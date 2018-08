Eladtak egy 25 ezer négyzetméteres irodát a Váci úton

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Bár a 25 ezer négyzetméter alapterületű épület vételáráról nem állnak rendelkezésre információk, a bérbeadottság, a jellemző bérleti díjak és hozamszintek alapján készítettünk egy becslést a vételár lehetséges nagyságrendjéről.A Cushman & Wakefield legutóbbi tanulmánya szerint a Váci úti irodafolyosó 'A' kategóriás épületeinél 15,25 euró a jellemző bérleti díj négyzetméterenként havonta. Ugyanebben a kategóriában a jelenlegi hozamszintek 6 százalék körül alakulnak, a 97 százalékos bérbeadottság - a bérlők között a Celanese és a Citibank is megtalálható - pedig átlag feletti értékeket jelent. Ez alapján számításaink szerint 75-78 millió euró (kb. 25 milliárd forint) körül lehet az ingatlan piaci ára. Amennyiben a nagyméretű előbérleti szerződések alacsonyabb bérleti díjjal köttettek, mondjuk 13-14 eurón havonta, akkor az ár is ennek megfelelően módosul és leeshetett egészen 65-70 millió euróig, amire azért lehet esély.A megváltozott piaci kínálat, a piaci viszonyok arra ösztökéltek minket, hogy ne csak kész termékeket, pl. irodaházat vegyünk meg, hanem próbáljunk új utakon jó minőségű termékekhez jutni. A Promenade Gardens ennek egy jó példája. A telket megvettük építési engedéllyel együtt, és a korábbi telektulajdonossal kötött megállapodás alapján valósul meg az irodaház-fejlesztés. A generálkivitelezés, a bérbeadás a fejlesztő feladata, az Ingatlan Alap a végső, elkészült felépítményt vásárolja meg. Az Erste valóban az első ingatlanalap Magyarországon, amely a fejlesztés egy korai szakaszában szállt be egy projektbe, amikor még csak a telek volt meg. Továbbra is nyitottak vagyunk hasonló, kevésbé klasszikus megoldásokra.