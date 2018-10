Beázott, sötét lakások? - Még mindig sokan élnek ilyen körülmények között

Hány szoba jut egy emberre?

Két éve az egy főre jutó szobák száma, 1,2 volt Magyarországon, ami elsőre nem is tűnik kis számnak, hiszen lényegében azt jelenti, hogy például egy gyermek nélküli házaspár egy 2-2,5 szobás lakásban lakik. Ha viszont tovább bontjuk ezt az értéket tulajdonosi és bérlői összetételre, már az látható, hogy a bérlők által lakott lakásokban átlagosan 0,9 szoba jut egy emberre.

Az elmúlt években folyamatosan frissül a lakásállomány, illetve a lakások minőségében, állapotában is van előrelépés. A KSH még két évvel korábban gyűjtött, a lakások minőségét is felmérő adataiból kiderül azonban néhány igazán szomorú tény, ami a magyar lakások állapotát illeti. Az adatok a teljes piacról szólnak, amitől nyilván a főváros és az ország nyugati régiói felfelé, míg az elmaradottabb régiók lefelé térnek el.A hatalmas adatbázisokban szereplő adatokkal általában az a baj, hogy a korrekciók és becslések után is a hivatalos bejelentésekre tudnak támaszkodni, vagyis hogy egy emberre hány szoba jut Magyarországon az a valóságban biztosan el fog térni a közölt számoktól. Utóbbit viszont egy erős becslésként értelmezhetjük, és így össze is hasonlíthatjuk hazánkat a többi országgal.Mivel átlagról van szó, az országban sok helyen ez a szám vélhetően még kisebb. Az egy főre jutó egynél alacsonyabb szobaszám mögött olyan tényezők állhatnak, mint a társbérlet, vagyis amikor akár egy egész család bérel csak egy szobát egy házban, a diákok is sokszor ketten laknak egy szobában, hogy csökkentsék a bérleti díj költségét. Ha egy kétgyermekes családnál a szülők a nappaliban, míg a gyermekek egy szobában laknak az szintén alacsonyabb számot eredményez, illetve az sem mindegy a statisztikákban, hogy például hány külföldi van bejelentve egy lakásba, csak azért, hogy távolról is kaphassanak hitelt egy itthoni ingatlan megvételére.A többi országot nézve az 1,2-es érték máshol jóval magasabb, csak Horvátország, Lengyelország, Szlovákia és Románia az, ahol még ennél is kevesebb szoba jut egy főre. Szintén ugyanezekben az országokban a bérlők által lakott ingatlanokban 0,9-nél is kevesebb volt az egy főre jutó szoba.

Sok a sötét és beázott lakás Magyarországon?

Magyarország: 26,7%

Szlovákia: 6,2%

Lista legjobbja: Finnország 4,7 %

Lista legrosszabbja: Portugália 30,5%

Magyarország: 4,1%

Szlovákia: 0,8%

Lista legjobbja: Svédország, Málta, Hollandia 0,1%

Lista legrosszabbja: Románia 30,5%

Magyarország: 4,3%

Szlovákia: 1,4%

Lista legjobbja: Svédország, Norvégia 0%

Lista legrosszabbja: Románia 32,6%

Magyarország: 9,8%

Szlovákia: 2,7%

Lista legjobbja: Norvégia, Szlovákia 2,7%

Lista legrosszabbja: Magyarország 9,8%

Bűnözés a környéken

Szintén a KSH felmérésében, 4 szempontot vizsgálva nézték meg, hogy mekkora a teljes népességből azoknak az aránya, akinél előfordulnak lakásminőségi problémák. Azért, hogy viszonyítani lehessen megnéztük Magyarország mellett a legrosszabbul és a legjobban teljesítő országot, valamint a szomszédos Szlovákiát, ahol az egy főre jutó szobaszám is hasonlított a magyar viszonyokhoz.Kiragadva egy példát az előbbi szempontok közül, Magyarországon a teljes lakosság 9,8 százaléka lakott sötét lakásban 2016-ban, amivel egyben a legrosszabb helyen szerepelt hazánk a listán szereplő országok között.A felmérésben az ingatlanok környezetét is megvizsgálták többek között a szennyezettség, vagy a bűnesetek száma alapján.Szlovákiában ez az érték valamivel kisebb, 6,9 százalék volt, a lista legjobbja 2,2 százalékkal Izland, a legrosszabb pedig Bulgária volt 25 százalékkal.Egy élhető város nemcsak azért lesz az, mert tiszta a levegője és sok tömegközlekedési lehetőség áll a lakosság rendelkezésre. Az élhető, vagy okosváros koncepcióhoz hozzátartozik az is, hogy a rengeteg gyűjtött adatot a különböző bűncselekmények, rablás, betörés, közúti baleset, stb. megelőzésére használják fel a hatóságok.Mostantól a lakosság számára is elérhető a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) térinformatikai alkalmazás. Ez bárki által használható az ügyfélkapus belépést követően, így látható, hogy például mennyivel csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon az elmúlt években, hol volt a legalacsonyabb az egy főre jutó ittas vezetések száma, vagy melyik járásban történt a legtöbb lakásbetörés.