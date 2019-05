Repülő autók helyett drónokkal járhatunk munkába - Hamarabb eljön, mint gondolnád

Schannen Frigyes magyarországi ügyvezető igazgató Roland Berger Schannen Frigyes a budapesti iroda ügyvezető partnere. 2000-ben csatlakozott a Roland Berger müncheni irodájához, majd ezt követően 2006-ban a budapesti iroda ügyvezetője lett. A Közép-és Kelet-európai biztosítási üzletág... Tovább »

Részletekért kattints ide

A jövő városának közlekedési és szállítási lehetőségei is fontos témája lesz a június 4-én megrendezésre kerülő Future City 2019 konferenciának. Látogass el a rendezvényre, hogy megtudd, mitől lesz egy város "smart city" és hogy mit hoz a jövő a városi közlekedésben! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mihálovits András, szerkesztő, Millásreggeli

Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, BKK volt vezérigazgatója

Zách Dániel, újságíró, Totalcar.hu Informatikai Kft.

Még vannak megválaszolatlan műszaki és jogi kérdések

BudaPart Gate 1117 Budapest, Dombóvári út 27 Kiadó terület: 11011m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

Az együttműködés a kulcs

Budai Walzer I. ütem 1117 Budapest, Budafoki út 215. 260 db lakás

28 - 91 m2 alapterület Átadás:

2021. máj 27 - 82.3 M Ft Ajánlatot kérek

Dubajban, Szingapúrban, Los Angelesben és Dallasban tervezik kísérleti mintaprojekteket indítását a 2020-as évek elején, míg más városok - például Németország - gyorsan követhetik őket. A tanulmány szerint világszerte jelenleg mintegy 75 cég foglalkozik személyszállításra alkalmas drónok fejlesztésével."Arra számítunk, hogy az utasdrónok a városon belüli és a regionális utazások tekintetében is reális közlekedési eszközök lesznek a következő öt-tíz éven belül" - mondta. "Az akkumulátor-technológia és az önvezető rendszerek fejlődése jelentős lökést fog adni ennek a szektornak."Bár a következő néhány évben a személyszállító drónok világpiaca még viszonylag szűk marad - a cég szakértői előrejelzése 3000 drónnal számol a légtérben 2025-ig - az ezt követő években exponenciális növekedés várható, ahogy a drónok beszerzési és üzemeltetési költsége is jelentősen csökkenni fog a helikopterekéhez képest.A tanulmány szerzői azt várják, hogy kezdetben a légi járművek ezen új generációját elsősorban repülőtéri transzferekre, illetve személyek városon belüli és városok közötti szállítására fogják használni. "A személyszállító drónok átalakíthatják a városi mobilitási mixet - jelentette ki Schannen Frigyes. A megfelelő keretek között pedig hozzájárulhatnak a dugók enyhítéséhez is, amelyek jelenleg annyira gyakoriak a közlekedési hálózatainkon.A konferencián a jövő közlekedéséről az alábbi szakemberek mondják majd el gondolataikat:Az, hogy hogyan fog valójában kinézni az első városi közlekedésben használt drón még vita tárgya. Az ígéretes jövőbeni tervek között szerepelnek többek közt úgynevezett multikopterek vagy kvadkopterek, döntött szárnyas légi járművek, függőleges fel- és leszállásra képes járművek (Vertical Takeoff and Landing - VTOL), valamint különféle hibrid konstrukciók is. Míg a különböző rotormeghajtású megoldások a belvárosi használatban lehetnek ideálisak, ahol kevés hely áll rendelkezésre, a gyorsan mozgó VTOL járművek a nagyobb távolságok megtételére lehetnek jók.Néhány szabályozási akadályt is el kell még hárítani. Az elektromos meghajtású utasdrónoknak nem csak megfelelő töltőállomásokra és szervizekre van szükségük, hanem biztonságos és engedélyezett folyamatokra és például leszállási pontokra is. A megfelelő helyszíneket pedig gyakran nehéz megtalálni - mondta el a szakértő.Az elektromos légi járművek működéséhez erős 5G/6G mobilhálózat is szükséges, amely garantálni tudja a kommunikációt az irányító központokkal és más felhasználókkal is a felszínközeli légtérben. Mindemellett a szabályozó is kihívásokkal szembesül, mivel a felelős felügyeleti szervek, a különböző légtérkategóriák és az új technológia jogi kérdései jelenleg még meghatározásra várnak.A célzott partnerségeknek kiemelt jelentősége lesz az utasszállító drónok sikerében. Példaként itt van Ingolstadt esete, ahol a bajor állam 14 másik európai hatósággal működik együtt (többek között Genf, Hamburg, Brüsszel, Antwerpen és Toulouse városában) az EU Urban Air Mobility Initiative (Városi Légi Mobilitás Kezdeményezés) keretében. A német szövetségi kormány és a Bajor Szabadállam mellett Ingolstadtnak sikerült bevonnia a projekt indításába az üzleti szférát, a környező repülőtereket és más szereplőket is. A felek együtt fognak dolgozni azon, hogy meghatározzák a potenciális használati eseteket és a tesztrepülések indításához szükséges előfeltételeket.