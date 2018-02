Itt születik a főváros új Váci útja?

A legtöbb iroda továbbra is a Váci úti irodafolyosón épül, amihez a jelenlegi fejlesztések 37 százaléka köthető, de szintén jelentős Nem-központi Pest, Pest központ és Dél-Buda részesedése, ahol a jövőben további élénkülésre számíthatunk."A jövőben várhatóan tovább erősödik Dél-Buda szerepe mind iroda-, mind lakópiaci helyszínként. Ahogy a helyi lakosság és a cégek száma is valószínűsíthetően tovább nő a XI. kerületben, úgy ez az alpiac a következő években is a fejlesztők egyik kedvence lesz. Egész Budapesten, így Dél-Budán is egy nagyon dinamikus verseny tapasztalható a fejlesztők, beruházók között a legjobb telkekért, illetve a legstabilabb és kapacitásban is megfelelő kivitelezőkért. A munkaerőhiány eredményezte béremelkedésre, a kivitelezési költségek jelentős növekedésére, valamint a bérlői aktivitás élénkülésére reagálva a bérleti díjak további emelkedésnek fognak indulni" - mondta elNoha jelenleg nem Dél-Budán épül a legtöbb irodaház, mégis ez a leggyorsabban fejlődő alpiac: 2016 végén az irodák mindössze 4 százaléka állt üresen, 2017 utolsó negyedévében ez a mutató már csak 3,3 százalékos volt. A kínálat azonban jelentős bővülés előtt áll. 2019 végéig több mint 400 ezer négyzetméter irodaterületet adhatnak át, melyből mintegy 250 ezer négyzetméter szabad, ennek kb. tizedét a BudaPart GATE teszi ki - tette hozzá a szakértő. A következő években ráadásul a Kopaszi-gát környékén további jelentős irodaterületek jöhetnek létre, így nem kizárt, hogy összterületben Dél-Buda előbb-utóbb megközelíti majd a Váci úti irodafolyosót.

Bérleti díjak

A bérleti díjak mostanra rendre 2-3 euróval magasabbak, mint néhány évvel ezelőtt. Ez a Váci úti folyosón 12-13 euró helyett 15 euró feletti bérleti díjakat jelent négyzetméterenként, míg a központi üzleti negyedben (CBD) 20-22 helyett 24 eurót.

A cégek szempontjából azonban mégsem ez teszi ki a legnagyobb költségemelkedést, mivel az átlagos munkabérek még nagyobb ütemben nőttek. Összességében ezért hiába mentek feljebb a bérleti díjak, elképzelhető, hogy egy adott cég egy főre jutó kiadásában még csökkent is ennek aránya. A jövőben a piacon megjelenő spekulatív irodaterületek miatt viszont lelassulhat a bérleti díjak emelkedése, de a megemelkedett kivitelezési költségek feltehetően akkor sem teszik lehetővé, hogy azok, a néhány évvel ezelőtti szintre essenek vissza.