Meglepően sok helyen lehetne strand a Dunán a fővárosban

A Valyo, Város és Folyó nevű urbanisztikai civil szervezet a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. felkérésére részt vett annak a megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítésében, amely egy budapesti Dunafürdő létrehozásának lehetőségeit tárná fel. A Valyo 49 potenciális helyszínt vizsgált meg, tervei szerint mostantól részletesen be is mutatja majd ezeket.

A tervezett sorozat első részében egy Facebook-posztban ír arról, hogy a felkérésnek megfelelően feltárták a dunai fürdőzés történetét, elemeztek nemzetközi, sikeres példákat és megvizsgáltak 49 potenciális budapesti helyszínt, amelyeket méret és megvalósíthatóság szerint kategóriákba soroltak.

Elmondásuk szerint a nemzetközi és a történeti példák arra ösztönöznek, hogy sokféle megoldásban gondolkodjanak: a nagyobb, városi jelentőségű fürdőhelyek mellett helyet kell kapniuk a kisebb, helyi közösségek igényeire szabott strandoknak is, amelyek révén a természetes vízben való fürdés mindennapos élménnyé válhat minél több városlakó számára.

Feltérképeztük az összes olyan, különböző karakterű helyszínt, ahol a következő időszakban létrejöhetnek új fürdőhelyek

– írja a szervezet.

Ezeket térképre tették, észak-budapesti, belvárosi és dél-budapesti elhelyezkedés szerint felosztva, ezeket az alábbiakban közöljük.

Forrás: Valyo

Az egyes fürdőhely-típusokhoz példaterületeket dolgoztak ki, melyek jól szemléltetik az adott megoldási forma előnyeit és kihívásait. Véleményük szerint

a fürdőhelyek akkor tudnak igazán beépülni a városlakók mindennapjaiba, ha népszerű szabadidős helyszínekhez közel helyezkednek el,

és azokkal kombinálva használhatók – például parkok, sétányok szomszédságában.

Forrás: Valyo. A képen szereplő név helyesen: Jane Heining rakpart.

„A meglévő zöldfelületekhez és rekreációs infrastruktúrához való kapcsolódás nemcsak a használhatóságot, hanem a közösségi életbe való beágyazódást is erősíti” – teszi hozzá.

Forrás: Valyo

A poszt bár nem említi, de a cikkíró és családja is kipróbálta már a Római-parti dunai szabadstrandot, amely már több éve biztonságosan üzemel az észak-budai oldalon. A rendőrség honlapján hosszú, bár régebbi lista található az ország összes dunai szabadstrandjának felsorolásával, illetve a fürdési szabályokkal. Ezek főleg Budapesten kívül találhatóak, a Kopaszi-gáton üzemelő strand pedig azóta a legnagyobb szakaszon fizetős lett a nem helyi lakosok számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images