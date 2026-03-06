Hamarosan az ikonikus Klotild-palotában debütál a The St. Regis Budapest

Évekig tartó felújítás után újra luxusszálló nyílik a Klotild-palotában, tavasszal nyit a The St. Regis Budapest.

A palotát a XX. század fordulóján Szász-Coburg-Gothai Klotild főhercegné megbízásából emelték az Erzsébet híd lábánál. A részletekbe menő felújítást követően a palota most újra reflektorfénybe kerül: tavasszal megnyithatja kapuit a nagyközönség előtt.

A St. Regis márkát IV. John Jacob Astor a The St. Regis New York megnyitásával hozta létre 1904-ben, azzal a céllal, hogy találkozóhelyet teremtsen kora meghatározó személyiségei számára. Ez az örökség ma is él a világ több mint 60 helyszínén. A St. Regis Budapest 102 szobával várja vendégeit, köztük 39 sima és két "exkluzív signature" lakosztállyal: a Klotild Tower Suite-tal és a két hálószobás Presidential Suite-tal.

A St. Regis Bar-ban a márka ikonikus Bloody Mary koktélja válogatott bor- és prémium italkínálat kíséretében lesz kapható. A spa részleg mellett a 99 Sushi Bar & Restaurant kortárs japán konyhával várja a vendégeket, a Klotild Patisserie pedig Budapest híres kávéházi hagyományait idézi, restaurált, századfordulós bútoraival.

Ahogy Budapest tovább erősíti pozícióját Közép-Európa egyik kulturális és gazdasági központjaként, a St. Regis Budapest megújult találkozóhelyként is pozicionálja magát. A St. Regis a Marriott Bonvoy program tagja.

Címlapkép forrása: The St. Regis Budapest