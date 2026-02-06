  • Megjelenítés
Meglepően sok helyen lehetne strand a Dunán a fővárosban
Ingatlan

Meglepően sok helyen lehetne strand a Dunán a fővárosban

Portfolio
A Valyo, Város és Folyó nevű urbanisztikai civil szervezet a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. felkérésére részt vett annak a megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítésében, amely egy budapesti Dunafürdő létrehozásának lehetőségeit tárná fel. A Valyo 49 potenciális helyszínt vizsgált meg, tervei szerint mostantól részletesen be is mutatja majd ezeket.

A tervezett sorozat első részében egy Facebook-posztban ír arról, hogy a felkérésnek megfelelően feltárták a dunai fürdőzés történetét, elemeztek nemzetközi, sikeres példákat és megvizsgáltak 49 potenciális budapesti helyszínt, amelyeket méret és megvalósíthatóság szerint kategóriákba soroltak.

Elmondásuk szerint a nemzetközi és a történeti példák arra ösztönöznek, hogy sokféle megoldásban gondolkodjanak: a nagyobb, városi jelentőségű fürdőhelyek mellett helyet kell kapniuk a kisebb, helyi közösségek igényeire szabott strandoknak is, amelyek révén a természetes vízben való fürdés mindennapos élménnyé válhat minél több városlakó számára.

Feltérképeztük az összes olyan, különböző karakterű helyszínt, ahol a következő időszakban létrejöhetnek új fürdőhelyek

– írja a szervezet.

Még több Ingatlan

Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba: soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt

Árcsökkenésre számít a lakásvásárlók közel fele, de ez valószínűleg csak álom

Bérbe adhatják a Papp László Sportarénát

Ezeket térképre tették, észak-budapesti, belvárosi és dél-budapesti elhelyezkedés szerint felosztva, ezeket az alábbiakban közöljük.

Valyo2
Forrás: Valyo

Az egyes fürdőhely-típusokhoz példaterületeket dolgoztak ki, melyek jól szemléltetik az adott megoldási forma előnyeit és kihívásait. Véleményük szerint

a fürdőhelyek akkor tudnak igazán beépülni a városlakók mindennapjaiba, ha népszerű szabadidős helyszínekhez közel helyezkednek el,

és azokkal kombinálva használhatók – például parkok, sétányok szomszédságában.

Valyo3
Forrás: Valyo. A képen szereplő név helyesen: Jane Heining rakpart.

„A meglévő zöldfelületekhez és rekreációs infrastruktúrához való kapcsolódás nemcsak a használhatóságot, hanem a közösségi életbe való beágyazódást is erősíti” – teszi hozzá.

Valyo4
Forrás: Valyo

A poszt bár nem említi, de a cikkíró és családja is kipróbálta már a Római-parti dunai szabadstrandot, amely már több éve biztonságosan üzemel az észak-budai oldalon. A rendőrség honlapján hosszú, bár régebbi lista található az ország összes dunai szabadstrandjának felsorolásával, illetve a fürdési szabályokkal. Ezek főleg Budapesten kívül találhatóak, a Kopaszi-gáton üzemelő strand pedig azóta a legnagyobb szakaszon fizetős lett a nem helyi lakosok számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba: soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility