A jövő irodaházai: több százezer négyzetméter és elektromos töltőállomások

dr. Kenyeres László Partner Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda Kenyeres László a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda Energia- és Beruházási Csoportjának vezető partnere. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik hazai és regionális szintű erőmű- és infrastrukturális fejlesztési... Tovább »

Új megoldások az adásvételi szerződéseknél, szavatosságvállalások biztosítása

Dr. Gömöri Gábor ügyvéd, Partner Associate Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda Gömöri Gábor ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 2017-ben csatlakozott a Deloitte Legal Ügyvédi Irodához az ingatlanjogi részleg vezetőjeként.A Deloitte Legal csapatához való csatlakozását megelőzően ingatlan... Tovább »

1 millió négyzetméter egy asztalnál - Irodapiaci kerekasztal

a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda munkatársa a kereskedelmi ingatlanok energiaszolgáltatásairól tartott előadást. Az irodaházakban nem csupán a bérleti díjak és az üzemeltetési költségek jelentenek számottevő kiadást a bérlők számára, figyelembe kell venni a közüzemi kiadásokat is. A villamos energia esetében a bérlőnek számolnia kell azzal is, hogy bár a bérbeadó köteles ugyanolyan áron eladni a felhasznált áramot, mint amennyiért megvette, de létezik egy ún. vezetékhasználati díj, ami továbbszámlázásra kerülhet a bérlő felé.Ezen felül, a villamos energia beszerzése akár önálló profitcentrum is lehet, amennyiben a bérbeadó egy leányvállalatán keresztül történik az energia megvásárlása, ekkor ugyanis a leányvállalatot semmi sem akadályozza meg abban, hogy magasabb áron adja el a bérlőnek az áramot.Az irodaházak energiafogyasztásában a jövőt tekintve az egyik legérdekesebb változást az elektromos autózás elterjedése hozhatja. Az ilyen gépkocsik elterjedéséhez, azonban megfelelő infrastruktúra kialakítása is szükséges, amihez a munkahelyek is nagyban hozzájárulnak. Várhatóan 5 év elteltével az új fogyasztói kör és az új igények már Magyarországon is megjelennek, 2020-ra nagyságrendileg 21 ezer e-autót vizionálnak, de magas elterjedési forgatókönyv esetén ez a szám akár az 50 ezret is elérheti. Ez azért is fontos, mert a töltési helyszín nemcsak az otthoni környezet lehet, hanem kereskedelmi egységeknél vagy irodáknál is kialakításra kerülhetnek töltőállomások. A felhasznált energia díja várhatóan perc vagy fogyasztás alapon kerül majd elszámolásra.a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos új megoldásokról, a szavatosságvállalási biztosításokról tartott előadást. Az adásvételi szerződéseknél érdemes odafigyelni, hogy van-e közmű tartozás vagy közös tulajdon, haszonélvezet az ingatlanon, hiszen ezek esetében kellemetlen meglepetés érheti a vásárlót. De ezeken kívül is még több más váratlan tényezőkből eredhetnek költségek, ami ellen a szavatosságvállalási biztosítások védelmet jelenthetnek.Előnyük, hogy a vevő és az eladó is megkötheti, de van lehetőség a felek közötti biztosítási díj megosztására is. A biztosító fedezi a kárigényeket, ha a jótállás és a szavatosság valótlansága, vagy szerződésszegés áll fenn. Biztosítást érdemes lehet kötni a helyi piacot nem ismerő vevőknek, ha az eladó "passzív" vagyis tulajdonosa az ingatlannak, de nem foglalkozik különösebben az eladással, inkább megbíz valakit. Akkor is érdemes a vevőnek bebiztosítania magát, ha az eladó pénzügyileg instabilnak tekinthető, hiszen ekkor, ha az eladónak marad valamilyen kötelezettsége az adásvételt követően (pl. szavatosságvállalás) nehezen kikényszeríthető, hogy valóban teljesítse a szerződésben vállaltakat. Ugyanebben a helyzetben az eladó is köthet biztosítást, ha a tranzakciót követően meg szeretne szabadulni például egy fennmaradó szavatosságvállalástól.az Infogroup ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy az erős bérlői kereslet nemcsak nemzetközi szinten, de Magyarországon is meghatározó. A válság előtti bérleti díjakat már elértük, de van további nyomás ezek emelkedésére., az Immofinanz Group magyarországi leányvállalatának a vezetője hozzátette, a bérleti díjaknál fontos észrevenni, hogy a bérköltségekhez képest még így is elenyésző kiadásnak számítanak.Arra a kérdésre, hogy mire számíthatunk az irodapiacon a következő évekbena Colliers International bérlői szolgáltatásokkal foglalkozó részlegének vezetője azt válaszolta, hogy a bérleti díjak növekedésére és az üresedési ráta növekedésére is számíthatunk, hiszen a következő 2-3 évben elkészül a 4-500 ezer négyzetméternyi új irodaállomány. Az irodapiacon a bérlők kiemelt szerepet kapnak, figyelembe kell venni az igényeiket, illetve az ezekkel kapcsolatos változásokat, ugyanakkor a bérlői elvárásokat a befektetők igényeivel össze kell fésülni.

a Cushman & Wakefield ügyvezető igazgatója az irodapiac fejlődéséről beszélt. "Régen azt mondhattuk, hogy a Váci úti irodafolyosó a bérleti díjak tekintetében egy 12-14 euró/m2 közötti piac, most már épülnek olyan irodaházak, ahol 16-18 euró/m2 a havi bérleti díj. Ebben látszik a fejlődés, hogy egy alpiac már nem csak egy dolgot tud. Ott van például a dél-budai rész, ami régebben a legolcsóbb alpiac volt, most pedig ott épül a trendi Mol székház." Hozzátette azt is, hogy a spekulatív fejlesztéseknél olyan irodaházat jó megálmodni, ami sok bérlőnek megfelelő lehet, éppen ezért nem mindig jó, ha az éppen aktuális trendek felé mennek el a fejlesztők, hiszen ekkor lehet, hogy csak egy szűk bérlői rétegnek tudnak megfelelni. A bérlői igények természetesen fontosak, de nem mondaná, hogy bárki irányítja az irodapiacot, inkább kéz a kézben segítik a fejlődést a piac résztvevői.a GTC Sales és Marketing vezetője szerint a spekulatív fejlesztések esetében is meg kell határozni pontosan, hogy milyen irodaházat tervezzenek. A fejlesztőknek az is a szerepe, hogy bevállaljanak valami különlegeset, amire jó példa a Mol székház. Ha a nagyvállalatok is törekednek az ilyen minőségű irodaházak létesítésére, a kis cégek is elkezdik követni ezt a trendet, így a kisebb irodaházak is jó minőségűek lehetnek.A panelbeszélgetésben részt vett Ratatics Peter , a Mol Fogyasztói és Ipari Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, aki arról beszélt, hogy miért döntött úgy a vállalat, hogy saját fejlesztésként hozzák létre a Mol székházat. "Egy olyan vállalatnak, mint a Mol, a költözés nem egy egyszerű kérdés. Az új irodával egy új otthont keresünk, ami köré a dolgozók az életüket is alakíthatják." A döntésük akkor született meg, amikor a toronyház tervezésekor leültek az egyik potenciális fejlesztő céggel tárgyalni, és a bérlői igényeik nem egyeztek meg a fejlesztő cég hosszú távú hozamelvárását kielégítő tervekkel, így inkább vállalták a kivitelezésből eredő kockázatokat.