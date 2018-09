Budán nyílt meg a régió egyik legnagyobb vállalkozói központja

A közösségi, vagy coworking irodák az elmúlt évtizedben rohamtempóban hódították meg a világot. 2017-ben a GCUC (Global Coworking Unconference Conference) adatai szerint 14 411 irodában mintegy 1,74 millió tag dolgozott globálisan. Mára viszont az üzleti igények megváltoztak, a munkaerőpiac és az üzleti világ annyira rugalmas, hogy a munka helyétől is megkívánja a hasonló flexibilitást, A coworking esetében adott egy nagy nyitott tér, amelyben megtalálhatók a munkavégzés technikai eszközei, a munkavégzés során így a szereplők által létrejön egy közösség, ahol a forrás és az inspiráció szabadon áramolhat.

Még júliusban számoltunk be róla, hogy a Millenáris Startup Campus elsőként béta-üzemmódban, kedvezményes áron várja a közösségi irodát használókat, cserébe konstruktív visszajelzéseket várnak tőlük, amelyekkel tovább fejleszthetik a létesítmény szolgáltatásait. Most sor került a hivatalos megnyitóra is, aholelmondta, hogy az új központ feladata, hogy a startup cégeknek munkateret biztosítson, ugyanakkor több eszközzel is támogassa az új vállalkozások indulását és megerősödését:"Mivel a legtöbb magyar vállalkozásnak már a kezdetektől nemzetközi térben kell gondolkodnia, azt várjuk, hogy a Campus a külpiaci lehetőségek elérésében is segítséget nyújt majd. Magyarország földrajzi és gazdasági adottságainak köszönhetően ez a centrum igen jó érkezési pontja lehet a régiót célzó külföldi vállalkozásoknak és befektetőknek is." - tette hozzá a pénzügyminiszter.

Millenáris Startup Campus, kép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

A központ, mintegy 100 munkaállomást, 17 dedikált irodát, 7 tárgyalót, szemináriumi és előadótermet, valamint 1500 fős konferenciatermet vonultat fel, és az elképzelések szerint helyet ad startupoknak, befektetőknek, inkubátoroknak, nagyvállalatoknak, valamint alkalmas rendezvények lebonyolítására is. A korábbi hírek szerint az MSC fejlesztése során további lehetőségek is vannak tervben, 2019 végére olyan új funkciókkal is kibővülhet, mint a saját digitális stúdió, vagy a prototípusok készítését lehetővé tevő úgynevezett makerspace.

Millenáris Startup Campus irodái, kép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt