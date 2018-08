Lebontják a Váci út egyik legmagasabb toronyházát

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Az 1979 és 1981 között épült ház mára jelentősen leromlott, teljes körű korszerűsítésre szorulna, ráadásul a Váci úti irodafolyosó fejlődése miatt a fejlesztők is inkább új építésű irodaházakban gondolkodnak, semmint felújításban. A mellette lévő telken álló Vision Towers irodaház is például az egykori Volga szálló helyén jött létre.A magasház új tulajdonosa a Skanska , aminek nevéhez többek között olyan budapesti irodaházak tartoznak, mint a Nordic Light vagy a Mill Park . A cég a bontás utáni terveiről a Portfolio Ingatlannak az alábbi nyilatkozatot tette:"A Skanska Magyarország Ingatlan Kft. irodák építésével és fejlesztésével foglalkozik hosszú ideje Budapesten. Ezen a telken is egy modern, jövőképes irodakomplexum építését tervezzük, további részletek megosztása azonban túl korai lenne. Jelenleg az ősszel átadásra kerülő Mill Park projekt fejlesztésére fókuszálunk."