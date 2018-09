Mi a garancia a SZIT-es osztalékra? Megszólaltak a cégvezetők

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A SZIT-ek piaci szerepével a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum konferencián kiemelten foglalkozunk, ahol az érintett szereplők, a szakma legfontosabb képviselői vitatják meg álláspontjaikat.

Korábban felröppent a hír, hogy egy törvénymódosítást követően a SZIT-ek számára nem kötelező a nyereség legalább 90 százalékát mint elvárt osztalékot a részvényesek számára kifizetni, aminek következtében akár el is eshetnek az elvárt osztaléktól a kisrészvényesek. Ez főleg azon társaságok esetében valós kockázat, ahol a közkézhányad alacsony, a többségi pakett pedig koncentrált.Míg a régi szabályozás nem vette figyelembe a Ptk. által a részvényeseknek garantált döntési szabadságot, addig az új törvény értelmében a SZIT-ek ügyvezetése továbbra is köteles javaslatot tenni az elvárt osztalékra, a részvényesek viszont dönthetnek akár úgy is, hogy nem kérnek a nyereségből részesedést, vagy megelégednek kisebb osztalékaránnyal. A módosítás a SZIT-ek számára lehetővé teszi, hogy osztalékfizetés helyett beruházzanak, vagy például ingatlanfejlesztési projektbe fogjanak anélkül, hogy a társaságiadó-mentességük veszélybe kerülne.a Világgazdaságnak azt mondta: a társaság menedzsmentje nem módosította korábbi álláspontját, amely szerint eredménye minimum 90 százalékát kifizeti a részvényeseinek osztalékként. Hasonló visszajelzést adott avezetősége is. Válaszlevelükben jelezték, hogy a társaság tartja magát a legalább 90 százalékos osztalékfizetéshez, a rendelkezésre álló szabad készpénzállomány figyelembevételével.