Tovább emelkedtek az albérletárak januárban, de már hat az Otthon Start

Portfolio
Az utóbbi évek leggyengébb rajtját produkálta az albérletpiac, a korábban megszokott tempós drágulás helyett visszafogottan nyitották az évet a lakbérek, láthatóan érezteti hatását az Otthon Start program. A KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint januárban országosan és Budapesten havi összevetésben egyaránt 1,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak. Ennél visszafogottabb év eleji havi drágulásra legutóbb a koronavírus-járvány kellős közepén, 2021 elején volt példa. A július-augusztusi főszezonig éves összevetésben visszafogottabb kereslet és lassan, de továbbra is emelkedő árak jellemezhetik a piacot.
Éves összevetésben a lakbérek országosan 5, Budapesten pedig 5,1 százalékkal emelkedtek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos éves dinamikától. Az albérletár-emelkedés tempója ráadásul már jóval elmarad a tavaly januári 9 százalék feletti éves mutatóktól.

„Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon” – értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László
ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag
Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott.
Az albérletpiaci kínálat jelenleg 16,8 ezer kiadó ingatlanból áll, ami éves összevetésben 6 százalékos szűkülést mutat. Az előző hónapok csökkenő albérletárai miatt ugyanis a keresők felszívták az elérhető kiadó ingatlanokat, ám a 2026-os év ilyen szempontból rendkívül gyengén indult. Január eleje és február közepe között, az év első hét hetében az érdeklődések száma 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

2026 első hét hetében 135 ezer telefonos érdeklődést mértünk a kiadó lakások és házak iránt. "Ezek a számok jóval alacsonyabbak a korábbi években megszokott számoknál és masszív lassulásra utalnak, de összességében nem jelentenek meglepetést. A visszaesés ugyanis

elsősorban az Otthon Start Program hatása, ami rengeteg potenciális és tényleges bérlőt szívott el a piacról, akik inkább a saját tulajdonú ingatlan megszerzését választották

– fogalmazott Balogh László.

Budapesten egyes kerületekben még csökkentek is az albérletárak

Február közepén Budapesten 260 ezer forint volt a lakbérek középértéke. A legnagyobb választékkal rendelkező kerületek közül Terézvárosban 290 ezer, a XIII. kerületben 270 ezer, Újbudán pedig 279 ezer forint ez az összeg. A VII., VIII. és IX. kerületben pedig egyaránt 250 ezer forinttal számolhatnak a bérlőjelöltek. Az V. és a II. kerület továbbra is kiemelkedik mezőnyből a 362,5 ezer és 360 ezer forintos mediánnal. A másik végletet egyaránt 200 ezer forinttal a X., a XIX. és a XXI. kerület jelenti.

A vidéki nagyvárosok közül Debrecen a legdrágább, ahol 220 ezer forint a lakbérek havi középértéke. Utána Győr és Székesfehérvár következik 200-200 ezer forinttal. Számos vármegyeszékhelyen, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben 180 ezer forint lakbérek mediánja.

Még várni kell az „igazság pillanatára”

Az albérletpiaci várható tendenciákról Balogh elmondta, hogy a lakbérek emelkedésének jelentős lassulása alapján arra lehet számítani, hogy a fizetések nominális növekedése miatt az albérletárak

középtávon emelkedő tendenciát mutatnak majd, de a drágulás tempója egyre szerényebb lesz.

„Az idei évben az igazság pillanata az albérletpiac változásának irányait tekintve július-augusztusban várható. Ekkor indul az albérletpiaci főszezon, és az is kiderül, hogy a bérleti díjak és a kereslet milyen irányba mozdul el. Addig éves összevetésben visszafogottabb kereslet és lassuló albérletár-emelkedés jellemezheti a piacot.”

– tette hozzá.

