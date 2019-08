A speciális igényű munkavállalókra is gondolnak az irodafejlesztők

Atenor - Váci Greens 1138 Budapest, Váci út 117-133. Kiadó terület: 38618m2

Átadás:

2020 Bérleti díj: 16 - 17 EUR Ajánlatot kérek

Access4you



Az Access4you információt biztosít az akadálymentességről a különböző ingatlan szegmensekben (üzletek-ügyfélterek, rendezvényhelyszínek, éttermek, szállodák, bevásárlóközpontok, irodaházak, stb. Auditálási folyamata tanúsítja a helyszínek akadálymentességét, 4 kategóriába való besorolással (alap, bronz, ezüst, arany) minősíti azokat és európai tanúsító védjegyet állít ki.

A projekteket az Access4you által biztosított rehabilitációs mérnökökkel együtt tervezi a fejlesztő Atenor, hogy az épületek és azok környezete minden tekintetben akadálymentes legyen, valamint olyan hozzáférési lehetőségeket, megoldásokat biztosítson, amelyek az SPI-személyek mindennapjait megkönnyíti, illetve hozzásegíti őket a teljes értékű életvitel és napi munkarutin kibontakozásában.Úgy tűnik, ma ár egyre több fejlesztő foglalkozik a fenntarthatósági és a környezetvédelmi szempontokon túl, a speciális igényű munkavállalók helyzetével. Egy korábbi cikkben számoltunk be róla, hogy a CPI is támogatja az Acces4You kezdeményezését."A kezdetektől a feladatunknak tekintjük, hogy felelősséget vállaljunk a környezetért, ezért kizárólag fenntartható épületeket hozunk létre, melyek a BREEAM-en belül elérhető legjobb, Excellent minősítésben részesülnek. Magyarországon elsőként jelentünk meg, mint zöld irodaépület fejlesztő és azóta is folyamatosan azon dolgozunk, hogy projektjeink összhangban legyenek az ökológiai követelményekkel. A környezetvédelem mellett azonban már egy másik, nagyon jelentős tényezőt, a társadalmi felelősségvállalást is fejlesztéseink fókuszába helyeztük. Ezért döntöttünk úgy, az Access4you által 8 SPI célcsoport igényeinek figyelembevételével megalkotott, 500 szempontot tartalmazó minősítési rendszer követelményei szerint tervezzük meg az összes épületet." - mondta