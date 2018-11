Jöhet a Google-értékbecslő? Érdekes jövőt vázoltak fel a szakértők

A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group. ÁTTEKINTÉS

Az automatizáció új kérdéseket vet fel az értékbecslésben. Ki osztja meg, ki hagyja jóvá az adatokat az automatizáció során? Az értékbecslőnek sokféle képessége van, többek között tudja, hogy mire van szüksége pontosan az ügyfélnek - mondta el

Ha azt feltételezzük, hogy a munkák fele meg fog szűnni, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy mit fog csinálni az a sok ember? Úgy gondolom, hogy a munkák megszűnése mellett újabbak is létrejönnek. A gépek sok mindenben jobbak, mint az emberek, tudnak tanulni az adatokból és képesek előrejelzést adni abból, amit tapasztalnak. Az adatokat viszont strukturálni kell, ami az adattudományok fontosságát erősíti. Németországban például 2000 különböző helyről lehet adatokat gyűjteni - mondta elEgy kutatás szerint a lakóingatlanokkal kapcsolatos munkák 90 százaléka 20 éven belül automatizálható lesz, de az ember végső soron nem lesz kiváltható, a nem standard ingatlanok esetében továbbra is kell az ember. Mi napi szinten 380 forrásból gyűjtünk adatokat, így az adatok jó minősége elengedhetetlen, viszont egy értékbecslés során olyan szubjektív vagy nehezen mérhető tényezők is bejönnek a képbe, mint az ingatlan likviditása, a környék hangulata vagy a biztonság - hívta fel a figyelmet Ha nem is 5-10, de 20-30 év alatt minden megváltozik, ezt el kell fogadnunk. Bár az embereket nem lehet 100 százalékosan kiváltani, az értékbecslések automatizációja csak idő kérdése. Az persze egy másik kérdés, hogy mennyire bízunk meg ezekben az értékekben, de mint más területeken is látjuk, a robotok hibázásának esélye relatíve alacsony. Nem lepődnék meg, ha 10 éven belül létrejönne egy "Google valuer", ami megoldja a világ összes értékbecslését. Ha ma még utópisztikusnak is tűnik, néhány évtized múlva minden ingatlant számítógépek fognak értékelni - vélekedett