Drasztikus átalakulás: itt épül a főváros új üzleti negyede

Sportkomplexum és az új Közlekedési Múzeum

Három kerület, a VIII., a IX. és a X. találkozásánál fekszik a Népliget, a környék nagy változásokon ment és jelenleg is megy keresztül, az átadott irodaházak, a jelenlegi felújítások, vagy a teljesen új projektek, és az infrastrukturális fejlesztések egészen átalakíthatják a környékről alkotott véleményeket. A közlekedési lehetőségek javítása igazán fontos része az átalakulásnak, hiába épülnek szebbnél szebb házak, ha nincs megoldva megfelelően, hogy odajussanak az emberek. Elképesztő tömegeket tud megmozgatni az 1-es villamos, aminek folyamatban van a meghosszabbítása, és a 3-as metró, aminek a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti déli szakaszát alig egy hónapja kezdték el felújítani. A 2017-es adatok alapján naponta mintegy 46 ezer felszálló utas használja a Népliget megálló tömegközlekedési eszközeit.Az új projektek között több szórakozási, illetve kulturális lehetőségnek helyt adó létesítmény építési terve is szerepel. Az egykori Északi Járműjavító területén új Közlekedési Múzeummal gazdagodik a Kőbányai út, ennek részeként az üveghomlokzatos kiállítási terület a Dízelcsarnok toldalékaként épül meg, ami jól látható lesz az 1-es villamos megállója felől érkezők számára, részben megőrzik a régi csarnokot, ami az állandó kiállítás helyszíne lesz, az ipari területen belül pedig egy zöld parkot is kialakítanak. Emellett az Eiffel Műhelyház is felújítás alatt áll a Kőbányai úton, ami a Magyar Állami Operaház új műhelye és előadótere lesz.

Az új Közlekedési Múzeum látványterve

Nem is olyan régen derült ki, hogy a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságra épülő budapesti aréna pontosan hol fog elhelyezkedni. A 20 ezer fő befogadására alkalmas csarnok a népligeti buszpályaudvar mögötti területen, a Gyáli út és az Üllői út között fogadja majd a szurkolókat. A beruházás előkészítésére egyébként 3,045 milliárd forintot különített el a kormány.

A csarnok pontos elhelyezkedése

Irodaházak és új munkahelyek

Meghatározó szerepe volt a repülőtérnek, hiszen a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér autóval 15 percen belül elérhető, a repülőtérről érkezők számára a belváros kapujában helyezkedik el a terület. A nagyvárosi közlekedési szövet egyik fókuszpontját jelentő lokáció tömegközlekedéssel, autóval és kerékpárral is jól megközelíthető. Ott van a várost átszelő 1-es villamos, az M3 metró, ezen felül a Népliget távolsági buszpályaudvar, illetve a ferencvárosi vasútállomás, mely a Budapest környékéről érkezők számára is kényelmessé teszi a munkába érkezést.

Minden új fejlesztés része a Népliget környéki városrész teljes körű rehabilitációjának és a környék újjászületésének. Az irodaházak környékbeli elterjedése pedig már letette az alapját egy új feltörekvő Hungária - Könyves Kálmán körúti irodafolyosó létrejöttének (Allianz, Gizella, Telekom, Liberty). A haladó szemléletű vállalatoknak kimondottan vonzó egy ilyen környezetben dolgozni.

Nem csak a Váci úti irodafolyosón nőnek gombamódra az új irodaházak. A Hungária körúton és a Népliget környékén olyan nagy irodaházak készültek el, mint a 17 ezer négyzetméteres K3 irodaház, amit Allianz székházként lehet ismerni, a közelmúltban adták át a Telekom székházat szintén a WING fejlesztésében. Utóbbi közvetlen közelében, az Albert Flórián út és a Könyves Kálmán körút találkozásánál lévő területen épül fel a Liberty irodaház, melyet várhatóan 2021-ben adnak át. A tervekben szereplő több mint 40 ezer négyzetméteres, nyolcemeletes emberközpontú irodaház alatt négyszintes mélygarázs épül, a tetőn és a felső szinteken sportpályák és egy skybar is helyet kapott, a környezettudatosság jegyében pedig a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.Megkérdeztük a fejlesztőt, hogy milyen szempontok alapján döntöttek úgy, hogy ezen a környéken építenek fel három nagyobb irodaházat is. A WING elmondása szerint:Minél több új irodaház épül a környéken, és minél több fejlesztés zajlik, annál több szolgáltatás lesz elérhető az ott dolgozók részére, ami számukra is pozitívum.- nyilatkozta a JLL.

Liberty irodaház látványterv

Van ott még mit átépíteni, vagy beépíteni

A lokációnak egyébként nagy előnye a bérlők oldaláról, hogy Váci úti folyosóhoz képest négyzetméterenként 0,5-1 eurós különbség is lehet a bérleti díjakban a Népliget környékének javára, a JLL elemzői szerint.Számos olyan használaton kívüli épület, vagy beépítetlen telek is van a környéken, amiből még válogathatnak a fejlesztők, amennyiben eddig ez még nem történt meg. Az egyik ilyen lehetőség a Könyves Kálmán körút és Vajda Péter utca sarkán a 15 emeletes Módusz irodaház, amelyre igencsak ráférne egy átépítés. A Kőbányai út és a Népliget közötti részen, a Taraliget Lakópark szomszédságában is van bőven üres telek és hely új projekteknek. Szintén a Kőbányai úton, a VIII. kerületi részén a Ganz-MÁVAG területének hasznosításáról már 2014-ben is szó volt, a Tematikus Fejlesztési Program részeként a barnamezős területeket újrahasznosították volna, erre a listára került fel ez a terület is, amit az akkori tervek szerint a kerületi önkormányzat 3,3 milliárd forintból integrált volna be a városszövetbe. Ezeken kívül Scandinavian Gardens néven, további 60 000 négyzetméternyi irodaterület fejlesztéséről is szó volt évekkel korábban, az M5-ös bevezető szakaszának túloldalán lévő területen, a Skanska projektjeként.