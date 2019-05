A cég, ami átalakíthatja a világ irodapiacát: ez a legújabb megoldás

A coworking irodák a kisebb, vagy újonnan induló vállalkozásoknak nyújtanak megoldásokat, rugalmas irodateret és bérlési időt kínálva. A WeWork amerikai cég, az ilyen kisebb bérlőknek kínál világszerte közösségi irodatereket és a bérléshez kapcsolódó szolgáltatásokat, Európát nézve többek között Prágában, Brüsszelben, Milánóban és több német, illetve angol városban vannak jelen. A hagyományos módszer eddig az volt, hogy az ingatlan tulajdonosától egy nagyobb irodateret béreltek ki és osztottak fel, amit aztán több kisebb vállalkozásnak tudtak kiadni.A mostani bejelentéssel a cég az anyavállal által létrehozott ARK elnevezésű alapon keresztül 2,9 milliárd dollár (817 milliárd forint) értékben vásárol kereskedelmi ingatlanokat, aminek a finanszírozását részben a vállalat állja, a további részt külső befektetőktől szedik. Innentől a cég a saját tulajdonú ingatlanjaiban kínálhat közösségi irodaterületeket a kisvállalatok és startupok részére, ezzel lényegében nem lesz szükség a hagyományos bérbeadó cég közbenjárására.

Forrás: Shutterstock

Bár a WeWork egyelőre nincs jelen Magyarországon, már nálunk is vannak rugalmas irodaterek bérbeadásával foglalkozó vállalkozások, mint például a Spaces, vagy a HubHub. A korábbi FM & Office konferencián már sokat foglalkoztunk a témával és az egyértelműen látszik, hogy van igény főleg a külföldi, multinacionális, vagy most induló, innovatív megoldásokat kereső cégek részéről a coworking irodaterekre, ami előrevetíti egyben azt is, hogy tovább fog folytatódni ennek a piacnak a bővülése.