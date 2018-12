Milliókat spórolhatnak a cégek a legújabb technológiákkal

Vajon a rendszer fajlagos kiépítési költségei mit jelentenek az energiamegtakarítás költségeinek függvényében? Drágább egy fenntartható, zöld épület kialakítása a hagyományosnál? - tette fel a kérdéseket a szakértő.Az épületek a XIX. században alacsony technológiával készültek, majd a XX. században egyre több műszaki eszköz és tartalom jelent meg bennük, a XXI. században pedig a technológiai eszközökről átkerült a hangsúly a mérnöki teljesítményekre, a környezetre, az épületek fenntarthatóságára és időtállóságára. A zöld épületek kapcsán elmondható, hogy az emberek többsége drágábbnak véli a kiépítését, mint amennyibe valójában kerül. A felmérések szerint az iparág 1-29 százalékos árprémiumot társít a zöld épületekhez, a valóságban azonban ez 0-12 százalék között van, vagyis, alig kerül többe a kivitelezése, mint egy hagyományos épületnek.

Figyelembe kell azonban venni az életciklust és az épületnek a benne lévő emberekre gyakorolt hatásait is. A hatékony belső klíma és vízmegoldásokkal jelentősen csökkennek az épületek élettartama során a fenntarthatósági költségek, alacsonyabb melegvízköltségek, alacsonyabb energiaszükséglet, az előregyártott elemek alkalmazása pedig már a kivitelezés során jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.A hoteleknél a cég termékei például a levegő hűtését adó rendszer esetén gyorsítja a megtérülést a hagyományos rendszerekhez képest. Bár nem minden rendszer olcsóbb, mint a fancoil, az élettartamuk hosszabb, így az életciklus-költségük minden esetben kedvezőbb, ami az épületek értékére is pozitív hatással van.Az irodák esetében az előregyártott műszaki elemek alkalmazásával nemcsak a költségek lesznek alacsonyabbak, hanem akár 35 százalékkal gyorsabb lehet a kivitelezési idő, ami a munkaerőköltségek szempontjából is jelentős megtakarítás. Az épületek energiafogyasztásának, a befektetési és a működési, valamint az emberi erőforrás összesített költségéből 80 százalékot tesz ki az emberek fizetése, ezért, ha romlik a produktivitás, az a cégnek a legnagyobb veszteség. Ha egy olyan megoldást alkalmaznak egy irodaházban, amely javítja a benne dolgozók produktivitását, az a legnagyobb érték egy bérlő cég számára.