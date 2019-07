Dél-koreai befektető vásárolt irodaházat a Váci úti folyosón

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Részletekért kattints ide

A Nordic Light Trio a főváros pesti oldalán található. Teljes bérbe adható területe mintegy 14 ezer négyzetméter, valamint 221 parkolóhelyet kínál majd az irodaház. Az épület 98 százalékát már bérbe adták, a legnagyobb bérlő egy nemzetközi egészségügyi cég. A 7 emeletes épületet a Paulinyi-Reith & Partners tervezte.A Colliers jelentése szerint az ázsiai befektetési tőke egyre szélesebb körben kezd áramlani Európába, ráadásul már nemcsak Nyugat-Európa, hanem Kelet-Közép-Európa országai is felkerültek a térképre. A 2017-2018-as évek során a régió 6 országába 2,6 milliárd euró ázsiai tőke érkezett főként az ipari és az irodaszektorra fókuszálva.Bár a mostani tranzakció értékét nem tudjuk, az alapterület a bérleti díjak és az elvárható hozamok összefüggésében úgy becsüljük, hogy az irodaház értéke akár a 13 milliárd forintot is elérheti.Dél-Korea mellett egyébként Dél-Afrikához is köthető egy tranzakció a hazai piacon. A dél-afrikai székhelyű JT Ross Property Group a CBRE közreműködésével megvásárolta a repülőtér melletti Aerozone Business Parkot.