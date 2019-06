Az Alaptörvényt is sértheti a lakásbérleti díjak befagyasztása

Piacidegen lenne, ha bármelyik önkormányzat, a kormány vagy az Országgyűlés - a díjak maximalizálásával - beavatkozna a piaci lakásbérleti rendszerbe. Ennél súlyosabb aggály azonban, hogy magánjogi viszonyt sértene, s mint ilyen, az Alaptörvényben foglaltakkal is ellentétes.

BB Házak 1094 Budapest, Balázs Béla utca 20. 58 db lakás

30 - 94 m2 alapterület Átadás:

2020 Q4 25 - 75 M Ft Ajánlatot kérek

Lapunk információi szerint a Magyar Ingatlan Szövetség - több más lakáspolitikai kérdés mellett - tisztázni szeretné az ezzel kapcsolatos törvényhozási, kormányzati és önkormányzati szándékokat. Ezért a témát egyrészt bevinné az MNB Lakás-és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testületének következő ülésére, továbbá konzultál a parlament Törvényalkotási bizottságának alelnökével. A szervezet vezetői azután fejtettek ki a témával kapcsolatos aktivitást, hogy a hét elején a berlini önkormányzat öt évre befagyasztotta az ottani lakásbérleti díjakat.A Portfolio-nak nyilatkozó dr. Gálik Gabriella jogász ezzel kapcsolatban - más megkérdezett jogi szakértőhöz és a Magyar Ingatlan Szövetséghez hasonlóan - arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alaptörvény XIII. cikk, 1 bekezdése szerint "Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár." illetve ezzel kapcsolatban a hatályos Ptk. az alábbiakat mondja ki: az 5:22. paragrafusban [Használat, hasznok szedése, terhek viselése és veszélyviselés]. "A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dolog hasznait szedni; viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni." Ezek alapján tehát megállapítható, hogy a magánjogi szerződésnek minősülő piaci lakásbérleti szerződés korlátozása egyik vagy mindkét szerződő fél jogait sérti.

IN Budapest 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19 142 db lakás

22.6 - 32.25 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 25.9 - 34.9 M Ft Ajánlatot kérek

Bevásárolt a Duna House lakásalapja Az ingatlanalapok közül egyedüliként túlnyomórészt lakóingatlanokba fektető Duna House alapja a Király utcai Central Passageban vásárolt 11 ingatlant. A Gozsdu udvar közelében elhelyezkedő társasház lakásai, rövid és hosszútávú lakáskiadásra is tökéletesen alkalmasak, így kiemelkedő hozamtermelési lehetőséggel bírnak a jelenlegi erős belvárosi kereslet mellett. A 36 és 99 négyzetméter közötti lakásokat egy spanyol befektetői vállalkozástól vette meg az ingatlanalap, akik szintén kiadási céllal üzemeltették eddig ezeket.

Már most érdemes helyet foglalni az év legfontosabb hazai ingatlanos eseményére. Már tavaly is megérte, idén pedig még jobban. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Csökkenő adóterhek a bérbeadókon Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem megállapításakor 2019 január 1-től nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatával összefüggő, bérlőre áthárított díjat, jellemzően a közüzemi szolgáltatások díját. Ugyanakkor vannak kivételek:

1. A társasház által kötött biztosítás és takarítás díjára, a közös képviselőnek kifizetett díjazásra, a lakók által a felújítási alapba fizetett összegre nem vonatkozik a szabályváltozás.

2. Nem alkalmazható az új szabály a bérlőre áthárított társasházi közös költségre sem, még ha az tartalmaz is például vízdíjat, szemétdíjat. Tehát a bérlő által megfizetett közös költség a bérbeadó ingatlan-bérbeadásából származó bevételének minősül, amelyből költségelszámolásra van lehetőség.

3. Ha a bérlő fix összegű bérleti díjat fizet, ami tartalmazza a lakás rezsiköltségeit is, vagy a bérlő és a bérbeadó fix összegű költségtérítésben állapodnak meg, az új szabály nem alkalmazható. Ezekben az esetekben ugyanis a szolgáltatás díja az igénybevétellel arányosan nem hárítható át a bérlőre. Ilyenkor az egyösszegű bérleti díj vagy költségtérítés ingatlan-bérbeadásból származó bevételnek számít, melyből levonhatók a költségek.

4. Az új szabály arra sem vonatkozik, ha a lakás bérlője a fogyasztásmérő-órák által mért pontos összeget fizeti meg a bérbeadónak, aki azonban átalánydíjat fizet a közműszolgáltatónak, mert ebben az esetben sem a fogyasztással arányosan hárítja át a közüzemi díjakat a bérbeadó a bérlőre.

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

32 - 79 m2 alapterület Átadás:

2021 H1 25.8 - 112 M Ft Ajánlatot kérek

A díjplafon bevezetése több tízezer szerződést érintene. Ha fel is merülne ilyen szándék, akkor is ki kellene dolgozni valamiféle rendszert, ami alapján megkülönböztetnék az egyes lakásokat, hiszen az adottságok nagyon eltérőek. Ez lehet az elhelyezkedés, a méret, az állapot vagy az érték alapján való tagolás is. Berlinben az új építésű lakásokra és a szociális bérlakásokra nem vonatkozik a rendelet. A tulajdonosoknak engedélyt kell majd kérniük, ha felújításra hivatkozva 50 euro cent/nm-nél nagyobb mértékben akarják emelni a bérleti díjat - írta a politico.eu című lap.A magyar gyakorlat szerint a piaci bérlakáspiacon a tulajdonosok általában akkor emelnek árat, ha lejár a szerződés és a jelenlegi lakó máshová költözik, vagy nem tudja tovább fizetni a díjat. Felújításra vagy lényeges értéknövekedést eredményező korszerűsítésre hivatkozva is magasabb díjakat szoktak megállapítani, amit vagy kifizet a bérlő vagy tovább áll. Előfordul, hogy egy légkondicionáló beszerelése is ürügy a drágításra.Írásban kérdeztük a Fővárosi Önkormányzattól illetve személyesen Tarlós István főpolgármestertől, hogy terveznek-e a berlinihez hasonló díjbefagyasztást. Korábbi cikkünkben is feltettük ezt a kérdést, de mostani cikkünk megjelenéséig sem érkezett erre válasz.