Elárulták a szakértők, melyik a legjobb ingatlanbefektetés

A Közép-és Kelet-Európai régió befektetési volumene 2017-ben elérte a rekordnak számító 11,7 milliárd eurót, melynek legnagyobb része - közel 5 milliárd euró - a népesség szempontjából is első helyen álló Lengyelországba érkezett. Ezt követte Csehország több mint 3 milliárd euróval, majd Magyarország 1,7-1,8 milliárddal. Románia és Szlovákia iránt alacsonyabb volt a befektetői érdeklődés, de önmagukhoz képest ezen országok is jól teljesítettek.

Befektetési volumen a régió országaiban (millió euró), Forrás: CBRE Research

Tovább erősödhet a régió ingatlanpiaca

A nagy érdeklődés nem véletlen, az Oxford Economics mérése szerint a régióban tavaly 4,4 százalékos volt a GDP növekedése, megelőzve ezzel Nyugat-Európát, ahol az élen álló országokban 3 százalék körül volt ugyanez. Összességében viszont elmondható, hogy egész Európa gazdasága prosperál, ami mindenhol kedvez az ingatlanbefektetéseknek.A befektetői várakozások között zsinórban ötödik éve vannak többségben azok a vélemények, melyek szerint továbbra is növekedhet a globális befektetési volumen. A piaci veszélyekre sem árt azonban odafigyelni. A CBRE szakértői közül többen is kiemelték, hogy egy - a várakozásoknál erősebb ütemű - túl hirtelen bekövetkező kamatemelés veszélyes lehet a mostani stabil növekedésre, de olyan vélemények is elhangzottak, hogy az ingatlanok esetleges túlárazottságára is egyre inkább figyelni kell. Természetesen egy globális gazdasági sokk is alááshatja az erős bérlői keresletet, de ennek az előző két tényezőhöz képest jelentősen kisebb az esélye.Míg az elmúlt években az ingatlanbefektetők egyik legfontosabb szempontja a befektetett tőkének az ingatlan felértékelődésből történő növelése volt, addig mostanra inkább a bérbeadásból származó hozam szól leginkább az ingatlanbefektetések mellett. Ez szintén arra utal, hogy a mostani piacon a befektetők sem számítanak további jelentős áremelkedésre.A fentiek mellett a befektetési volumen szektorok közötti részaránya is változóban van. Az eddig éveken keresztül legnépszerűbbnek számító irodapiac elkezdett veszíteni vonzerejéből, akárcsak a kiskereskedelmi ingatlanok piaca, és a befektetett tőke egyre inkább az ipari/logisztikai, a hotel és az alternatív ingatlanbefektetésekhez vándorol.

Befektetők által leginkább kedvelt ingatlantípusok, Forrás: CBRE Research

Mire számítanak a szakértők?