Egyszerre három irodaházat vásárolt az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő

Újabb akvizícióval növeli jelenlétét a Wing a dinamikusan fejlődő dél-budai alpiacon: a napokban aláírt adásvételi szerződés értelmében a vállalat tulajdonába került az Infoparkban található B, C és I irodaház, valamint a szintén az Infopark részét képező B és D parkolóház. A 2000-es évek elején és közepén épült "A" kategóriás irodaházak bérbeadható összterülete meghaladja a 30 ezer négyzetmétert: a B és I épületek területe együttesen megközelíti a 9 ezer négyzetmétert, míg a C épület 13 ezer négyzetméter bérbeadható területet kínál. A 2018-ban megvásárolt D épülettel együtt elmondható, hogy a Wing az Infopark többségi tulajdonosává vált és immáron közel 50 ezer négyzetméternyi területet birtokol. A vállalat célja az épületek bérbeadással történő hasznosítása, ez a B és C épületek esetében - az előzetes tárgyalások tükrében - már a közeljövőben megvalósulhat."Az akvizíció kiválóan illeszkedik a vállalat hosszú távú stratégiájába, amelynek köszönhetően a koncentrált dél-budai irodapiacon egyre jelentősebb ingatlan-portfólióval büszkélkedhetünk. A mostani tranzakció révén tulajdonunkba került három Infoparkos épület mellett a Wing tulajdonában áll a 2018 nyarán megvásárolt Infopark D irodaház, az általunk fejlesztett és nemrégiben átadott Ericsson Ház és a fejlesztés alatt álló Siemens-evosoft székház is" - tette hozzá