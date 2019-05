Átvehetik-e az irányítást a hackerek egy okosotthon felett?

Egyrészt az önálló okosotthonokat a teljes lakóépületet felokosítva, azzal összekötve szeretnénk egy integrált rendszert létrehozni, a lakók teljes kényelme érdekében, kezdve azzal, hogy már az épület felismeri a lakókat, beengedi őket, odahívja a liftet stb.

A második vonal, az általános trendnek megfelelően a hangvezérlés, hogy a lakás funkciói ne csak telefonról vagy a vezérlőpanelről, hanem közvetlenül szóbeli utasítással is irányíthatók legyenek.

A harmadik a mesterséges intelligencia, hogy a lakások az egyes családok szokásaihoz, életritmusához alkalmazkodva akár közvetlen emberi beavatkozás nélkül vezéreljék az adott funkciókat.

Milyen a vásárlói hozzáállás?

Mennyire biztonságos a rendszer?

"Nálunk 2017 óta már minden lakásnál alapfelszereltség az okosotthon. Eddig 800 lakást adtunk át olyan megoldásokat beépítve, mint például a nyitottságérzékelők, világítás- és hőmérséklet vezérlés vagy relatív páratartalom mérés. Bár sokan nem tudják, de a rendszernek nincsen havi, vagy más üzemeltetési díja, a support is ingyenes, plusz a beüzemelés és igény esetén a betanítás is benne van az árban." - mondta el, aki hozzátette, hogy jelenleg három irányban is az okosotthon továbbfejlesztésén dolgoznak:Az okosotthon-rendszer iránt az ügyfeleknek nagyjából a fele érdeklődik vásárlás előtt, ők jellemzően meg is nézik, ki is próbálják mintalakásunkban a működését. A kisebbik részük - az összes ügyfél mintegy 10-15 százaléka - az egyszerű érdeklődésen túlmutató figyelmet fordít rá, ők a felszínes ismereteken túl gyakorlatilag minden részletre, műszaki specifikációra kíváncsiak, kompatibilitási, bővítési kérdéseket tesznek fel. Az ellentétes véglet a vásárlók mintegy 5-10 százaléka, akik csak arra kíváncsiak, ki tudják-e kapcsolni a rendszert, működik-e minden az okosotthon-rendszer nélkül is.A rendszer kialakításakor az elsődleges cél a kényelem és a komfort volt, hogy a lakás a lakók állandó beavatkozása nélkül is, mindig a felhasználói igényekhez igazodjon, például ne kelljen egyesével állítgatni a termosztátokat, ha a lakó elmegy vagy hazajön. Az energiahatékonyság, a megtakarítás viszont erősen függ a felhasználás módjától, a tudatosságtól, ennek jóval nagyobb a szerepe az energiafogyasztásban vagy a számlában, mint annak a ténynek, hogy lakásunkban okosotthon-rendszer van. Azt mondanám, hogy a költségekre, az energiafelhasználásra odafigyelő lakó számára a rendszer nagy segítség, jóval könnyebben és egyszerűbben érheti el ugyanazt a megtakarítást, mint egy okosotthon nélküli lakásban - hangsúlyozta a szakértő.A vásárlók pozitívan fogadják az okosotthon megoldásokat, azonban még kevesen vannak, akik tudatosan keresik azokat lakásvásárláskor. Azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a környezettudatos vevők a legnyitottabbak az új technológiákra, de a rezsiköltség és az ökológiai lábnyom csökkentésére irányuló törekvések, mint például a távhő használata, mindenki számára kedvező megoldásnak számítanak - mondta elA BudaPart otthonokban többek között redőnyvezérlés, központi érzékelő, digitális termosztát, okos dugaszaljzatok és mozgásérzékelő is megtalálható, az eszközök irányításához pedig tablet is tartozik. Ezek olyan alapfelszereltségnek számítanak, amik minden BudaPart lakásban megtalálhatóak, de az egyéni igények alapján ez teljes mértékben személyre szabható, és a későbbiekben még tovább bővíthető.Újabban sajátos filmes fordulat, hogy egy okosotthon szoftvere fölött hackerek átveszik az irányítást, így bezárva az épületbe a lakót, vagy épp ellenkezőleg, feltörve a biztonsági ajtó kódjait kirabolják a lakást."Véleményünk szerint a rendszer nem igazán jelent biztonsági, vagy más kockázatot. Üzemzavar, meghibásodás természetesen itt is lehet, de minden működtethető hagyományosan is, így senki nem marad sötétben vagy hidegben akkor sem, ha elromlana a vezérlő központ." - emelte ki Kricsfalussy Tamás. A betörések szempontjából pedig, ha a lakó például okos-zárat is rendel, az sem jelent a biztonsági zárat helyettesítő gyengébb megoldást, az okos-zár magának a biztonsági zárnak a nyelvét mozgatja, és akkor is bezárja a zárat az ajtó csukása után, ha a lakó arról megfeledkezne, így biztonságosabbá teszi a használatot. Ha a zár elromlana, belülről kézzel, kívülről hagyományosan, kulccsal is nyitható a zár, így emiatt sem kell feltörni a lakást.Az elvben elképzelhető, hogy szoftveresen törjék fel a rendszert és így hatoljanak be illetéktelenül a lakásba, de ehhez igen komoly informatikai jártasságra volna szükség, mellesleg az okostelefonon lévő biometrikus azonosítót is meg kellene hamisítani, aminél vélhetően minden más hagyományos megoldás egyszerűbb lenne egy betörő számára, az álkulcstól az ajtó felfeszítéséig.A szoftveres rendszerekkel irányított megoldások napjainkban a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően megbízhatónak és biztonságosnak tekinthetők. Az általunk kínált eszközök manuálisan és tabletről is vezérelhetők, így a lakó döntheti majd el, hogy melyik számára komfortos lehetőséget szeretné választani - tette hozzá Kiss Ákos.