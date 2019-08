A Váli völgy lehetne az új magyar Eldorádó, Felcsút meg a központja

A nagyot álmodás mintapéldánya, hogy lakóparkként árulnak egy bedőlt majd feltámasztott sorházi projektet Felcsúton. Nyolc db, belső kétszintes, nappali+3-4 szobás, 110 négyzetméteres ingatlanok ezek, amiket szerkezetkészen 29, kulcsrakészen 35 millió forintért lehet megvenni. A sorházi lakások most az egyik nagy közvetítő hálózat kínálatában is szerepelnek. Falusi CSOK-ra azonban nem számíthat az, aki ide költözne, a település ugyanis nincs rajta a hivatalos listán, mert növekvőben van a lélekszám.Ám ott van a vele szomszédos Alcsútdoboz, ami ennek a sokak szerint kincsesbányának, egyfajta potenciális magyar Eldorádónak (Váli völgy) a része, amihez még hozzá sorolják Vált és Kajászót is. Érdekes ellentmondás, hogy miközben Alcsútdoboz a viszonylagos olcsósága és jó elhelyezkedése miatt keresett lett, a településen - Felcsúttal ellentétben - csökkent a lakosságszám, méghozzá öt százaléknál nagyobb arányban 2003-2017 között, így ott már igényelhető a falusi CSOK.

Elavult az állomány, épp ezért lehet vadászni

Jönnek a befektetők? Fejér megyében - az OTP Lakóingatlan Értéktérképe szerint - az átlagos árváltozás 20 százalékos volt 2018-ban a megelőző évhez képest.A Bicskei járásban 30 százalék fölötti, az Érdiben 20-30 százalék közötti drágulást rögzítettek, míg a völgynek is otthont adó Martonvásáriban 5-10 százalékos volt az emelkedés. A Váli völgy körzetének áremelkedése jelentősen elmarad a vele szomszédos járásokétól, így egyáltalán nem kizárt, hogy a nyomott árak miatt kisebb családiházas fejlesztések vagy tömegesebb ikerház beépítések kezdőnek.

Felcsúton ingatlanpiaci szempontból is új időszámítás van. Tavaly és idén akkorát ugrottak az árak, hogy kikerekedett a piaci mozgásokat jól ismerők szeme is. Korompay Rita, a GDN hálózathoz tartozó és hat éve Alcsútdobozon működő Völgyvidék ingatlan iroda tulajdonosa arról számolt be, hogy a 2017-ben még 6 milliós vályogház idén már 8-9 millióért cserélt gazdát, a régebbi kockaházak 20-22 millió alatt nem elérhetőek, a 90-es években vagy utána épült kétszintes ingatlanokért pedig legalább 30 milliót kérnek. A korábbi évekhez képest itt és az egész völgyben sok a felújítás és még több lehet, ha lesznek, akik élnek a különféle támogatási és hitel lehetőségekkel. "Kivitelezőt azonban nagyon nehezen találni, de a közösségi média segíthet, erre több példa van" - fűzte hozzá.A KSH szerint évente 20-30 ingatlan cserél gazdát Felcsúton. Az elmúlt egy évben a Duna House által közvetített adás-vételek a térségben 20 millió forintos átlagáron zajlottak. Mindkét közvetítő cég képviselője megerősítette azonban, hogy kínálati hiány van a közepes, modern ingatlanokból. Oldalhatárra épült, korszerűtlen parasztházból és háromszintes, szintén elavult "hodályból" viszont túl sok is van, ezekre nincs kereslet. Felcsút Fő utcájával párhuzamos utcában viszont már 50 milliót kérnek egy újszerű, 120 nm-es, 660 négyzetméteres kerttel kínált házért. Az árban medence, klíma és elektromos garázskapu is van.A helyi viszonyokat jól ismerők szerint a legtöbb betelepülő Budapestről jön Felcsútra és körzetébe. Érkeznek még Érdről és Székesfehérvárról is, többségük családos, sokuk olyan szakmát visz, amihez nem kell gyakran valamelyik nagyvárosba utazni. Olyan ingatlanokat keresnek, amihez nagy telek tartozik, legalább 600-800 négyzetméter, tudni olyan vevőről is, aki lovas farmjának szeretne helyet találni. A nagyobb forgalomra számító GDN-es irodavezető egyenesen azt mondta, hogy "telek nagyhatalom vagyunk", azt érdemes kihasználni.

Felcsút vs. Fehérvár

A közvetítők a viszonylagos nyugalmat, a rendelkezésre álló nagyobb telkeket és azt emelik ki, hogy viszonylag gyorsan lehet megközelíteni Budapestet, Fehérvárt és Érdet. A mostani új hullám elsődleges oka azonban bizonyosan az, hogy még mindig nyomottak az árak Felcsúton és a völgyben. Egy jobb pesti panel áráért közepes vagy esetleg jobb állapotú házat lehet venni, méretes telekkel. Ezt használják ki sokan. Ők egyebek között az ilyen kezdetű hirdetésekkel találkoznak:De nem csupán Felcsút és közvetlen környéke, hanem maga Fejér megye egésze is úgy jön fel a piacon, mint a talajvíz. A megyeszékhely mellett néhány kistelepülés és a Velencei tó is akkora sztár lett, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Kettős agglomerációs hatás is a háttérben állhat. Egyrészt sokan ingáznak Fehérvárra a kisebb városokból, falvakból, másrészt a tótól vonattal gyorsan elérhető a főváros is, ezért a Velencei tó körzete látványosan felértékelődött, ami immár a forgalomban és az árakban is meglátszik. Velencén, Gárdonyban és Kápolnásnyéken - különösen az új építésű házak esetében - jóval meghaladják az árak a megyei átlagot és közelítik a fővárosi mutatókat.Felcsúthoz képest természetesen Székesfehérváron nagyságrendekkel nagyobb a forgalom, évente körülbelül 1500-1600 ingatlan cserél tulajdonost. A Duna House tapasztalatai szerint a többi vidéki városhoz képest kevésbé zuhantak anno az árak és most a felfelé ívelő szakaszban is kiegyensúlyozottabb volt az emelkedés. "Újépítésű ingatlanból kevesebb épül, ezek fokozatos megjelenése nagyon jót tenne a város ingatlanpiacának" - vélte Benedikt Károly marketing és pr vezető.Székesfehárváron jelenleg három nagyobb társasházi beruházás dobja meg az újlakás-kínálatot. Egy közepeset (Park Város, 87 lakás) a közelmúltban fejeztek be, a legnagyobbat (Campus Sétány, 199 lakás) elvileg augusztusban adják át, a legkisebbet (Garden, 36 lakás) 2020 márciusára időzítették. A Portfolio augusztus végén azt tapasztalta a helyszínen, hogy a városhoz szinte hozzánőtt Kisfaludon nagyobb családiházas telep formálódik, a szomszédos Pákozdon ugyancsak beépítés alatt van egy óriási terület, közel a Velencei tóhoz vezető úton. Ezen a településen egyébként két kisebb ipari park is működik, az egyik jelenleg is bővül.Maga a tópart és most már tágabb vonzáskörzete számos új beruházás színhelye. A legfrissebb a szégyenfoltnak számító velencei ifjúsági üdülő és a wellness hotel közötti területre álmodott új uszoda, aminek előkészületeiről a 24.hu írt idén augusztus közepén, de három kisebb lakópark is megjelent a kínálatban. A hangzatos Velence Gate 46 lakásos lesz, penthouse-zal és erkélyekkel (a beruházó FB-oldala szerint az ingatlanok felét már lefoglalták), az északi parti Bence hegyre tervezett, 22 egységes Panoráma beruházója ugyancsak bedobja a csalinak számító penthouse-t. A háromszintes, tetőtér beépítéses Rózsakertben (Velence újtelepi része) a második, 24 lakásos ütem épül, az elsőben 31-et adtak át.A váli völgy mellett a Velencei tó tágabb környezete is célpont lehet a fővárosból menekülő vagy a tavat kereső családok számára. A parthoz közeli Seregélyesen és az autóval pár percre található Lovasberényen lévő ingatlanok esetében is igényelhető falusi CSOK. Egyelőre azonban nincs nagy roham egyik településen sem.