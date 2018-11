Miért ne lehetnénk akár 2-3 évig is a csúcson?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

Magyarország piaca nincs kimondottan veszélyben, ha ugyanis a jövőben gazdasági visszaesés következik be az globális lesz, a hozamok viszont Magyarországon még most sem rosszak, ezért nálunk van egy kis tartalék a többi országhoz képest. A következő 12 hónapban a legnagyobb nyomás az alapkamat irányából jöhet, esetleg a prémium bevásárlóutcáknál, de ezek sem jelentős veszélyek. A 2009-es helyzethez képest most sokkal erősebb a hazai befektetési tőke a piacon, ezért a mostani helyzetben nem következne be az, hogy egy esetleges válság hatására a tőke is eltűnik - mondta el

Miért ne lehetnénk 2-3 évig is a csúcson?

Bárhol is vagyunk most a csúcshoz képest a lényeg, hogy a piacon erős fundamentumok vannak. Az indikátorok szerint bár globálisan vannak kisebb viharok, Magyarországgal kapcsolatban pozitív vagyok - mondta el, aki szerint, egyetértve a teremben ülők többségével a jövőben Kínából, a Közel-Keletről, Dél-Afrikából és Dél-Koreából egyaránt érkezhet befektetési tőke az országba. Az utóbbi időben Magyarországon is egyre gyakrabban merül fel a magasházak építésének kérdése. Nemzetközi példák alapján úgy gondolom, hogy ennek ott van létjogosultsága, ahol kimondottan magasak a telekárak, vagy egyéb jogi okai vannak. Magyarországon viszont sem a jogi szabályozás, sem a telekárak nem indokolják felhőkarcolók építését - tette hozzá a szakértő.A magasépületek szabályozásával kapcsolatban hosszabb tárgyalásokra van szükség, ráadásul a fejlesztőknek egy normál épület esetében is meglehetősen sok kockázattal kell számolniuk. Elég, ha csak a munkaerőhiányra gondolunk, ami már önmagában késleltetheti a projektek átadását. Ilyen környezetben a fejlesztők számára nem indokolt vállalni egy magasépület kivitelezésével járó extra kockázatokat - tette hozzáA piaccal kapcsolatban én is optimista vagyok, a csúcs után sem kell feltétlenül zuhanásnak jönnie. Miért ne lehetnénk akár 2-3 évig is a csúcson? Az utóbbi időben nőtt a hazai tőke aránya, ami a többség szerint, ha eléri az 50 százalékot már egy egészséges szintnek számít, de fejlesztői szemmel úgy gondolom az sem baj, ha ennél is magasabb arányt ér el. Az épületek magasságát nem feltétlenül kellene korlátozni Budapesten, ugyanis egyrészt még rengeteg barnamezős fejlesztési lehetőség van, másrészt egy magasépület kivitelezése 25-30 százalékkal drágább egy normál magasságú épületnél, ezért sem várható azok tömeges megjelenése. Magyarországon jelenleg 60 ezer építőmunkás hiányzik a válság előttihez képest, ami komoly korlátot jelent a fejlesztők számára. Ha ma valaki nem tartja be a határidőket akkor sem lehet megbírságolni, mert, ha elmegy, akkor egyáltalán nem lesz senki, aki dolgozna. Ebben ráadásul a jövőben sem várható változás, ami viszont elősegítheti a hatékonyabb, magasabb szintű technológiák terjedését - hívta fel a figyelmetBár mi nem építünk magasépületet, az építési költségek valóban befolyásolják az épületek magasságát. A közelünkben épülő MOL székház egy jó színfoltja lesz a városnak, de az új munkaerőkörnyezetben a fejlesztőknek különösen figyelniük kell a dizájnra. A 10 évvel ezelőttihez képest például egy homlokzat kialakítása közben a költségek sokkal könnyebben elszállhatnak és a határidőket is nehezebb tartani. A mai piacon a növekvő kivitelezési költségeket növekvő bérleti díjakkal kell kompenzálni, ami a hozamok csökkenésével jár. Az alacsony üresedési ráta azonban pozitív a jövőre nézve - foglalta össze