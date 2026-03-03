Egy szakma várja lélegzet-visszafojtva: csúsznak a tervasztalos lakáshitelek

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Pedig az érintettek már készülnek: a Magyar Nemzeti Bank egy február 26-án megjelent rendeletében kiterjesztette az adósságfék-szabályokat a társasházi építményi jog által lehetővé tett, azaz „tervasztalos” hitelekre, és tudomásunk szerint a Bankszövetség is igyekszik összehangolni a tagi érdekeket.

Banki oldalról egyelőre

az tűnik a legnagyobb dilemmának, hogy hogyan lehet szétválasztani a projekthitel és a jelzáloghitel fedezetét,

hogy ugyanazon ingatlanra vonatkozóan más-más bankok is nyújthassanak a vevői, illetve eladói oldalon finanszírozást.

Pedig az építményi jog fontos, eddig eldöntetlen kérdéseket tisztázna a „tervasztalon lévő lakások” hitelezésével kapcsolatban. A lakásfejlesztések során az otthon startos és a CSOK Plusz lakáshitelek is folyósíthatók lennének már a használatba vételi engedély megszerzése előtt is. A tervezet a szakaszos finanszírozás lehetőségének a bevezetéséhez igazítja az értékbecslés szabályait, és a vevői oldal érdekében előírja egy óvadéki számla beiktatását is.

Eddig a „főszabály” az volt, hogy a hitelt egy összegben, a használatbavételi engedély (vagyis a "beköltözhető" állapot) után utalják. A terv szerint bizonyos esetekben már azelőtt is megköthető lesz a szerződés és elindulhat a folyósítás, mielőtt meglenne a végleges engedély. Ha a vevőnek építményi joga van bejegyezve, és az építtető a projekthez bankhitelt vesz igénybe, akkor a kivitelezés közben, szakaszosan is folyósítható lesz a lakáshitel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ