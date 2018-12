Szárnyal az irodapiac, rekord lehet az idei év

Török Árpád MRICS vezérigazgató TriGranit Török Árpád több mint húsz éve aktív szereplője a nemzetközi ingatlanfejesztő- és tanácsadói szakmának, ebből 15 évet a TriGranit színeiben eltöltve. Azt megelőzően a Cushman & Wakefield magyarországi és görög... Tovább »

Az év első 9 hónapjában a kivitelezési fázisba lépő beruházások értéke meghaladta a tavalyi egész évit, 2017 azonos időszakához képest pedig a növekedés 43 százalékos volt. 2018. január és szeptember között összesen 178 milliárd forint értékben indultak meg építési munkák a szektorban, melyből a harmadik negyedév 80 milliárd forintos Aktivitás-Kezdés mutatója az eddigi egyik legmagasabb összeget jelentette."A 2018-as nagyságrendileg 250 ezer négyzetméternyi új bérbe adható irodaterület a budapesti irodapiac átadási volumenének tetőpontját jelenti - az elmúlt 12 évben ugyanis csak 2008 és 2009 teljesített jobban 280 ezer, illetve 360 ezer négyzetméternyi bérbe adható terület átadásával. Ezzel szemben a 2019-es és 2020-as, a budapesti modern irodapiac 4,5-5,5 százalékát kitevő, rendre 160 ezer, illetve 180 ezer négyzetméter újonnan átadott irodaterület sokkal inkább tűnik egy olyan egészséges számnak és aránynak, amely hosszú távon is piaci tendencia maradhat." - nyilatkozta"A válságot megelőző eseménydús évek egy speciális időszaknak tekinthetők, mivel a késői 1990-es évek után a teljes magyar új irodaállományt fel kellett építeni. A válságot követő évek pedig szintén egy különleges időszakot jelentettek, ugyanis 2011 és 2015 között mindössze 300 ezer négyzetméternyi új irodaterület került ki a piacra. Figyelembe véve, hogy a 2016-17-es években a nettó abszorpció 130-170 ezer négyzetméter GLA-t - az irodaállomány 4-5 százalékát - tette ki és az üresedési ráta a 2016-os 9,5 százalékról 2017 negyedik negyedévére 7,5 százalékra csökkent, egy 4-5 százalékos, azaz körülbelül 140-170 ezer négyzetméter GLA éves emelkedés az új irodaállományban egy reális hosszútávó célt jelentett. Arról nem is beszélve, hogy az urbanizáció globális szintű tendenciája szintén elősegíti ezt a trendet, ami a regionális városok közül Budapesten is várhatóan a vidékről érkező nagyszámú munkavállalót fogja vonzani, akik a multinacionális vállalatoknak szakképzett munkaerőt jelentenek majd." - tette hozzá a szakértő.

2018-ban kezdődött meg több jelentős beruházás kivitelezése, köztük például az OTP M12 irodaház, a Váci Greens E és F épülete, illetve aépítése, melyeknél az utóbbi években alig akadt nagyobb bekerülési összegű projekt. Az irodaépítések esetében a negyedik negyedévben is magas lehet az Aktivitás-Kezdés mutató értéke, októberben vette kezdetét ugyanis a MOL Campus építése, amely az elmúlt évek legnagyobb irodafejlesztési projektje.Szintén jellemző, hogy a korábban elindított beruházások közül egyre több készül el, az idei év első három negyedévében 2,5 szeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest a befejezett irodaprojektek összértéke, összesen 140 milliárd forintos összegben került sor irodaátadásokra. Befejeződött például a Telekom Székház építése a Könyves Kálmán körúton, illetve szintén átadták a Mill Park Irodaházat. De nem csak a fővárosban került sor átadásokra, szeptemberben Debrecenben elkészült a Forest Office projekt is. Az idei évben pedig az átadások is tovább folytatódhatnak, várhatóan véget ér a Karmelita épületegyüttes megújulása, illetve a HillSide Offices építése is.