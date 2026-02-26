  • Megjelenítés
Lélektani szint alá csökkentek a jelzáloghitel-kamatok, nagy lendületet várnak ettől Amerikában
Lélektani szint alá csökkentek a jelzáloghitel-kamatok, nagy lendületet várnak ettől Amerikában

Portfolio
Az Egyesült Államokban 2022 szeptembere óta először csökkent 6 százalék alá az átlagos, 30 éves futamidejű, fix kamatozású jelzáloghitelek kamata, ami új lendületet adhat a tavaszi lakáspiaci szezonnak - közölte a Bloomberg.
A Freddie Mac csütörtökön közzétett adatai szerint az átlagos, 30 éves, fix kamatozású hitel kamata

az egy héttel korábbi 6,01 százalékról 5,98 százalékra mérséklődött.

Egy évvel ezelőtt ez a mutató még 6,76 százalékon állt. Az amerikai lakáspiac 2022 óta lényegében stagnál, mivel a hirtelen megugró kamatok rengeteg vásárlót áraztak ki a piacról. Eközben a már alacsony kamatú hitellel rendelkező ingatlantulajdonosok nem szívesen váltak meg előnyös konstrukcióiktól, ami visszatartotta a kínálatot.

A hat százalék alatti szint némileg javítja a megfizethetőséget, és a kivárók egy részét is vásárlásra ösztönözheti.

Az ingatlanpiac teljes fellendüléséhez a hitelfelvételi költségeknek még jóval lejjebb kellene menniük. Az Intercontinental Exchange adatai szerint a jelzáloghitellel rendelkezők mintegy hetven százaléka öt százalék alatti kamatot fizet, így ők nem motiváltak a költözésre. A függőben lévő lakáseladások volumene januárban a Nemzeti Ingatlanközvetítők Szövetsége (NAR) 2001 óta vezetett statisztikájában a legalacsonyabb szintre esett, amihez a rendkívül zord téli időjárás és a gazdasági bizonytalanság is hozzájárult.

A tavaszi szezon kulcskérdése, hogy a hat százalék alatti kamatkörnyezet elég tartósnak bizonyul-e. Csak ez szabadíthatja fel ugyanis az évek óta felgyülemlő, elhalasztott keresletet, és pótolhatja a korábbi téli viharok miatt elmaradt vásárlásokat.

