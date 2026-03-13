Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Átfogó lakhatási törvénycsomagot szavazott meg az amerikai szenátus a héten a lakáshiány enyhítésére. A 21st Century ROAD to Housing Act nevű törvényjavaslat a szenátusi és a képviselőházi lakhatási javaslatok többségét ötvözi. Plusz egy elemként a Trump-kormányzat kérésére beemeltek egy olyan új javaslatot is, amely megtiltaná a nagy intézményi befektetők számára a családi házak felvásárlását - és ez lett a legnagyobb botránykő a viták során.

A jogszabály többek között

egyszerűsíti a beépítésre szánt területeken és a kisebb lakóépületeknél alkalmazandó környezeti hatásvizsgálatokat, emellett

támogatja az előzetesen jóváhagyott épülettervek közösségi szintű kidolgozását, és

növeli azt a keretet, amit pénzintézetek megfizethető lakhatásba irányíthatnak.

Ugyanakkor a csomagból végül kimaradt több fontos elem is.

Ilyen például

az övezeti besorolásra vonatkozó szövetségi útmutatót előíró rendelkezés, vagy

vonatkozó szövetségi útmutatót előíró rendelkezés, vagy a tömegközlekedési csomópontok körüli ingatlanfejlesztéseket ösztönző program.

körüli ingatlanfejlesztéseket ösztönző program. Szintén törölték azt az előírást, amely a közösségfejlesztési támogatásban részesülő önkormányzatoktól megkövetelte volna a lakásépítést segítő övezeti reformjaikról szóló beszámolót.

A tervezetből teljes egészében kikerült a bankok és a hitelszövetkezetek szabályozási könnyítéseit tartalmazó fejezet. Történt mindez annak ellenére, hogy a képviselőházban szinte minden képviselő megszavazta ezeket a rendelkezéseket.

A törvénycsomag körüli vita középpontjában a fent említett új, Trump-féle rendelkezés áll. A 901. szakasz, amelynek címe

"Az otthonok embereknek valók, nem vállalatoknak", komoly korlátozásokat vezetne be.

Megtiltaná ugyanis a 350-nél több lakást tulajdonló intézményi befektetőknek további családi házak vásárlását. Emellett előírná, hogy

a meglévő ingatlanportfóliójukat hét éven belül magánszemélyeknek kell értékesíteniük.

A korlátozás kizárólag az egy- és kétlakásos ingatlanokra vonatkozik, a három vagy több lakásos társasházak mentesülnek alóla.

A jogszabály további része az adminisztratív terhek csökkentésére, a költségek mérséklésére és a lakáskínálat bővítésére összpontosít. Az előterjesztők hangsúlyozták, hogy mindez új költségvetési kiadások nélkül valósulna meg, és így a javaslat teljesítené azt az ígéretet, amelyet Trump elnök az évértékelő beszédében tett a megfizethető lakhatással kapcsolatban.

Elizabeth Warren, a kongresszus ellenzéki rangidős bizottsági tagja kiemelte, hogy a kongresszusnak a jelenlegi csomag elfogadásán túl azért további jogszabályokon is dolgoznia kell a lakhatási válság érdemi kezelése érdekében.

Nem mindenkinek tetszik

Lakhatási szervezetek és ingatlanpiaci szereplők egyaránt a rendelkezés módosítását vagy törlését sürgetik. Fő aggodalmuk az, hogy

az előírás jelentősen visszavetheti az úgynevezett Build-to-Rent szektort, vagyis a kifejezetten bérbeadás céljából épített családi házak piacát.

Ez a szegmens 2024-ben 39 ezer új ingatlant hozott létre, ami a pandémia előtti szint hatszorosa. A YIMBY Action nevű szervezet egy szűkített módosítást javasol a problémára. Ennek értelmében az értékesítési kötelezettség csak azokra a területekre vonatkozna, ahol az intézményi befektetők a családiház-állomány legalább öt százaléka van a tulajdonukban. A meglévő ingatlanok felvásárlásának tilalma viszont általánosan érvényben maradna.

A képviselőház republikánus többsége szintén ellenzi a befektetői korlátozásokat. Jelezték, hogy szerintük az intézkedés összeegyeztethetetlen a szabad piaccal. Rand Paul kentucky-i republikánus szenátor a közösségi médiában reagált a tervezetre. Bejegyzésében amellett érvelt, hogy a befektetők révén létrejött bérlakások azoknak nyújtanak alternatívát, akik nem tudnak vagy nem akarnak ingatlant vásárolni, de mégis önálló házban szeretnének élni. Paul szerint a törvény elfogadásával a bérlők kevesebb lehetőség közül választhatnának, ami végső soron rosszabb minőségű lakhatáshoz és magasabb bérleti díjakhoz vezetne.

A Wall Street Journal beszámolója szerint a beruházók és az építtetők attól tartanak, hogy a szabályozás elriasztja a befektetőket az új bérlakások finanszírozásától. Ez

a meglévő bérlők kényszerű kilakoltatásához is vezethet, ha ők nem tudják megvásárolni az ingatlant.

Elemzői ellenvélemény

A John Burns Research and Consulting szakértői is részletesen elemezték a törvényjavaslatot. Az elemzők szerint bár a szabályozás deklaráltan a lakáskínálat bővítését és a saját tulajdonú lakhatás elérhetőségének javítását tűzték ki célul,

épp ezekkel a törekvésekkel megy szembe.

A javaslat legvitatottabb eleme tehát a hétéves értékesítési kötelezettség. Ennek értelmében az intézményi befektetőknek – amelyeket a törvény olyan szervezetként definiál, amelynek 350 vagy annál több lakóingatlan van a tulajdonában – a BTR, azaz built-to-rent, bérbeadásra fejlesztett ingatlanokat hét éven belül el kellene adniuk lakossági vevőknek. Az elemzők szerint

ez alapjaiban ássa alá a BTR-projektek megtérülését,

mivel ezeket az ingatlanokat egységes, hozamtermelő portfólióként tervezik, finanszírozzák és üzemeltetik. A párhuzam a hagyományos bérházakkal kézenfekvő: senki sem finanszírozna egy többlakásos épületet, ha a törvény előírná, hogy hét éven belül egyenként kell értékesíteni a benne lévő lakásokat.

A John Burns Research szerint az intézményi befektetők vásárlásainak korlátozása érdemben nem javítja a megfizethetőséget, hiszen az érintett intézményi szereplőknek az Egyesült Államok mintegy 92 millió családi házának mindössze 0,7 százaléka van a tulajdonában. Emellett 2025-ben az összes lakásvásárlásnak csupán egy százalékát bonyolították le, ami jelentős visszaesés a 2022-es négy százalékos csúcshoz képest.

Befektetői piaci részesedés a lakásportfólió mérete szerint

Portfólió mérete Befektetői csoportok száma Az összes amerikai (USA) családi ház arányában Kevesebb mint 350 lakás 10 363 097 18% 350 vagy több lakás 314 0,7% Forrás: John Burns Research and Consulting, LLC/Portfolio

A lakhatási válság valódi okai tehát máshol keresendők:

a helyi építési szabályozások korlátai,

a magas jelzáloghitel-kamatok,

a vásárlók önerejének hiánya, valamint

a becslések szerint mintegy egymillió lakást kitevő strukturális kínálathiány.

A kutatócég adatbázisában körülbelül 500 ezer BTR-ingatlant tartanak nyilván, amelyből 160 ezer még csak a tervezés fázisában van. A bérleti célú családi házak építésének volumene már most is csökkenő tendenciát mutat. Az elemzők szerint a hétéves értékesítési kötelezettség bevezetése tovább gyorsítaná ezt a visszaesést. Bár egyes telkeken a bérleti célú fejlesztések helyett eladásra szánt lakások is épülhetnek, a nettó hatás összességében kevesebb újonnan épített lakóingatlan lenne.

Ez a kínálatszűkülés pedig a bérleti díjak és az ingatlanárak további emelkedéséhez vezetne.

Egy 7625, ilyen jellegű bérleményben lakó ember megkérdezésével készült felmérés tovább árnyalja az intézményi tulajdonlásról szóló vitát: ebből kiderül, hogy a lakók 47 százalékának éves jövedelme meghaladja a 100 ezer dollárt. Ez világosan mutatja, hogy a BTR-szegmens nem csupán a lakásvásárlásra pénzügyileg képtelen háztartásokat szolgálja ki. Sokan tudatosan választják a karbantartásmentes, rugalmas életformát, vagy éppen letelepedés előtt egy új város megismerésére használják ezt a lehetőséget.

A Szenátus kétpárti lakásügyi csomagja várhatóan a jövő héten kerülhet végszavazásra a felsőházban. Eddig a törvényjavaslat nagy lendülettel haladt előre a szenátusban, de mire a Képviselőház elé kerül, akár meg is bukhat pusztán a republikánusok ellenállás miatt. A szenátusnak még van egy rövid időablaka arra, hogy módosítsa a rendelkezést, és kezelje a kongresszuson belüli és kívüli aggályokat.

