Magánszemélyek uralják a magyar bérlakáspiacot, de nagyon érik már a fordulat

A befektetési bérlakáspiac - azaz a piaci szereplők tulajdonában és üzemeltetésében lévő, hosszú távú kiadásra épített lakásportfóliók állománya - Magyarországon továbbra is nagyon kicsi, és maga a piac is korai fázisban van. A hazai bérleti piac összességében élénk, de döntően magánszemélyek kínálata adja. A külföldön sokkal elterjedtebb, klasszikus, nagy volumenű magán intézményi bérlakás-állomány még nem vált a hazai piac meghatározó részévé, holott szakértők szerint ez a lakhatási forma része lehetne az otthonteremtési nehézségek megoldásának. Az alábbiakban három piaci szereplő segítségével járjuk körbe a témát, megmutatva, hogy létezik már példa és vannak ajánlások is egy jó gyakorlat létrehozására, és hogy van olyan fejlesztő, aki még ebben a közegben is lát fantáziát az esetleges beszállásra.

Magyarországon az intézményi bérlakáspiac tehát továbbra is embrionális: a bérleti díjak emelkedése és a “generation rent” jelenség erősödő keresleti alapot ad ugyan, de az érdemi intézményi kínálat kialakulását fékezi a drága fejlesztés, illetve finanszírozás és a korlátozott intézményi bérlakás-állomány. A generation rent, azaz bérlői generáció-jelenség azt írja le, hogy főleg a fiatal felnőttek, (jellemzően a „millenniálok” és részben a Z-generáció) tartósan hosszabb ideig bérelnek, és később vagy egyáltalán nem jutnak saját tulajdonú lakáshoz.

Ennek fő okai röviden:

A lakásárak gyorsabban nőttek mint a bérek, így nehezebb belépni a tulajdonosi piacra.

gyorsabban nőttek mint a bérek, így nehezebb belépni a tulajdonosi piacra. Önerő és hitelképesség : a magas önerőigény, a szigorúbb hitelfeltételek és a bizonytalanabb élethelyzetek (pályakezdés, gyakori munkahelyváltás) kitolják a vásárlást.

és : a magas önerőigény, a szigorúbb hitelfeltételek és a bizonytalanabb élethelyzetek (pályakezdés, gyakori munkahelyváltás) kitolják a vásárlást. Urbanizáció és mobilitás : a nagyvárosokban való tanulás, illetve munka, illetve akár a külföldön töltött időszakok miatt rugalmasabb opció a bérlés.

és : a nagyvárosokban való tanulás, illetve munka, illetve akár a külföldön töltött időszakok miatt rugalmasabb opció a bérlés. Kínálati korlátok: kevés az elérhető, jó minőségű lakás, és egyre drágul a bérleti piac.

Következménye pedig az, hogy nagyobb, stabil bérlői kereslet alakul ki, ami ösztönözheti az intézményi bérlakás-kínálat megjelenését, de a megfizethetőségi feszültségeket is erősítheti.

Az egyik első fecske Magyarországon a Gránit Alapkezelő volt, amely belevágott az intézményi bérbeadási üzletbe. Első nagyobb projektjük, a XI. kerületi Elite Park kiemelkedő kihasználtság mellett működik, az első teljes év lezárása után már az újrabérbeadások is elkezdődtek. Az üzemeltetési hozam 4 százalék körül alakul, azonban a kedvező időzítéssel megvásárolt lakásokon több mint 10 százalékos éves értéknövekedést realizált a cég – mondta el a Portfolio kérdésére Jakab Zsolt, a Gránit Alapkezelő ingatlanalapokért felelős portfóliómenedzsere.

„2025-ben további 21 elkészült lakást vásároltunk, illetve egy újabb helyszínen előszerződést kötöttünk olyan ingatlanokra, amelyekkel 2026 végéig közel megduplázzuk lakásportfóliónk méretét” – mondta a szakember. „Ennek a bővülésnek már egy teljes épület is része lesz. Jelenleg is vizsgáljuk az egységes, tömbszerű hasznosítási lehetőségeket.”

Elmondása szerint, bár az elmúlt időszakban a hazai lakáspolitikában is hangsúlyosabbá vált a lakhatási kérdés fontossága, a bérleti szektor szabályozási és támogatási háttere még tartogat fejlesztési lehetőségeket.

Az átfogó fejlesztések és célzott források bevezetése mindenképpen előremutató lenne a hazai piaci folyamatok szempontjából is

– tette hozzá.

A Gránit Alapkezelő eddig megvásárolt lakásai a hazai piacra készültek, magyar bérlők részére. Jakab elmondása szerint ezeknél a piaci árazással összhangban forintalapú bérbeadást alkalmaznak. Az ingatlanok értékelése is forintban történik, így a bevételek és az eszközérték teljes összhangban maradnak.

Igény tehát úgy tűnik, lenne az intézményi lakásokra, és a tartósan magas és emelkedő lakbérszint önmagában kedvezne a professzionális bérbeadói modelleknek. Az Otthon Start bevezetése előtt, még tavaly júliusban a lakbérek országosan 6,9%, Budapesten 6,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban; a 2015-ös bázishoz képest pedig országosan 126%, Budapesten 115% volt a növekedés a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint. A növekedés bár lassult, a trend nem állt meg, vagy fordult vissza azóta sem: a lakbérindex legfrissebb adatai szerint januárban országosan és Budapesten havi összevetésben egyaránt 1,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak, és továbbra is emelkedő árak jellemezhetik a piacot.

Ugyanakkor az intézményi belépéshez nem elég a kereslet: szükséges a megfelelő hozam és a kiszámítható jogi és fejlesztési környezet, míg a magyar bérlakáspiac fejlődését akadályozzák a szabályozási hiányosságok és a hozamproblémák.

Szükséges szabályozási változások

Stabil és egyre növekvő intézményi bérlakásszektor alakult már ki a régió több országában is, de azokban, illetve a nyugat-európai országokban, ahol sokkal magasabb a bérlakások aránya, lényegesen szabályozottabb rendszer működik – mondta kérdésünkre Ódor Dániel, partner és ügyvéd a TaylorWessing, Ódor és Társai Ügyvédi Irodánál.

Elmondása szerint a jelenleg hatályban lévő, 1993-as magyar lakástörvény koncepciója alapvetően az amúgy is alig létező önkormányzati bérlakásrendszert szabályozza, míg a magánbérleti jogviszonyokra vonatkozóan kevés rendelkezés található.

Az egész rendszer alulszabályozott, és a szabályozási hiányosság is okozza azt, hogy lényegében nincs bérlakásszektor

– tette hozzá.

A magyar piacon jelenleg a kialakult kompromisszum szerint egy évre kötik a bérleti szerződéseket a bérbeadók és bérlők. Ez azonban egyikük számára sem optimális megoldás: a bérbeadók bizalmatlanságból használják próbaidőszakként az egyéves időtartamot, míg a bérlők kénytelenek elfogadni ezt a piaci gyakorlatot és azzal kalkulálni, hogy egy év után el kell hagyniuk az ingatlant. Hiányoznak itthon azok a garanciák, amelyek biztosítanák, hogy például beruházások esetén hosszú távon maradhatnának a bérlők az ingatlanban. A magas kauciós összeg is probléma, mert sokaknak nincs meg a kellő tőkéje ahhoz, hogy egyáltalán beköltözhessenek egy bérelt lakásba. „Erre már léteznek biztosítási megoldások, és állami rendszer is kialakítható lenne” – mondta a szakember.

Jelentős probléma a szektorban a szürkezóna, a töredezett piacon sok bérbeadó nem professzionálisan kezeli az ingatlankiadást, gyakran adózás nélkül.

Ez kihúzza a talajt az intézményi bérlakáspiac alól, mert az csak adózással együtt lehetne lehetséges, és úgy nem jön ki a matek

– tette hozzá.

A bérbeadók nagyon félnek a nem fizető bérlőtől, mert a szabályozás alapján nehéz kilakoltatni őket – és természetesen senki számára nem kívánatos, hogy bárki az utcára kerüljön – ezért leendő bérlőikre kényszerűségből már eleve mint potenciális nemfizetőkre tekintenek. Emiatt szükséges például a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat is. Mindezek helyett mindenki számára sokkal jobb lenne, ha létezne olyan különleges peres vagy nem peres eljárás, ahol az egyértelműen nem fizető bérlő elleni felmondást gyorsabban lehetne érvényesíteni, ez pedig megfelelő szociális védőháló mellett működhetne – mondta Ódor.

Ehhez szükség lenne egy hatósági és piacfelügyeleti jogkörrel rendelkező intézmény létrehozására, amelynek feladata lenne a vitarendezés, és amely mintaszerződésekkel és ajánlásokkal segítené a piacot. Ehhez kapcsolódóan a bérleti szerződéseket – hasonlóan az Airbnb-típusú rövid távú kiadásokhoz – kötelezően regisztrálandóvá kellene tenni, akár kapcsolódó kedvezményekkel.

A szabályozói környezetben nem történt érdemi elmozdulás az elmúlt időszakban – figyelmeztet Jakab Zsolt. „Intézményi bérbeadóként minden tőlünk elvárható garanciális elemet alkalmazunk, többek között a közjegyző előtti kiköltözési nyilatkozatot, valamint a strukturált követeléskezelést” – tette hozzá.

Ezzel együtt a jelenlegi joggyakorlat – például a kilakoltatási moratórium – esetenként korlátozza a tulajdonosi jogok hatékony érvényesítését. „Úgy véljük, egy korszerűsített, a bérbeadók és bérlők érdekeit egyaránt védő szabályozás tisztább és kiszámíthatóbb piaci körülményeket teremtene, érdemben csökkentve a feleket terhelő kockázatokat” – mondta a szakember.

Hozamproblémák itthon

A jogszabályok mellett hozamproblémák is akadályozzák az intézményi bérlakáspiac kialakulását: mindaddig, amíg az állam támogatja a lakásvásárlást, a bérlakáspiac nem lehet versenyképes. Ódor emlékeztet, hogy az Otthon Start program nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a támogatott lakásokat később kiadják bérleti célra. A 3%-os kamat azonban tovább erősíti a széttöredezett tulajdonosi réteget, hiszen jobb hozamot lehet elérni a bérleti piacon olyan magányszemélyek számára, akik – a törvényt betartva – bérbe adják az így vásárolt ingatlant.

Mi történik így a bérlakásokkal, lesz vajon valaha nagyobb az állomány? A magyar lakásállomány mintegy 90%-ban magántulajdonban van, a Habitat for Humanity Magyarország jelentése szerint a KSH 2024-es adatai alapján az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2024-re százezer alá csökkent. Ez nem azonos természetesen az intézményi bérlakásokkal, de jól mutatja, hogy a bérlakás jellegű, nagyobb, intézményesített kínálatból eleve kevés van.

Budapesten a főváros próbál a megfizethető bérleti szegmensen intézményesített csatornát nyitni a Fővárosi Lakásügynökséggel. A Budapest Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt.-n belül létrehozott nonprofit program magánlakások bevonásával, célcsoportnak történő bérbeadással és lakbértámogatással igyekszik enyhíteni a válságot; a kapcsolódó program EU-s támogatási kerete 3 milliárd forint. Ez szintén inkább szociális, illetve megfizethető lakhatási eszköz, nem klasszikus intézményi bérlakás, de a formalizált bérbeadást és a professzionális üzemeltetés logikáját erősíti.

Befektetői környezet: hogy érheti meg?

Új belépő lehet a piacon a Biggeorge Property. A vállalat vezérigazgatója, Nagygyörgy Tibor a Portfolio kérdésére elmondta, hogy a cég lakóingatlan-fejlesztési portfóliójában több kerületben is található olyan épület, ahol egyedi körülmények miatt tervez a projekt egy részében bérlakásokat fejleszteni.

„A szélesebb piaci térnyeréshez többek között a kamatszint jelentős csökkenésére és a

szabályozói környezet (például az áfa, valamint a bérlői és bérbeadói jogok) további definiálására van szükség

– tette hozzá.

Nagygyörgy egyetértett abban, hogy a lakásszektorban a kormányzat támogatási programjaihoz és céljaihoz igazodva a beruházók figyelme eddig leginkább az eladásra épülő fejlesztések felé irányult, és várakozása szerint ez a jövőben is így fog maradni.

„Úgy gondoljuk azonban, hogy a hosszú távú bérleti piac potenciálja az elkövetkező években hazánkban is nőhet, különösen a fiatalok lakhatási igényeire reagáló fejlesztésekkel”. Az ilyen típusú bérlakásfejlesztések azoknak a fiataloknak nyújtanak lakáshoz jutási lehetőséget, akik valamilyen okból nem tudnak, vagy nem akarnak élni az Otthon Start Program keretében felkínált nagyon kedvező lakásvásárlási lehetőséggel.

