Tartson velünk a használati melegvíz-előállítás jövőjébe! (x)

Többek között az időhiányra is hatékony megoldást nyújtanak a kivitelezők és a tervezők részére is az Uponor előreszerelt egyedi hőközpontjai és mérőszekrényei.A mérőszekrények esetében egy komplett megoldást kínál az Uponor falba süllyeszthető és falon kívüli kivitelben egyaránt. A mérőszekrények tartalmazhatnak hidegvíz-, meleg víz-, és hőmennyiség-mérési lehetőségek számára beépített műanyag passzdarabokat, valamint gumírozott csőbilincses megfogásokkal rögzített golyóscsapokat. Igény szerint egyéb szerelvényekkel is kiegészíthető a szekrény, a teljesség igénye nélkül például visszacsapó szelepekkel, vagy egyéb szabályzószelepekkel.A kialakítást tekintve az Uponor teljes mértékben képes alkalmazkodni az igényekhez, függetlenül attól, hogy a szekrény melyik részén található a méretlen, belépő csőszakasz, és melyiken a mért, kilépő vezetékek, ezzel is rugalmassá és költséghatékonnyá téve a szerelést.

A társasházak esetében is egyre fontosabb szerepet játszanak ezek a tényezők és az egyedi mérhetőség is. Ezeket nem csak az előzőekben bemutatott egyedi mérőállomásokkal tudja biztosítani az Uponor, hanem az ugyancsak előreszerelt Uponor hőközponti egységekkel is.Az Uponor hőközpontok minden esetben el vannak látva egy nagy teljesítményű hőcserélővel, melyek előnykapcsolásban készítik a használati meleg vizet. A nagy teljesítményű hőcserélő következtében alacsony primer fűtési előremenő hőmérséklet alkalmazása lehetséges, amivel természetesen az üzemeltetési költségek csökkenthetőek, valamint az épületgépészeti berendezések élettartama növelhető.Az Uponor hőközpontok helyi (lakásonkénti) HMV termelése a beszerzési-, és az üzemeltetési költségeket is csökkentheti egy hagyományos központi meleg víz előállítással működő rendszerhez képest. A beszerzési költségeket tekintve nincs szükség HMV tartály alkalmazására, valamint elhagyhatóak a vízvezeték és cirkulációs strangok, amivel ráadásul a gépészet számára szükséges alapterületet is csökkenthetjük. Ez a megoldás így további, a lakók számára értékesíthető négyzetmétereket tud felszabadítani, ami extra profitot eredményezhet a beruházók részére. HMV tartály, és felszálló vízvezetékek hiányában a fellépő hőveszteség jelentősen kisebb lesz, továbbá a hőcserélő csak vízelvételi igényeknek megfelelően kerül felmelegítésre, ami mind az energiahatékony üzemeltetést segíti.Tudjon meg még többet az Uponor Combi Port és Aqua Port előszerelt hőközpontokról Napjainkban az üzemeltetési költségeken kívül a higiénia is meghatározó tényező az épületgépészetben. A rendszer felépítését tekintve tehát nem található 'pangó' meleg víz a hálózatban, így a legionella baktérium kialakulásának a kockázata is minimálisra csökken, biztosítva ezzel azt, hogy a csapból kifolyó víz a lehető legjobb minőségű legyen - friss, biztonságos és baktérium mentes.

Az Uponor hőközpontokat is ugyan az a modularitás jellemzi, mint a mérőszekrényeket. Ezeket a berendezések is teljes mértékben az adott projekthez szabhatók, és a teljesítendő igényekhez igazíthatók. Különböző teljesítményű hőcserélőkkel, mérőórák számára beépítet műanyag passzdarabokkal, szabályozó egységekkel és szelepekkel, valamint akár komplett cirkulációs ággal és a hozzá tartozó szivattyúval is elláthatóak a hőközpontok. Az Uponor immár komplett megoldást kínál HMV termeléstől egészen a csapolóig.