Lélektani szint alá csökkentek a jelzáloghitel-kamatok, nagy lendületet várnak ettől Amerikában

A Freddie Mac csütörtökön közzétett adatai szerint az átlagos, 30 éves, fix kamatozású hitel kamata
az egy héttel korábbi 6,01 százalékról 5,98 százalékra mérséklődött.
Egy évvel ezelőtt ez a mutató még 6,76 százalékon állt. Az amerikai lakáspiac 2022 óta lényegében stagnál, mivel a hirtelen megugró kamatok rengeteg vásárlót áraztak ki a piacról. Eközben a már alacsony kamatú hitellel rendelkező ingatlantulajdonosok nem szívesen váltak meg előnyös konstrukcióiktól, ami visszatartotta a kínálatot.
A hat százalék alatti szint némileg javítja a megfizethetőséget, és a kivárók egy részét is vásárlásra ösztönözheti.
Az ingatlanpiac teljes fellendüléséhez a hitelfelvételi költségeknek még jóval lejjebb kellene menniük. Az Intercontinental Exchange adatai szerint a jelzáloghitellel rendelkezők mintegy hetven százaléka öt százalék alatti kamatot fizet, így ők nem motiváltak a költözésre. A függőben lévő lakáseladások volumene januárban a Nemzeti Ingatlanközvetítők Szövetsége (NAR) 2001 óta vezetett statisztikájában a legalacsonyabb szintre esett, amihez a rendkívül zord téli időjárás és a gazdasági bizonytalanság is hozzájárult.
A tavaszi szezon kulcskérdése, hogy a hat százalék alatti kamatkörnyezet elég tartósnak bizonyul-e. Csak ez szabadíthatja fel ugyanis az évek óta felgyülemlő, elhalasztott keresletet, és pótolhatja a korábbi téli viharok miatt elmaradt vásárlásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
