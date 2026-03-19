A kockázatok hibája, hogy drága az építőipar

A helyzetet tovább rontja, hogy gyakorlatilag eltűntek az állami megrendelések, pedig korábban az állam volt a piac legnagyobb megrendelője, ami a szektor teljesítményét is jelentősen felhúzta.
Növekedési támaszt jelenthet a lakossági kereslet
(különösen inflációcsökkenés és bérnövekedés mellett, illetve a 3%-os otthonteremtési támogatással), a szektornak kedvezne az erős forint az importkitettség miatt, és kiemelt fejlesztési igényként jelenik meg az elöregedett víz- és csatornahálózat, ahol évtizedes beruházási lemaradás halmozódott fel.
Ha a lánctartozások a második félévben tovább emelkednek, piaci átrendeződés és konszolidáció várható: cégek mehetnek csődbe, és a kieső szereplők helyét akár külföldi vállalatok is átvehetik. A túléléshez a hatékonyságnövelés adhat mozgásteret Koji szerint, bár ezt fékezi a megrendelők árérzékenysége; közben a fenntarthatósági elvárások erősödnek, de a „zöld” többletköltségeket a piac még nem mindig fogadja el, ösztönző szabályozásra lenne szükség.
Az európai ingatlanbefektetési hangulat ugyan javult, de továbbra is törékeny: tavaly 13%-kal nőtt az aktivitás, idén újabb 5–10% bővülés jöhet, miközben a piac még a 2020-as szint alatt van. Közép-Európában Csehország lett a legerősebb, és likviditásban gyakorlatilag utolérte Lengyelországot (4,4 vs. 4,5 milliárd euró), Magyarország viszont 610 millió eurón áll, ami ugyanakkor kétszerese a 2024-esnek; a funkcióváltásos ügyletekkel együtt ez kb. 900 millió euróra nő. Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója szerint a magyar ingatlanfejlesztési piac mennyiségi növekedését a lakóingatlanok húzzák, míg más szegmensekben inkább finomhangolásra, illetve funkcióváltásra van szükség.
A lakáspiacon erős a fejlesztési fókusz: Budapesten idén 10 ezer fölé mehet az új lakások száma, országosan kb. 30 ezer lakás épül, ennek kétharmada a fővárosban; a következő három évben jelentős kínálat érkezhet, különösen a XIII., XI. és XIX. kerületben, illetve Debrecenben és a Balaton északi partján. Az ipari-logisztikai szegmens a második legfontosabb fejlesztési terület, idén akár 600 ezer négyzetméternyi új bérraktárkapacitással, és a fejlesztések földrajzilag is diverzifikálódnak, például Budapest-vidék relációjában nagyjából fele-fele az arány, kelet-Magyarország erősödik). Közben a kiskereskedelem a fejlesztők szemében alulértékelt, az irodapiac átalakul (sok projekt már előértékesített, az állami kivonulás nyomán funkcióváltás várható), a hotelpiac pedig pozitív kivétel stabil növekedéssel és idén több mint 2000 új budapesti szobával; példaként a cseh fejlesztők régiós terjeszkedése és ambíciója került elő.
Az építőipari cégvezetők paneljében a résztvevők egyetértettek abban, hogy rengeteg a nehézség, említve például az árfolyammozgásokat, a drága banki finanszírozást, a megrendelések visszaesését. Járomi Judit, a Graboplast vezérigazgatója elmondta, hogy a gyártók próbálnak túlélni, kihasználatlan kapacitások vannak, jól jönne az állami segítség az exportpiacra való kilépéshez. Figyelmeztetett, hogy a közel-keleti válság miatt már 100%-os alapanyagár-emelkedésnél tartunk, és még örülhetnek a cégek, hogy van építőanyag egyáltalán.
Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója őszintén beszélt a tavalyi év komoly nehézségeiről, elmaradt amelyek okozott 34 milliárdnyi árajánlatot adtunk, de 70%-ról nem született döntés, egyrészt a finanszírozás miatt, másrészt az elhúzódó engedélyeztetés miatt. Mindezek kapcsán a cég létszámleépítésre kényszerült, és jelenleg Papp azt igyekszik kimódolni, hogy a kevesebb munkaerővel is hatékonyan tudjon működni - ebben többek közt az AI-eszközök vannak a segítségére. A szakember említette a kockázatot, a kiszámíthatatlanságot, mint az árnövekedés fő okát: stabil, kiszámítható szabályozói környezet az, amit kíván a szakma.
Derczó István, a Weinberg 93 Építő ügyvezető igazgatója szerint az iparági összefogás, a hatékonyság és a folyamatos tanulás mind kiemelt napirendi kérdés. Rámutatott, hogy Csehország, Szlovákia és Lengyelország jelentősen előttük jár az építőiparban, és Ausztriában is körülbelül 18 ezer vállalkozás működik 100-122 ezer alkalmazottal, lényegesen nagyobb termelési értékkel, mint Magyarországon. A hazai építőipar termelési értékét növelni kell, és célzott támogatásokat kellene biztosítani a vállalkozók részére.
Uzsoki Máté, a SunDell lakásfejlesztő résztulajdonosa szerint minőségi, illetve fenntartható lakásra van kereslet, de a finanszírozás költsége jelentős probléma mind a fejlesztőknél, mind a vásárlóknál. A szakember a hatékonyságnövelésben látja a legnagyobb potenciált az iparágban és tőzsdei cégként számukra a zöld előírások betartása természetes, de egyben nagyon erős kötelezettség is.
Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója elmondta, hogy a ciklikussághoz a szakma hozzászokott:
olyan, mintha egy jó képességű hullámvasúton ülünk, csakhogy most nem látszik, hogy hol lesz a felfelé menet.
A szakember a többiekhez hasonlóan az állam feladatát elsősorban a kiszámítható szabályozási környezet megteremtésében látja.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
