Eladná a vasút telkeit Lázár János

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a lapnak írt válaszában hangsúlyozta: a folyamat nem titkos, hanem nyilvános és szigorúan szabályozott, az értékesítés pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elektronikus árverési felületén zajlik majd. A tárca álláspontja szerint a vasútüzemhez már nem szükséges területek leválasztása;

piaci hasznosításuk pedig a választásoktól függetlenül, folyamatosan zajlik.

Ígéretük szerint a befolyó bevételt visszaforgatják a vasúti infrastruktúrába, elsősorban a Déli pályaudvar teljes megújítására és funkcióbővítésére. A minisztérium szerint "nem értékvesztés, hanem értéknövelés történik", amellyel a MÁV és a főváros is gyarapodik.

Bár a magántőke bevonását célzó korábbi pályázatok iránt nagy volt az érdeklődés, a MÁV tájékoztatása szerint formai és tartalmi hiányosságok miatt végül nem születtek értékelhető koncepciók, így új pályázat kiírására kényszerültek.

Az érintett területek kétségtelenül elhanyagoltak, a nemzetközi gyakorlatban másfajta finanszírozási modellek figyelhetők meg. A szomszédos Szlovéniában, például a ljubljanai pályaudvar esetében, jellemzően az állam vállalja magára a stratégiai jelentőségű vasúti beruházások finanszírozását, és nem az ingatlanvagyon kiárusításából próbálják fedezni a felújítások költségeit.

Vitézy Dávid budapesti önkormányzati képviselő és a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának elnöke egy Facebook-posztban ír a tervről: szerint az üres volt vasúti területek mellett magánkézbe adnák még magát a Kelenföld vasútállomás indóházát is, melynek felújítását a miniszter állította le 2022-ben, ami miatt viszont jó eséllyel bontás várna Budapest egyik legrégibb vasúti épületére. Szerinte a budapesti vasúti területeket csak úgy szabadna hasznosítani, ha

világos jövőképpel rendelkezne az állam vagy a főváros ezek beépítésére és funkciójára,

célszerűen a kettő együttműködésében.

"Bárhol is nézzük, a csehektől az olaszokig, a felszabaduló városi vasúti rozsdaterületeket nem kiárusítják haveroknak, hanem átgondolt városfejlesztési terv alapján vonnak be az államok és városok közösen befektetőket, számos közcélú beruházást is előírva" – tette hozzá. Elmondta, hogy mindegyik budapesti pályaudvar körül több hasonló, közcélú beruházás várat magára, példaként említve a Déli Pályaudvar állapotát vagy Kelenföldön az állomási funkciók hiányát.

"A választások előtt néhány héttel lezavart értékesítés csak újabb Maxi-Dubajokat fog létrehozni, átgondolatlan óriás lakótelepeket, túlzott beépítéseket, és eleve, az állam budapesti aranytartalékának áron alul való gyorsított magánkézbe adását" – figyelmeztetett posztjában.

Emlékeztetett, hogy a főváros egyszer már megakadályozott egy hasonló lépést, amikor másfél éve Lázár János 99 évre adta volna ezeket a területeket magánkézbe. Vitézy elmondása szerint első lépésben a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen azt fogja javasolni, hogy

Budapest egységesen és világosan utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek kijátszását,

és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images