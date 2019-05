Ingyen lehet sokkal jobb több millió magyar élete

A legújabb kutatások szerint manapság az úgynevezett VUCA környezetben élünk, ez az, ami meghatározza mozgásterünket. Az angol szavak kezdőbetűiből összerakott fogalom a folyamatosan változó, kiszámíthatatlan, egyre bonyolultabb és bizonytalanabb világra utal és az ebben való kiszolgáltatottságra is, ami ellen mégis lehet tenni.Hogyan néz ki ez egy munkahelyen? Bemegyünk és azonnal ránk zúdulnak a kérések, elvárások, feladatok, nagyon kaotikus ez a helyzet, ahol ráadásul napi szinten helyt kell állni. Folyamatosan túlingerelt itt mindenki.

forrás: pixabay.com

fiziológiai (mennyit tudunk pihenni, milyenek a fényviszonyok, zsúfolt-e a közvetlen környezetünk)

szociális(veszekszünk otthon, féltékenyek vagyunk, összetörik a szívünket)

érzelmi (fájdalmunk van, gyászolunk, örülünk)

kognitív (időnyomás a munkahelyen)

A legelső reakciónk egy hirtelen stresszhelyzetre az, hogy ütünk vagy futunk (cél a túlélés), ez automatikus válasz. Az eggyel fejlettebb reakció során már elgondolkodunk, de még nem mérlegelünk, a legjobb pedig az, amikor van elég idő arra, hogy az éppen megfelelőnek vélt választ adjuk.

A stresszkezelésnek számtalan módja van, de nem mindegyik elég hatékony - vagy mindenki számára egyformán üdvözítő. "A stresszhelyzetbe kerülés nem feltétlenül csak veszélyt hordoz magában, jelent egy esélyt-lehetőséget is, de ezt csak akkor látjuk, ha ennek észrevételére trenírozzuk magunkat" - mondta a szakértő. Ennek az előretervezésnek azonban az az ára, hogy nem vagyunk benne a jelenben: vagy azon rágódunk, hogy mi volt a múltban vagy azon aggódunk, hogy mi lesz a jövőben. Az úgynevezett mindfulness megközelítés új perspektívába helyezi ezt az egészet, ebben már fontosabb az "itt és most megélt élmény".



ELŐRE VISZ, HA

a változásokat kihívásnak tekintjük





merünk kockáztatni





merünk hibázni





megtanulunk nemet mondani





relaxációs módszereket használunk





lassítjuk rutin cselekvéseinket, hogy élvezzük azokat





Az a jó stresszkezelési technika, amikor egy extrém nehéz helyzetben nem összeomlunk, nem megtörünk, hanem megfelelően tudunk alkalmazkodni, helytállni, sőt, még növekedni is. Ez a képesség mindenkiben fejleszthető, empátiával, ami ebben az összefüggésben nem a beleérző képességet jelenti, hanem azt, hogy jól olvassuk a közvetlen környezetünket, észreveszünk olyan jeleket, amit más nem. Segíthet a humorral kevert kíváncsiság is, nyitottnak kell lenni az újdonságokra és az alkalmazkodásra.



Fontos még a mentális szívósság: képesek vagyunk ellenállni akkor is, amikor mások már nem tudnak, tartjuk magunkban, s ez által kevésbé szikár környezetünkben is a lelket. Itt jól jöhet, ha fejlesztjük saját magunk fölötti kontroll képességünket (érzelmeink és gondolataink fölött) és ellenőrzés alatt tartjuk hosszú távú céljainkat, elkötelezettségünk ez által is erős maradhat.







"Van egy ingerfeldolgozó kapacitása az agyunknak, (tudatosan és tudattalanul), ha ezt túllépjük, akkor nem bírjuk tovább, jön a stressz, ami először a testünkön jelenik meg, majd átmegy a gondolatainkba is és végül megjelenik a viselkedésünkben is." - mondtaklinikai szakpszichológus és szervezetfejlesztő a Skanska által szervezett szakmai beszélgetésen.Utalt rá, hogy a hihetetlenül felgyorsult technikai forradalom közepette manapság sokkal rövidebb idő áll rendelkezésre az így ránk zúduló ingerözön feldolgozására és az alkalmazkodásra. Kell egy optimális stressz szint, ami úgymond karbantartja a szervezetet, de a kontroll kulcsfontosságú - vélekedett. Gyakorlatilag minden körülöttünk lévő dologra stresszelünk, ezek négy csoportra oszthatók, de mindegyikre igaz, hogy az agyunk és a személyiségünk nyomot hagy a szervezetünkön.Az irodában nagyon nem mindegy, hogy milyenek a fény-és zajviszonyok, mennyien vagyunk egy adott területen, milyen sűrűn ülünk. Manapság egyre több helyen kell egyszerre több feladatot is ellátni (multitasking), de lehetnek alulterhelt időszakok is. Stresszelők lehetnek a munkatársakkal meglévő kapcsolatok vagy az adott szervezetben betöltött szerepekből adódó feszültségek. Például egy középvezető a főnökök és a beosztottai között gyakran érzi magát satuban, hiszen mindkét oldalról elvárásoknak kell megfelelni. A munkahelyi pszicho terror is nyomasztó lehet, hiszen senki sem tudja könnyen elviselni, hogy mondjuk, kiutálják a közösségből. A munka és a magánélet között is folyamatos a feszültség, mindkét oldalnak egyformán megfelelni szinte lehetetlen.