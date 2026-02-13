Az elsőlakás-vásárlók vagy a befektetők uralják a lakáspiacot? - Eldöntik a kérdést a friss számok

2026 elején is kitart a tavalyi év második felében felerősödött trend: a piacon továbbra is a fiatal, első lakásukat keresők dominálnak, miközben a befektetés céllal vásárlók aktivitása még nem tért vissza a korábbi szintekre - közölte a Duna House.

A vásárlói motivációk látványos megváltozása a 2025 nyarán bevezetett Otthon Start Programhoz és a kedvezőbb hitelkörnyezethez köthető. Ha visszatekintünk a 2025-ös év elejére, még egészen más arányokat láthattunk: tavaly januárban Budapesten a befektetési cél (32%) még jelentősen megelőzte az első lakást vásárlók (25%) táborát. Vidéken pedig a két motiváció közel azonos szinten, 24% és 28% környékén mozgott.

Az OSP felfutásával 2025 őszére az elsőlakás-vásárlók aránya Budapesten 41%-ra, vidéken pedig rekordmagasra, 43%-ra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét. Ez a dominancia 2026 januárjára is megmaradt, bár a kezdeti roham alábbhagyott, az első lakásvásárlók továbbra is a legnagyobb vevői csoport – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Budapesten 30%, vidéken 35% volt az elsőlakás-vásárlók aránya januárban.

Ezzel párhuzamosan a befektetői oldal veszített korábbi súlyából:

Budapesten 33%-on zárt az arányuk, míg vidéken ennél jóval alacsonyabb szintű, 22%-os az arányuk.

A vevői profilok másik érdekes jellemzője, hogy a korösszetétel is átalakult. Míg 2025 januárjában az 50-60 évesek voltak a legaktívabbak, addig 2026 elejére a 30-50 év közötti generációk vették át a vezetést, és a 20-30 évesek súlya is jelentősen megnőtt a tranzakciókban.

Sőt, a változás a státusz szerinti megoszláson is tükröződik: a vásárlók között az alkalmazotti státuszban lévők aránya emelkedett meg leginkább. Budapesten a vevők 48%-a, vidéken pedig már 62%-a beosztottként dolgozik, ami igazolja, hogy a kiszámítható jövedelemmel rendelkező fiatal munkavállalók tudtak leginkább élni az új piaci lehetőségekkel. A vállalkozói réteg vásárlási kedve – amely inkább a befektetési célhoz kötődik – ezzel szemben stagnálást mutat.

Területi bontásban az OSP hatása vidéken volt a leglátványosabb. Az alacsonyabb árszintek mellett a program szélesebb rétegek előtt nyitotta meg a piacot, emiatt a fiatal, alkalmazotti státuszú vevők aránya érezhetően nőtt. Budapesten a hatás differenciáltabb: a külső kerületekben és a kedvezőbb árszintű szegmensekben erősebb az első lakásvásárlók jelenléte, míg a belső, prémium lokációkban továbbra is jelentős a befektetői érdeklődés, de még mindig nem domináns módon.

Bár a befektetési kedv lassú élénkülése már érezhető, a főszerepben továbbra is az első otthonukat kereső fiatalok maradtak

– összegezte a januári trendeket Szegő Péter.

