a digitalizáción alapuló költségcsökkentés és a közös beszerzések.
A tavalyi nagyon kiélezett piaci verseny után ugyanerre lehet számítani 2026-ban is – idézi a közlemény Wiesinger Raimundot, a Lambda Systeme Kft. ügyvezetőjét, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnökét.
"A visszafogott kereslet mentén számos jelentősebb építőanyag szakkereskedésnél költségoptimalizáló intézkedéseket hoztak a telephelyek működésében: ez jelenthette akár a telephelyek és az alkalmazottak számának csökkentését is" – írta a szakember.
A folyamatot
a beszerzési társulások átalakulása és részbeni újraszerveződése kísérte tavaly.
Bár az intenzíven fejlődő régiókban, 2025-ben 8-10% körüli árbevétel-növekedés is realizálódhatott a jelentősebb építőanyag szakkereskedéseknél, ez egyáltalán nem jelentette az eredményesség párhuzamos növekedését, mert az erős verseny miatt a jövedelmezőség széles körben és általánosan csökkent; kedvező esetben a forgalomnövekedés révén a végső vállalati eredmények szinten maradása vagy némi javulására kerülhetett sor.
"2026-ban a piacon élénkülésre számítunk az Otthon Start mentén, de az átadásra kerülő lakások piacra vitelét tapasztalatunk szerint lassítja, hogy a 3%-os hiteleknél a bankoknál tavaly év végén feltorlódtak a hitelbírálatra váró kérelmek és a földhivatali eljárások" – figyelmeztetett.
Az ipari és telephely szegmensben az új autóipari- és akkumulátorgyárak esetében a magyar szakkivitelezői kör kevésbé fér hozzá az FDI-alapú megbízásokhoz. Amennyiben idén a magyar kivitelezők a korábbinál jelentősebb alvállalkozói megbízásokat kaphatnának e kiemelt projektekben, az a hazai építőanyag forgalmazásra és kereskedelemre is élénkítő hatással lenne. Vagyis: a teljes értékláncon és az építőanyag piacon egyaránt sokat segítene, ha a beruházókat ösztönöznék a magyarországi építőanyagok beépítésére.
A 3%-os lakásépítések indukálta új beruházások effektív hatása leghamarabb egy év múlva jelentkezik, így 2025-ben annak hatása még nem jelentkezett érdemben – írja Tóth László, a B+M Hungária Kft. ügyvezetője, az ÉKE elnökségi tagja. Várakozása szerint idén probléma lehet a nem lakáscélú ipari- telephelyfejlesztési területeken érzékelhető, idén a tavalyinál várhatóan alacsonyabb projektszám és -érték, azonban az agrárberuházások élénkülésére lehet számítani.
A kiélezett piaci verseny melletti költséginflációs környezetben pénzügyi szempontból ha folyóárak szinten maradnak is, az reálértéken enyhe mínuszt jelentene, figyelmeztet Tóth, tehát olyan üzleti működésre van szükség, amely ezt a kihívást a szűkös piacon képes kezelni, mint például az új piaci területekre célzás, vagy az AI beépítése az üzleti támogató folyamatokba.
2026 eleje a tavalyi bázishoz képest gyengén indult, de ebben a télies időjárás jelentős hatást fejtett ki – így egyelőre inkább a kereskedelmi készletek feltöltését végezte Tóth Györgyné Erzsébet ügyvezető, a NEDA-BAU Kft-vel, amely az ÉKE tagja. A termékek gyári árában történő változások ez esetben néha kedvezőtlenül alakultak januárban, mivel egyes, már megvásárolt termékkészlet-elemek a gyári visszatérítéses akciók nyomán kvázi leértékelődtek.
"A szomszédunkban zajló háború, illetve nemzetközi politikai-gazdasági feszültségek mellett a közelgő választások is hozzájárulnak a lakossági óvatossághoz, illetve -kiváráshoz" – tette hozzá a szakember.
A lakóingatlanok bő kétharmada Magyarországon energetikailag is elavult – ezért is különösen fontos, hogy az MNB által nemrég kimutatott megtakarítási tendencia egyúttal hamarosan pozitív beruházási döntésekhez is vezessen – különösen, hogy az értékesítési információink alapján a belvárosi lakások felújítása is lelassult egyelőre. Fontos tehát az attitűdváltás, a tulajdonosi szemlélet erősítése – hangsúlyozta.
A piaci szegmensekben az új építésű területen az Otthon Start program hatása nem érződik, de ez egyedi hatás is lehet, illetve adott anyagtípusok függvénye, mivel például az előregyártott betonelemek kívül esnek a Pannon szortimentjén – idézi a közlemény Czégényi Andrást, a Pannon Központ Kft. kereskedelmi igazgatóját, az ÉKE elnökségi tagját. 2026-ra vonatkozóan – különösképp a költségek növekedése miatt – működésük során kulcstényező lesz az árrés megtartása vagy növelése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
