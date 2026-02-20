  • Megjelenítés
Kilencéves mélyponton a lakásépítések, de már látszik a fordulat
Kilencéves mélyponton a lakásépítések, de már látszik a fordulat
Ingatlan

Kilencéves mélyponton a lakásépítések, de már látszik a fordulat

Portfolio
Kilenc éve nem épült olyan kevés lakás, mint tavaly, a negyedik negyedév pedig hozta a megszokott szezonális sajátosságokat, de a kiadott építési engedélyek számának további növekedése már jelzi a fordulatot – mutatják a KSH lakásépítésekről szóló ma kiadott tavalyi éves és utolsó negyedéves statisztikái. A negyedik negyedévben átadott lakások száma is a trendnek megfelelően alakult és igen szomorú képet mutat, a használatbavételi engedélyek száma bár minimálisan, de alacsonyabb az évvel korábbinál, így a szezonálisan igazított adat továbbra is csökkenő tendenciát jelez.

Az éves adatok alapján látható, hogy az utóbbi kilenc évben tavaly épült a legkevesebb, 12 062 lakás, vagyis bejött a várakozás, hogy még a 2024-eset is alulmúlja az átadott otthonok száma.

Az építési engedélyek számában viszont már megtörtént a fordulat:

a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, a kiigazítatlan adatok alapján 37%-kal több, mint egy évvel korábban.

image (14)

A tavalyi negyedik negyedév a megszokott szezonális sajátosságokat hozta, az alapvető trendekben nem mutat változást. Eszerint

Igaz, a szezonálisan igazított adat nem mutat további élénkülést az előző negyedéhez képest, de nem valószínű, hogy az Otthon Start Program hatása ennyi lett volna, ezért a következő negyedévekben további emelkedésre számíthatunk.

image (17)

Az átadott lakások száma is a trendnek megfelelően alakult az év utolsó három hónapjában, de ez

jóval szomorúbb képet mutat.

A 4572 darab kiadott használatbavételi engedély minimálisan ugyan, de kisebb az egy évvel korábbinál, így a szezonálisan igazított adat továbbra is csökkenő tendenciát jelez. Az építési engedélyek számának emelkedése fordulatot ígér, de a lakásépítés lassú műfaj, a jelentősebb átadások az év vége felé, de még inkább jövőre történhetnek.

image (15)

Összességében a mai adat azt jelzi, hogy a

túl vagyunk a lakásépítés súlyos dekonjunktúrájának a mélypontjÁN,

a következő negyedévekben az átadott lakások száma lassan emelkedésnek indul majd. Bár a negyedik negyedéves adatokra már hathatott az Otthon Start Program beindulása, de ez egyelőre leginkább a kiadott építési engedélyeken látszik, az átadásokon még nem, hiszen egy-egy projekt teljes megvalósítása akár többéves folyamat is lehet.

A kiadott építési engedélyek számában megmutatkozó piaci élénkülés tehát várhatóan csak hosszú átfutással jelenik meg a megépült lakások számának emelkedésében, viszont emiatt az Otthon Start Program hatása

pár hónappal lemaradva bár, de várhatóan jól látszik majd az új átadásokban.

Régiós kép: kisebb városokban több lakás

Visszatérve a tavalyi év adataihoz, ebben az időszakban a fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6%-kal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett, 8,9%-kal az átadott lakások száma. Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások közel egyharmada.

A KSH adatai szerint a lakásépítés területi koncentrációja ebben az időszakban a fővárosban továbbra is erős maradt. Budapest 3949 új lakásának 62%-a négy kerületben épült fel:

  • a XIII. kerületben 732,
  • a IX. kerületben 636,
  • a VIII. kerületben 631,
  • a XI. kerületben pedig 458 új lakást vettek használatba.

A régiók közül Pest régióban, a Dél-Dunántúlon és a Nyugat-Dunántúlon nőtt az átadott lakások száma, ezeken kívül minden más régióban csökkenést regisztrált a KSH. Pest régióban 8,2%-os volt a növekedés, a Dél-Dunántúlon 8,8%-os és a Nyugat-Dunántúlon 3,9%-os. 

Mindössze néhány nagyobb településen épült nagyobb számú új lakás, közülük több az ipari központ, és sok található a balatoni térségben.

  • Nyíregyházán 294-et adtak át,
  • Kecskeméten 276-ot,
  • Szegeden 210-et,
  • Siófokon 287-et
  • és Keszthelyen 226-ot.

Országos szinten az engedélyezett lakások száma tavaly tehát 28 081 volt, és továbbra is erős területi koncentráció figyelhető meg a fővárosban: Budapest összes 10 959 lakásépítési engedélyének 71%-a három kerületben összpontosul.

  • A XI. kerületben 4247 engedélyt adtak ki,
  • ezt követi a XIII. kerület 2054
  • és a X. kerület 1458 engedélyezett lakással.

A megyei jogú városokban létesítendő lakások közül kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol az új ipari termelési központoknak köszönhetően 926 és 864 új lakást engedélyezték, és 500-nál több lakásnak adtak zöld lámpát Nyíregyházán, Győrben és Székesfehérváron is.

Régiós szinten is mindenütt emelkedett az építési engedélyek száma, a legmagasabb regionális növekedést Dél-Alföld mutatta 76%-kal, ezt követte Budapest, ahol 56%-os volt az ugrás, majd Közép-Dunántúl, ahol szintén majdnem felével nőttek az engedélyezések.

