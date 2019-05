Ebbe bele sem merünk gondolni: 90 ezer órát töltünk a munkahelyünkön

Mitől lesz vonzó a jövő munkahelye?

Szabó Viktória Munka- és szervezetpszichológus Coaching Team Kft. Tanulmányait az ELTE Pszichológia, a BME Munka-és Szervezetpszichológia és a Corvinus Szervezeti kommunikáció szakán végezte. Szervezetpszichológusként egyaránt dolgozik egyénekkel, csoportokkal, szervezetekkel. Hisz abban... Tovább »

A fizikai, kulturális és a környezeti tényezők

Jelen időszakban a munkaadók nem engedhetik meg maguknak, hogy vállat vonjanak a dolgozók igényeire, ha jó szakembert szeretnének a cégnél tudni, oda kell figyelniük az alkalmazottak elégedettségére.az előadásában azokra a legfontosabb tényezőkre hívta fel a figyelmet, amelyekkel hosszú távon is megtarthatóak a jó munkatársak."Külföldön nem ritka, hogy a munkavállalók behozhatnak bárkit az irodában. Akár barátot, vagy egy ismerőst. Ez egy nagyon jó mutató arra, hogy a munkavállaló büszke arra a helyre, ahol dolgozik. Ehhez természetesen a technikai háttért is meg kell teremteni, például a beléptető rendszert ennek megfelelően kell kialakítani. Az ottani dolgozó, így sokkal kellemesebben érezheti magát, miközben a cég egyfajta reklámot kap ezáltal, és még az is lehet, hogy az odalátogató ismerős lesz az egyik új munkatárs." - mondta elA fizikai környezetnek az egyik fontos része a változatos térhasználat, vagyis, hogy legyenek hangszigetelt terek az irodában, ahol lehet telefonálni, legyen csendszoba, ahol lehet koncentrálni, illetve legyen közösségi tér is, amiről korábban sok cég úgy gondolkozott, hogy elvonja a dolgozók figyelmét a munkáról. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy általában már az 5. percben a munkáról kezdenek el beszélgetni a dolgozók ezeken a közös területeken.

Hogyan lehet motiválni azokat a dolgozókat, akik egész nap fecskendőket raknak össze? Úgy, hogy elvisszük őket egy kórházba és megmutatjuk nekik, hogy az a tárgy, amit ők raknak össze akár életet is menthet.

Egy mentorként viselkedő vezető, a megbecsülés és a továbbképzések

A technológiai környezet megfelelő minősége szinte már alapelvárás, de a munka során használt eszközökön túl is vannak olyan módszerek, amivel kellemesebben érezhetik magukat a dolgozók. Két elvre kell odafigyelni: mindenkinek elérhető legyen (pl. ha a gyakornok nem kap mindenre ugyanolyan jogot, miért akarna ott maradni) a másik, hogy a felhasználói igényeknek megfelelő legyen.A kulturális tényezőknél több mindent is fel lehet sorolni, ami hozzájárul ahhoz, hogy az adott cég felé elkötelezett legyen a munkavállaló. Az egyik ilyen az értékteremtés, vagyis egy olyan cél biztosítása a dolgozónak, ami miatt fontosnak érezheti magát. Az állásinterjúk sokszor már nem arról szólnak, hogy megkérdezik a jelentkezőt, hogy miért őt vegyék fel, sokkal inkább arról, hogy az adott céget miért érdemes választani. A szakértő példaként egy gyártósoron dolgozó munkásokkal megtörtént motivációs eseményt hozott fel példaként:Szintén a kulturális tényezők közé tartozik, hogy a vezető segíti-e a csoportját a fejlődésben, mentorként, vagy egyfajta coachként viselkedik. A megbecsülés kapcsán a szakértő hozzátette, hogy ideje lenne túllépni azon a berögződésen, hogy megbecsülni, csak fizetéssel lehet, ugyanis egy szint után már nem az fog számítani, hogy 10 ezer forinttal magasabb fizetés kap a dolgozó, hanem az, hogy melyik munkahelyen becsülik meg jobban. Ha például nem kérik ki a véleményét, nem hallgatják meg, akkor az szintén azt erősíti, hogy nincs megbecsülve azon a helyen, ahol dolgozik. A vezetők sokszor tartanak tőle, hogy a továbbképzések után a dolgozók egyszerűen otthagyják a vállalatot, bezsákolva az extra tudást, vagy szakképesítést. Ez egyfajta bizalmi faktor, ami nélkül nem tud jól működni egy szervezet.Végül a dolgozók egészsége is egy fontos szempont, a szervezetek valamilyen szinten felelősséggel tartoznak a dolgozóik egészségi állapotáért. Egyre gyakoribbá kezd válni itthon is, hogy van konditerem, vagy masszázs az irodában, de ezek mellett hiába tűnik banális dolognak, elengedhetetlen az elégedettséghez a megfelelő minőségű étterem, a kínált ételek és a kávé is. Összességében tehát ez a három tényező - kulturális, fizikai, környezeti - foglalja össze, hogy mitől érzik jól magukat a munkavállalók. Amikor egy munkahelyen ezek együttesen megvannak, akkor már csak az a veszély maradt, hogy a dolgozók számára annyira kényelmessé válik az iroda, és annyi mindent el tudnak bent intézni, ott maradnak a délutáni edzésre, vagy az esti eseményekre, hogy szinte az egész életüket ott töltik, és nem "csak" azt a 90 ezer órát.