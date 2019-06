Átadták Budapest legújabb bérlakásait (képek)

Klapka Központ (galéria, 12 kép)

45 négyzetméter alatti lakások esetén 1200 Ft + Áfa/m2/hó

45 négyzetméter feletti lakások esetén 800 Ft + Áfa/m2/hó

Még 2017 tavaszán kezdődött el a XIII. kerületi Klapka Központ építése, a bruttó tízezer négyzetméteres komplexumban kereskedelmi területek és lakások is helyet kaptak. Most került sor az 5 szintes épület átadására, amelynek földszintjén és első emeletén 20 és 300 négyzetméter közötti alapterületű üzlethelyiségeket, orvosi rendelőt, míg a felsőbb szinteken összesen 33 darab 44 és 90 négyzetméter közötti lakást alakítottak ki. A mélygarázsban 100 parkolóhelyet és elektromos autók töltésére alkalmas két állomást alakítottak ki.A mai átadás során Dr. Tóth József XIII. kerületi polgármester elmondta, hogy 4,3 milliárdos önkormányzati beruházásból épült fel a 10 ezer négyzetméteres Klapka Központ. Ebben az önkormányzati ciklusban 50 bérlakás építését vállalták, a mostani 33 lakás és a tavaly augusztusban átadott Kartács utcai 23 lakásos passzívházzal ennek eleget tettek.Még januárban írt ki pályázatot a XIII. Kerületi Közszolgáltató, az akkor még építés alatt álló lakások bérlési lehetőségére. A 33 lakás között van másfélszobás (44-60 négyzetméteres) 2 és félszobás belső kétszintes (73 négyzetméter) valamint 3 szobás (89 négyzetméter) kialakítású is. A nyertes pályázókkal 5 éves bérleti szerződést kötöttek, kikötés volt azonban, az új bérlő korábban legalább 3 évig állandó lakóhellyel rendelkezzen a XIII. kerületben, vagy a kerületen kívül lakik önkormányzati lakásban, aminek leadását vállalja az újért cserébe.A lakbér az alapterület alapján kétféle összeg lehetett:A Klapka Központ a Kassák Lajos utca - a Klapka utca - a Tüzérutca és a Pattantyús utca által határolt területen helyezkedik el.