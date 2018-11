Milyen irodában fogunk dolgozni tíz, húsz vagy akár harminc év múlva?

A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group. ÁTTEKINTÉS

A munkaadók és az alkalmazottak egyre inkább az egyediséget keresik a munkahelyek kialakításánál. Az igények folyamatosan változnak, nő az igény a kommunikációra és előtérbe kerül a "work-life balance". A változás folyamatos, így a jövőben évek helyett akár a napokban való gondolkodás lesz az általános. Az, hogy egy munkahelyen különböző generációk dolgoznak együtt kimondottan pozitív, a felmerülő problémákra egy fiatal és egy idősebb dolgozó is más megoldást találhat - mondta elNem újdonság az, hogy utóbbi években folyamatosan nő a coworking népszerűsége, de vannak cégek, akik számára ez már csak adatvédelmi okokból sem valós alternatíva. Ilyenek például a jogi cégek, akik olyan bizalmas adatokkal dolgoznak, amelyek nem teszik lehetővé a közöségi irodában való munkát - hívta fel a figyelmet. A szakember szerint a piaci siker kulcsa a flexibilitás, ami nemcsak egy trend, hanem egy gondolkodási mód is. A fiatalabb és idősebb generáció egyaránt tanulhat egymástól, amihez a technológia teremtheti meg a kapcsolatot. A technológiának viszont az egyes jogi esetek elemzésekor is nagy szerepe lehet, például számítógépes előrejelzések készítésekor.

A tulajdonosok kezdik felismerni, hogy az épületeiknek vannak adataik, amiket fel tudnak használni, hogy ennek köszönhetően jelentősen javuljon a szolgáltatások minősége. A technológia azonban a generációs különbségek leküzdésében is segíthet és a munkavállalók közti kapcsolatot is erősítheti. A különböző platformok integrációjában nagy potenciál van - vélekedettA bérbeadók folyamatosan figyelik, hogy a különböző modelljeik hogyan működnek, mik a legjobb stratégiák. A közösségi irodában nagyon fontos a bérlők integrációja, vagyis az, hogy a különböző profilú cégek hogyan tudnak egy épületben, egymás mellett dolgozni. Ezen túl a technológia a tranzakciómenedzsment-szolgáltatások, például a területek bérbe adásának online lebonyolítása során is jobban előtérbe kerül - mondta el A panelbeszélgetésünk egyetlen hátránya, hogy mindannyian fiatalok vagyunk, miközben jelenleg öt generáció dolgozik együtt a munkaerőpiacon. Az viszont tény, hogy ma már a bérlők diktálnak, az ő igényeik szerint kell az épületeket kialakítani, amihez mérni, elemezni, monitorozni kell a viselkedésüket, hogy az igényeiket a lehető legjobban ki lehessen szolgálni. A nagy szervezetek felelőssége, hogy a megfelelő környezetet megteremtsék, jó munkaadónak kell lenniük, a vonzó kultúra érték a cég számára. Az innovációkkal kapcsolatban pedig bármilyen alkalmazás sikeres lehet, ami segíti a mindennapi életet, például, hogy melyik útvonalon érünk haza a leghamarabb a munkából - mondta el