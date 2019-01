Árcsökkenést mért a KSH a hazai lakáspiacon

A 2014 első negyedéve óta eltelt időszakban sem az MNB, sem a Takarék nem mért egyetlen negyedévben sem árcsökkenést a hazai lakáspiacon és eddig a KSH szerint is mindössze egyetlen negyedévben - 2017 első negyedév - mérséklődtek az árak.

Bár a mostani megtorpanás nem jelenti azt, hogy hirtelen megállna az áremelkedés, érdemes lesz figyelni az MNB és a Takarék következő jelentését, hogy az ő számításaik szerint is - ha csak egy negyedév erejéig is - csökkennek-e az árak.Éves szinten egyébként 2018 második negyedévében még mindig 10 százalék felett, a harmadik negyedévben pedig a csökkenés ellenére is 7 százalékkal nőttek az árak. A lakáspiaci szakértők azonban egyre inkább úgy vélik, hogy az elmúlt évek szárnyalása fokozatosan alábbhagyhat, aminek a mostani adat lehet az egyik első előjele.