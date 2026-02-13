Az elsőlakás-vásárlók vagy a befektetők uralják a lakáspiacot? - Eldöntik a kérdést a friss számok

A vásárlói motivációk látványos megváltozása a 2025 nyarán bevezetett Otthon Start Programhoz és a kedvezőbb hitelkörnyezethez köthető. Ha visszatekintünk a 2025-ös év elejére, még egészen más arányokat láthattunk: tavaly januárban Budapesten a befektetési cél (32%) még jelentősen megelőzte az első lakást vásárlók (25%) táborát. Vidéken pedig a két motiváció közel azonos szinten, 24% és 28% környékén mozgott.
Az OSP felfutásával 2025 őszére az elsőlakás-vásárlók aránya Budapesten 41%-ra, vidéken pedig rekordmagasra, 43%-ra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét. Ez a dominancia 2026 januárjára is megmaradt, bár a kezdeti roham alábbhagyott, az első lakásvásárlók továbbra is a legnagyobb vevői csoport – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Budapesten 30%, vidéken 35% volt az elsőlakás-vásárlók aránya januárban.
Ezzel párhuzamosan a befektetői oldal veszített korábbi súlyából:
Budapesten 33%-on zárt az arányuk, míg vidéken ennél jóval alacsonyabb szintű, 22%-os az arányuk.
A vevői profilok másik érdekes jellemzője, hogy a korösszetétel is átalakult. Míg 2025 januárjában az 50-60 évesek voltak a legaktívabbak, addig 2026 elejére a 30-50 év közötti generációk vették át a vezetést, és a 20-30 évesek súlya is jelentősen megnőtt a tranzakciókban.
Sőt, a változás a státusz szerinti megoszláson is tükröződik: a vásárlók között az alkalmazotti státuszban lévők aránya emelkedett meg leginkább. Budapesten a vevők 48%-a, vidéken pedig már 62%-a beosztottként dolgozik, ami igazolja, hogy a kiszámítható jövedelemmel rendelkező fiatal munkavállalók tudtak leginkább élni az új piaci lehetőségekkel. A vállalkozói réteg vásárlási kedve – amely inkább a befektetési célhoz kötődik – ezzel szemben stagnálást mutat.
Területi bontásban az OSP hatása vidéken volt a leglátványosabb. Az alacsonyabb árszintek mellett a program szélesebb rétegek előtt nyitotta meg a piacot, emiatt a fiatal, alkalmazotti státuszú vevők aránya érezhetően nőtt. Budapesten a hatás differenciáltabb: a külső kerületekben és a kedvezőbb árszintű szegmensekben erősebb az első lakásvásárlók jelenléte, míg a belső, prémium lokációkban továbbra is jelentős a befektetői érdeklődés, de még mindig nem domináns módon.
Bár a befektetési kedv lassú élénkülése már érezhető, a főszerepben továbbra is az első otthonukat kereső fiatalok maradtak
– összegezte a januári trendeket Szegő Péter.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a nagy bejelentés: minden eddiginél nagyobb csomagot kap Ukrajna
Ramsteinben ültek össze.
Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország
Váratlan bejelentés érkezett az olajszállításról.
Mekkora potenciált látnak most a profik az OTP-ben?
Van még tér felfelé.
Egyre nagyobb mínuszok: adják az OTP-t és a Molt!
Alulteljesítő a magyar tőzsde.
Rossz hír érkezett a forint számára
Erodálódhat a kamatelőny.
Itt a bizonyíték: gyúrós nép lett a magyar
Az inflációs kosár változása árulkodik a fogyasztási szokások átalakulásáról.
Európa válaszol a félelmetes Oresnyikre: ezekkel a rakétákkal elrettentenék Oroszországot
Két hatalom is bejelentkezett érte.
Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét
Találkozzunk március 18-án!
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!